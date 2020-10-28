Мои новые картины очень отличаются от всего, что я делал раньше, – Иван Марчук

Пандемия нарушила ранее привычный образ жизни. Что ждет нас впереди, никто не знает. Но как писал Дейл Карнеги, главное — не заглядывать в туманную даль будущего, а действовать сейчас в направлении, которое нам видно. Принято считать, что людям творческим свойственно видеть чуть дальше, чем остальным, так как у них особо развита интуиция. Сегодня наш собеседник в проекте «ФАКТОВ» «Мир после пандемии» — известный украинский художник, вошедший в список гениев современности, Иван Марчук.

«Идти куда-то страшновато, но хочется»

— Иван Степанович, в дневниках Юрия Олеши «Ни дня без строчки» описан такой эпизод. Когда писатель устроился работать в газету, в одном из материалов он написал о том, что в эпоху быстрых перемен художник должен думать медленно. Главный редактор же исправил «медленно» на «немедленно». А вы уже как-то отразили пандемию в своем творчестве?

— Знаете, внешние события никогда не определяли содержание моего творчества. Конечно, они влияли и влияют на мое настроение. Во время пандемии я открыл в себе еще одного Марчука. Летом находился в Каневе, купался в Днепре и, направляясь к мольберту, думал о том, чего я еще не сделал. И пришел к выводу, что не рисовал белое на черном. Так родилась серия картин «Черно-белый диалог». Я написал восемь картин. Они очень отличаются от всего, что я делал раньше. Работы не сюжетны, абстрактного характера. Скоро их можно будет увидеть на выставке в Мадриде в Музее современного искусства. Всего там будут представлены 184 картины. Это ретроспективный показ моих работ — от 1960-х годов по сегодняшний день. Хочется, чтобы ничто не помешало осуществлению данной задумки.

— От души вам этого желаю! В Киеве тоже можно будет увидеть ваши новые работы?

— Не уверен, что буду делать выставку в ближайшее время. К слову, этим летом мои работы экспонировались в Днепре, Черноморске и Ровно.

Картина из серии «Черно-белый диалог» создана Иваном Марчуком этим летом

— Как вам сейчас работается?

— Утром прихожу в свою студию и чаще всего нахожусь там до вечера. Здесь чувствую себя как в убежище. Идти куда-то страшновато, но хочется. К себе приглашаю редко. Коронавирус сбил ритм жизни во всем мире. И это отразилось на жизни каждого человека. Чтобы что-то делать, нужно положительное настроение, а не уныние. А мне сейчас очень грустно…

«После плохого всегда должно быть что-то хорошее. Так устроен мир»

— Черно-белая гамма — настроение нынешнего времени?

— С одной стороны, немного минорное настроение, а с другой — эстетика. Это просто красиво!

— К слову, заметила, что в Facebook все больше людей начали выставлять черно-белые фото.

— Цветные снимки уже немного надоели. А мастерски сделанная черно-белая фотография как жемчужина. Что такое искусство? В нем немного естественного, но больше ненатурального. Так и в черно-белом фото. Знакомый фотограф сделал в такой гамме мои портреты — мне кажется, получилось очень интересно.

— Иван Степанович, а случалось, что вы в своем творчестве предчувствовали какие-то катаклизмы?

— В 1986 году за две недели до Чернобыльской трагедии я создал триптих «Монолог». И вот один человек мне сказал: «Так ты же Чернобыль предвидел!» Фигуры на картинах обрезаны и повисли в воздухе, в лицах — скорбь вселенская. Так случилось, когда произошла Чернобыльская катастрофа: огромное количество людей потеряли почву под ногами. Тревожные предчувствия у меня были в жизни не раз…

— Недавно в Нью-Йорке появился необычный арт-объект — «Климатические часы», которые показывают, сколько времени осталось у человечества, чтобы предотвратить необратимые последствия повышения температуры на планете. Согласно расчетам специалистов, около семи лет. Тема экологии становится в искусстве темой номер один.

