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Политика

«По программе «Велике будівництво» дети двух сел Васильковщины смогут посещать детсад», — Володин

9:44 23 октября 2020
Володин
Светлана СИМОНЕНКО, специально для «ФАКТОВ»

В Малой Солтановке Васильковского района «с нуля» завершили возведение детского сада. Стартовали подрядчики весной этого года в рамках президентской программы «Велике будівництво». Сейчас запланированные работы выполнены в полном объеме, сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

22 октября качество построенного дошкольного учебного заведения, проинспектировали глава Киевщины Василий Володин вместе с народным депутатом Украины Александром Дубинским.

«Это важный социальный объект не только для Малой Солтановки, но и для соседнего села Скрипка. До этого более 120 детей дошкольного возраста не имели возможности посещать детский сад из-за его элементарного отсутствия. Однако теперь, благодаря президентской инициативе „Велике будівництво“, проблема решена, причем качественно и за короткое время», — отметил Василий Володин.

По словам чиновника, к концу следующего месяца будут устранены незначительные недостатки и установлена ​​мебель. После этого объект сможет функционировать.

Напомним, «Велике будівництво» в Киевской области охватывает 20 объектов, среди которых семь школ, восемь детских садов и пять стадионов. Также продолжаются работы над строительством 12 приемных отделений и 18 сельских амбулаторий.

«На части объектов работы завершены, на остальных продолжаются, согласно графикам», — отметили в пресс-службе Киевской ОГА.

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