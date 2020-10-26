Ставьте новые цели: гороскоп на 26 октября для всех знаков зодиака

Понедельник, 26 октября, — день подходит для самых разных дел. Можно ставить перед собой новые цели и задачи, искать дополнительные источники заработка. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 октября для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Сейчас вы полны сил и энергии, вам любое дело окажется по плечу. Но звезды предупреждают, что даже к самым простым вопросам следует отнестись со всей серьезностью. Это удачное время для новых знакомств и налаживания полезных связей.

ТЕЛЕЦ

Предстоит много дел. Чтобы избежать неразберихи и перенапряжения, следует составить график и четко его придерживаться. Проявите внимательность при работе с документами. Активные поиски выгодного вложения капитала дадут хороший результат.

БЛИЗНЕЦЫ

Неплохо пройдут деловые переговоры, а начало совместного сотрудничества может открыть новые горизонты. Не поддавайтесь в этот день эмоциям, иначе под их влиянием рискуете допустить серьезные ошибки.

РАК

День хорош для различных начинаний, сумеете быстро и без проволочек решить животрепещущие вопросы. В личной жизни наметились положительные перемены. Вечерняя прогулка перед сном окажет благотворное влияние на ваш организм.

ЛЕВ

Нынешний день потребует от вас активных действий и умения быстро принимать решения. На службе не следует перекладывать свои обязанности на коллег. Как бы ни было трудно, старайтесь сами все довести до конца. Вероятны новые знакомства или начало романтических отношений.

ДЕВА

Звезды сулят удачу в достижении намеченных целей. Но вот сил и желания заниматься этим, похоже, у вас нет. Все-таки стоит взять себя в руки и сделать первый шаг, дальше все пойдет само собой. Воздержитесь сегодня от крупных покупок и не берите кредит.

ВЕСЫ

Во всем следует проявлять терпение и выдержку. Не спешите соглашаться на заманчивые предложения — на деле они окажутся не так уж хороши. Уделите пристальное внимание детям, сейчас они нуждаются в вашей поддержке.

СКОРПИОН

Могут возникнуть трудности в решении важного вопроса, также не исключены проблемы при оформлении документов. Вам удастся найти выход из сложной ситуации. Старайтесь только избегать физических и эмоциональных перегрузок, сейчас они чреваты негативными последствиями для вашего здоровья.

СТРЕЛЕЦ

Настройтесь на серьезный лад. Благодаря целеустремленности и усердию сумеете достигнуть неплохих результатов. Одиноких представителей знака в этот день ожидает интересное знакомство.

КОЗЕРОГ

Благоприятный день, который открывает перед вами неплохие возможности. Можно приступать к реализации своих идей и планов, отправляться в дальние поездки. В личных отношениях будьте более терпимы, проявляйте сдержанность в своих высказываниях.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня все будет спориться в ваших руках. Даже несмотря на трудности, которые могут возникнуть на вашем пути, сможете довольно быстро добиться желаемого. Старайтесь больше отдыхать, воздержитесь от чрезмерных физических нагрузок.

РЫБЫ

Удачный во всех отношениях день. Благодаря своей изобретательности и находчивости сумеете во многом преуспеть. Неплохо будут складываться дела на профессиональном поприще, а в личной жизни вас ждут приятные сюрпризы.

Хорошего вам дня!

Фото Pixabay

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