— Люди должны понимать, что наверняка Земля не вечная. Но многие живут по принципу: «После меня хоть потоп…», и изменить такое сознание непросто. А ведь пандемия — повод о многом задуматься. Такой ситуации еще на планете не было. Эпидемии не раз охватывали разные страны, но не весь мир. Коронавирус же коснулся всей планеты.

Натюрморты Ивана Марчука можно рассматривать бесконечно

— Какой будет жизнь, с вашей точки зрения, после пандемии?

— После плохого всегда должно быть что-то хорошее. Так устроен мир. Люди будут счастливы, что пережили эту беду.

«Любите все, что вас окружает. И вам воздастся за вашу любовь!»

— А повлияет ли пандемия на творчество? Специалисты лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института разработали технологию, способную воспроизвести буквально пошаговый процесс создания художественных шедевров. Как думаете, не составит ли ИИ в будущем конкуренцию художникам?

— Возможно, искусственный интеллект создаст чудесные вещи, но души в них не будет. Машина — не человек ведь. Технологии могут пойти далеко, мир постоянно развивается. Я в сопоставлении с этими технологиями живу в девятнадцатом веке, в них не ориентируюсь. Если что-то сбивается в телефоне, не знаю, что надо сделать, чтобы все наладилось. Но мое художественное мышление и творчество, считаю, наоборот, опережают наше время.

— Сейчас все популярнее становятся виртуальные экскурсии по галереям и музеям, однако живое общение с картиной дарит ни с чем не сравнимые эмоции.

- Это правда, но в любом случае технологии крайне необходимы. В мире столько шедевров, но как их можно без техники большинству увидеть? Тем более сейчас, когда в связи с пандемией поездок по миру стало существенно меньше, чем прежде. И я как художник скажу: когда моя новая работа появляется в интернете, сразу отовсюду идут отклики. И их огромное количество!

Снег на полотнах художника, словно настоящий

— Незадолго до карантина в Киеве состоялся модный показ коллекции одежды по мотивам вашего творчества. Вам по душе такие коллаборации?

— Да, это очень современно. Популяризация — способ донести людям информацию о том, что есть интересное в мире.

— Что вас вдохновляет на творчество в столь непростое время?

— Знаете, образно говоря, я рожден жить в раю. Все, что негативно, не должно быть у меня на глазах и в мыслях. Мне необходимо создавать совсем иной мир и в этом мире жить. Должна быть идиллия. Ее достигаю, находясь в селе. Такую идиллию имеют люди, которые обитают высоко в горах. Они всегда спокойны. Когда я жил в Америке, со мной был такой случай. Я купил очень красивые помидоры. Но они не имели ни вкуса, ни запаха. Я разрезал помидор и ужаснулся: в нем были сухие зернышки. Можете себе представить?

— С трудом.

— Это значит, что искусственно выращенные овощи хранятся годами. И вот что интересно, при таких продуктах американцы живут долго. Знаете почему? У них мало отрицательных эмоций, они спокойны. А когда нервничаешь, это отражается на всех органах. В Америке же нет необходимости нервничать, например, из-за того, что чего-то не хватает. Там всего вдосталь! Единственная проблема — иметь работу. Если она есть, все хорошо. У нас же люди слишком озабочены разными проблемами, чтобы просто любоваться красотой. Вообще в эру бизнеса большинству интересны деньги, деньги, деньги. Многое люди уже имеют, но все мало. Думаю, что после большой беды должно прийти оздоровление сознания. После пандемии люди посмотрят на мир совсем другими глазами. Будут радоваться цветку как чуду!

Иван Марчук: «Для творчества мне нужна идиллия»

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Хочу посоветовать: меньше — печали, больше — радости! Любите все, что вас окружает. И вам воздастся за вашу любовь!

Ранее известный политик и фотохудожник Борис Андресюк рассказал «ФАКТАМ», как адаптироваться к новым реалиям.

Фото из альбома Ивана Марчука

Фото в заголовке Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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