«Меня просто исключили из проекта»: Дмитрий Дикусар о «Танцях з зірками»

Один из самых именитых украинских танцоров, хореограф и режиссер Дмитрий Дикусар вновь вернулся в проект «Танці з зірками» («1+1»). Его партнерша Слава Каминская покинула шоу после третьего эфира. А в девятом Дмитрий стал в пару с Юлей Саниной, временно заменив заболевшего коронавирусом Дмитрия Жука. В минувшем эфире звезды танцевали в составе трио — Юля, Дмитрий и победитель прошлого сезона проекта Евгений Кот. Их танго стало одним из лучших номеров эфира, несмотря на то что Юле пришлось танцевать с травмой ребра. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Дмитрий рассказал, что чувствует, выходя паркет, почему не хочет становиться судьей и за что был обижен на телеканал.

— Дима, насколько неожиданным для вас стало приглашение вернуться в проект?

— Меня пригласили накануне эфира, 24 октября, когда у меня был день рождения. Я планировал провести его в Одессе, где живут мои мама и брат. Но, признаюсь, встречать день рождения на любимой работе — для меня это самый большой подарок. Я расценил приглашение в проект как поздравление Вселенной.

Именно танго мы должны были танцевать со Славой Каминской в третьем эфире. Я уже подобрал и композицию, но получилось так, что нам дали контемпорари. Поэтому даже не удивился, когда сказали, что с Юлей Саниной я танцую танго. Знаете, во всем стараюсь видеть знаки судьбы, поэтому спокойно принял приглашение. По большому счету, мне было все равно, какая хореография, когда будем репетировать. Я отменил поездку. Только вечером с друзьями скромно отметил день рождения.

— Задержитесь в проекте, пока не поправится Дима Жук?

— Пока у меня нет никакой информации об этом. Я перенес поездку в Одессу. Если позвонят с проекта, то я вряд ли откажусь от предложения. Буду нужен — я готов.

— Известно, что Юлия Санина танцевала с травмой ребра.

— Да, и достаточно серьезной. Она получила ее в августе, когда только начала тренироваться. В хореографии танго было пару моментов, которые создавали компрессию на грудную клетку. Особенно, когда Юля «возвращалась» с верхней поддержки. В какой-то раз отработав на репетиции весь танец, Юля начала сбиваться, остановилась и сказала, что у нее что-то хрустнуло. Ей сразу сделали рентген. Слава Богу, никаких трещин не было, но ущемление произошло, и Юля чувствовала боль. Поэтому мы с Женей Котом убрали из танца моменты, где была компрессия, Юля на обезболивающих и энтузиазме вышла на паркет и красиво станцевала.

— Вы достаточно крепко держали ее!

— По режиссерской задумке мы с Женей должны были быть жесткими, брутальными, грубыми. И тут был некий диссонанс, потому что при этом нам с Женей предстояло проявить максимальную аккуратность с Юлей, нельзя было ее резко дернуть. В общем, мы танцевали на грани легкого садизма и заботы о здоровье артистки.

— В минувшем эфире пришлось переживать не только за Юлию, но и за Надежду Мейхер, которая решилась на очень рискованную поддержку.

— Причем со второй попытки. Не в характере Нади искать легкие пути. Она от эфира к эфиру делает все более крутые постановки. Никто не отрицает того, что главное в этом проекте — преодоление самого себя. Иначе просто нет смысла в нем участвовать. На старых трюках и наработках, не продержишься.

— Обидно было покидать этот сезон, по сути, на самом старте?

— Конечно, мы со Славой этого не планировали. Но все равно, я рассматриваю шоу как возможность общения со зрителями. Для меня пока нет другой платформы, где я бы мог самовыражаться для людей. Поэтому для меня «Танці з зірками» — это своего рода подарок. Я семь сезонов был режиссером подобного шоу в Грузии, работал над ним и в других странах. Но что бы ни происходило, на первом месте у меня всегда было желание танцевать. Понятно, что не одним этим проектом все ограничивается, но я не скрываю, что хочу в нем потанцевать подольше.

