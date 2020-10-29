Блогер и финансист Сергей Фурса отреагировал на решение Конституционного суда Украины, отменившего статью УК о незаконном обогащении. Против голосовали лишь четверо судей…

«Судьи Конституционного Суда ведут себя как террористы. Они взяли в заложники всю страну, потому что кого-то из них могли привлечь за коррупцию. — пишет Фурса на своей страничке в соцсетях. — Вот так прямо и говорят. Мы снесли всю систему, потому что система угрожала нам. Перепишите так, чтобы судей нельзя было привлечь за коррупцию, и мы будем довольны. А если нет, то будет вам дефолт. Могли бы попросить еще миллион долларов и вертолет, но, судя по всему, он у них уже есть. Как и запасной аэродром в России.

Что говорит общемировая практика? С террористами нельзя идти на переговоры. Иначе в конце тебе обязательно подложат свинью. Если судьи считают, что они могут позволить шантажировать всю страну дефолтом, то такие люди не достойны быть судьями. Все просто. А значит настал час антитеррористической операции. В центре Киева. Полная перезагрузка судебной системы. Полная. С помощью иностранных специалистов по борьбе с терроризмом. Чтобы всех, кто может в будущем вести себя как террорист, кто позволяет ставить себя выше закона, кто ставит себя выше людей (нечего этой черни знать, сколько у меня гектаров земли в Крыму) вычистить. И это не сложно. Они ведь даже не прячут свои дома и машины. Они их выпячивают. Как и не скрывают свои решения.

И когда это будет сделано, тогда можно будет говорить об уважении к судебной мантии. Сейчас, увы, приличные судьи, которые есть, находятся в тени коррупции от своих сотоварищей. Такая же ситуация и с сотрудниками СБУ. Есть честные контрразведчики, которые рискуют жизнью. Но имидж службе делают «борцы с экономическими преступлениями».

А пока не будет решения, коррупционеры продолжат держать страну в заложниках. Не давая Украине развиваться. Их это устраивает. Это устраивает олигархов. Это устраивает друзей Путина".

Фото из Википедии.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

131

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter