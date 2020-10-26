Введение РРО не затронет интересы «белого» бизнеса, — эксперт

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что законодательные нормы, вступающие в силу с 1 января 2021 года, об использовании малым бизнесом регистраторов расчетных операций (РРО), не затронут интересы большей части предпринимателей, но выведут из тени те ФОПы, которые крупный бизнес использует для отмывания контрабандных денег и уклонения от уплаты налогов.

«Использование РРО усложнит для отдельных ФОПов, которых использует крупный бизнес для уклонения от уплаты налогов, возможность торговать контрабандой, фальсификатом, заниматься махинациями с криком „Нас грабят“. В действительности использование РРО — это обычная европейская практика, и она не только не мешает настоящему украинскому бизнесу работать, но даже помогает вести учет и принимать правильные управленческие решения, которые повышают доходность этого бизнеса. Для „белого“ малого предпринимательства с 1 января 2021 года ничего не изменится. Тем более что часть ФОПов I группы освобождена от обязанности использования кассовых аппаратов и этот список „освобожденцев“ будет расширен после принятия зарегистрированного в Раде законопроекта № 2645-д „О либерализации использования предпринимателями РРО“. Хотите заниматься репетиторской деятельностью или делать свадебные фото — нет проблем: регистрируйтесь „упрощенцем“ I группы, платите минимальные налоги, и никакие РРО тут не нужны», — утверждает эксперт.

Охрименко добавил, что РРО не будет обязательным и для некоторых категорий «упрощенцев» II и III группы.

«Если бизнесмен II группы торгует бытовой техникой, даже через интернет, наличие РРО обязательно. Ведь именно интернет-торговля на данный момент является основным каналом сбыта контрабандной техники, одежды, обуви и даже лекарств. По этой причине вполне логично, что с 1 января 2021 года, законодательство обяжет предпринимателей, ведущих хозяйственную деятельность по данным направлениям, использовать РРО. Но если это небольшой магазинчик, который торгует продуктами питания, за исключением алкогольных напитков, то для него не обязателен РРО. То же самое, если это салон красоты или парикмахерская, при условии, что это небольшой салон площадью не более 60 м2 в городе и 40 м² в селе. А если это сеть салонов или магазинов — использование РРО становится обязательным. Ведь это уже не малый, а как минимум средний бизнес!» — констатирует аналитик.

Он пояснил, что общая логика законодательных нововведений сводится к тому, чтобы без кассовых аппаратов в Украине работали исключительно те малые предприниматели, которые не уклоняются от налогообложения, не осуществляют незаконные операции и не «отмывают деньги» для крупного бизнеса: «Нарушаешь закон — будешь нести ответственность. Все очень просто!»

По словам председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, каждый пункт вступающих в силу законов относительно введения РРО, а также зарегистрированного в Раде законопроекта о расширении перечня ФОПов, которым будет разрешено работать без кассовых аппаратов, разрабатывался совместно с представителями малого бизнеса. Гетманцев не сомневается в том, что новая законодательная практика выполнит три важные государственные функции — станет действенным инструментом борьбы с контрабандой, защитит потребителя от фальсификата и даст реальные стимулы для развития честного малого бизнеса.

«Значительный уровень тенизации экономики Украины требует внедрения законодательных инструментов. Создавать равные условия на рынке Украина будет комплексно — начиная от проведения эффективной таможенной реформы, деофшоризации и заканчивая применением очень гибких законодательных правил фискализации при продаже товаров и определенных услуг. С 1 января 2021 года в Украине впервые появится действенный механизм защиты потребительских прав, которую будет гарантировать выданный на руки чек», — отметил Гетманцев.

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