— Чего не хватило Славе Каминской, чтобы пройти дальше?

— Думаю, времени. Слава не совсем понимала, что от нее требуется. Думала, все окажется немного проще. А когда столкнулась с реальностью, оказалось, что много времени уже упущено. Она уже начала растанцовываться, я был ею доволен, поскольку Слава выполнила все поставленные задачи. Но к третьему эфиру у судей сложилось достаточно предвзятое к ней отношение, и изменить это мнение оказалось сложно. Кстати, думаю, если бы мы со Славой таки станцевали танго, у меня было бы больше шансов исправить сложившееся о ней впечатление. В проекте не получилось, но мы не оставили это просто так.

— Вы занимаетесь до сих пор?!

— Да, я хочу закрыть этот пробел, чтобы Слава сама собой гордилась и увидела, какой красоткой может быть на паркете. И пусть это шоу для нее уже закончилось, но, как сказала, сама Слава: «Звезды на месте, и танцы тоже». Мы готовим с ней танго, рассчитываем свои силы. Сказал Славе, что я выполню свою миссию — научу ее танцевать и отпущу.

— Полагаю, вы давно уже могли бы сидеть в судейском кресле. Вам предлагали?

— Мне никаких предложений не поступало. Конечно, если бы меня спросили, хочу ли сесть в кресло жюри, не отказался бы. Хотя больше всего мне пока хочется танцевать. Мое тело способно это делать, я в прекрасной форме и скучаю по зрителям. Люблю просто расслабиться, покайфовать и потанцевать. Знаете, чувствую себя на паркете, как дома. Он настолько «врос» в меня, что ощущаю себя его частью. Поэтому именно сейчас хочу танцевать как никогда в жизни.

— Что-то стало тому причиной?

— Наверное, я просто прошел все круги тщеславия: танцор, хореограф, главный хореограф, режиссер. И когда всего этого достигаешь, понимаешь, что по-настоящему был счастлив лишь в начале пути, когда выходил на паркет в роли обычного танцора. Вся эта статусность, оказывается, не стоит ничего. Я хочу танцевать. Точка.

— Удовольствие только в этом?

— Истинной нирваны я достигаю, только танцуя.

— Вы выходили на паркет «Танців» еще в самом первом сезоне, четырнадцать лет назад!

— Я тогда начал тренироваться в паре с Ольгой Сумской. Но когда стали объявлять участников сезона, бывший генеральный директор канала Юрий Морозов сказал, что не понимает пару, где парню 21 год, а артистке под сорок. Продюсеры старались сделать меня старше, я отрастил бородку. Тем не менее за две недели до первого эфира меня просто исключили из проекта. Взяли другого, более взрослого, танцора. Помню, меня это тогда сильно задело. Но в пару с Ольгой я таки стал. Это было на гала-концерте, мы станцевали номер, изображая Проню Прокоповну и Голохвастова. Это был мой дебют на паркете «Танців», и я тогда ощутил настоящий кайф. Кстати, Морозов признал свою неправоту.

— И вы простили?

— Нет, я так был обижен, что даже не пришел на кастинг второго сезона. Меня внедрили в проект на третьем эфире, попросив срочно заменить одного из танцоров.

— Вы стали в пару с Ириной Билык?

— Да. Тогда руководство пошло на все мои условия. Я сразу почувствовал, что Ира готова к танцам. А потом узнал, что с ней занимался известный хореограф Литвинов. Благодаря тому, что у Иры были уже навыки, я просто стал и сделал с ней пару движений, понимая, что готов справиться с этой задачей легко. Признаюсь, в моей жизни часто случаются такие непредсказуемые моменты. За это я и обожаю жизнь.

— За время существования проекта «Танці з зірками» вы ни разу не становились победителем. Обидно?

— Знаете, за годы работы в этом проекте понял: самое дорогое, что я имею, это несколько минут, пока длится танец. Все остальное (оценки, места, кубки) уходит на второй план… С моим опытом, наверное, негоже играться в такие амбициозные игры. Все, что хотел себе доказать, я уже сделал.

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