Наркомания — не приговор: как помочь близкому человеку избавиться от пагубной привычки

Наркомания — это болезнь, которая возникает вследствие зависимости от наркотического или психотропных веществ. Зависимость может образоваться в результате формирования психической и физической зависимости. Она уже много лет является проблемой, с которой сталкиваются люди всех возрастных групп и социальных слоев общества. Известно, что склонность к зависимости может проявится у любого человека, который испытывает психологические проблемы.

По статистике наркозависимостью страдают 1,7 процентов населения страны. Каждая десятая семья, имеет проблемы из-за наркотиков. Ежегодно от наркотиков умирает 10−12 тысяч человек, основной причиной смерти которых является передозировка.

Однако это не повод отчаиваться, ведь выход есть всегда и при помощи высококвалифицированных специалистов можно побороть эту зависимость.

«Да, наркотики можно бросить и полностью восстановиться. Хотя самостоятельно прекратить, даже эпизодическое употребление наркотиков достаточно трудно, поэтому всегда нужно обязательно обратиться за помощью к специалистам. Преодолеть наркоманию реально только если подходить к проблеме комплексно, так как это очень сложный и многоэтапный процесс», — прокомментировал проблему нарколог, врач высшей категории, Асан Кадыров.



По словам специалиста, для лечения наркоманов необходима мотивация к избавлению от зависимостей: «Человек должен осознать проблему, добровольно согласиться на реабилитацию и длительную изоляцию от социума. Но все это должно проходить под строгим контролем врача-нарколога — он будет контролировать медикаментозную поддержку пациента. Психолог поможет найти и укрепить его мотивацию к излечению. А психотерапевт разберется в причинах употребления наркотиков и устранит психологическую зависимость. Только такой комплексный подход, дает большие шансы на успех».

Первый шаг лечения наркомании можно назвать детоксикацию медикаментами, цель которой — снять абстинентный синдром, который в народе именуют «ломка».

Второй шаг заключается в восстановлении функций всех внутренних органов человека, так как при приеме наркотиков страдает не только психика, но и сердечно-сосудистая, нервная, половая системы, почки, печень и другие органы.

Третий шаг — сложный и самый длительный — устранить психологическую зависимость с помощью психотерапевта. Этот этап включает в себя сеансы индивидуальной и групповые психотерапии, которые помогут пациенту не вернутся к наркотикам и пережить первый, адаптационный период.

Четвертый шаг — постреабилитационная поддержка. Когда пациенту помогают вернуться к адекватной жизни в социуме без наркотиков. Её цель — научить человека справляться с жизненными трудностями и строить общение с людьми без наркотической поддержки.



«Снятие физической зависимости достигается очень эффективно. Но с психокоррекцией все намного сложнее, поэтому очень важен индивидуальный подход. Главная задача — не только избавить пациента от наркомании, но и научить радоваться жизни, получать удовольствие и вернутся в социум, где нет наркотических веществ», — подчеркнул Асан Кадыров.

Медицинская служба в нашей стране имеет все возможности для лечения наркомании. Для этого нужно обратиться в наркологическое заведение, независимо от места проживания.

«Вся программа может проходить полностью анонимно. Если вас беспокоит зависимость близкого человека, не стесняйтесь обратиться за квалифицированной помощью к профильным специалистам», — подчеркнул доктор Кадыров.

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