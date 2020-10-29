Ровно 65 лет назад в бухте Севастополя затонул линкор «Новороссийск», погибли 829 человек

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 29...

Лишь когда из-за крена корабля моряки стали скатываться за борт, был отдан приказ об эвакуации

30 октября 1960 г. Родился знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона.

31 октября 1892 г. Увидела свет знаменитая книга Артура Конан Дойла «Приключения Шерлока Холмса».

1 ноября 1800 г. Джон Адамс стал первым президентом США, переселившимся в Исполнительный особняк (позднее переименован в Белый дом).

2 ноября 2000 г. В лесу под Таращей было найдено тело журналиста Георгия Гонгадзе, исчезнувшего 16 сентября.

3 ноября 1957 г. В СССР запущен «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту.

4 ноября 1970 г. Во время испытательного полета британско-французский пассажирский авиалайнер «Конкорд» в два раза превысил скорость звука, составляющую 350 метров в секунду.



После Второй мировой войны страны-победительницы делили корабли противников, и Советскому Союзу достался итальянский «Джулио Чезаре», переименованный в «Новороссийск». 28 октября 1955 года линкор вернулся в Севастополь из морского похода и при этом очень неудачно пришвартовался. Исправить ситуацию решили утром. И вдруг в 1:30 в носовой части корабля прогремел взрыв. «Взрыв был такой силы, что образовал пробоину размером 27 на 8 метров, пробив насквозь восемь палуб, из которых три были бронированные, — пишет историк Вадим Прокопенков. — Оказавшиеся в зоне взрыва около 200 матросов и старшин погибли сразу, не успев проснуться. Всего состав корабля, согласно штатному расписанию, включал 1542 члена экипажа».

Прибывший командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Пархоменко приостановил начатую буксировку линкора на отмель, то и дело требуя докладов о состоянии корабля. Когда он все-таки приказал продолжить буксировку, носовая часть корабля уже осела на грунт. Не занятых в спасательных работах моряков тоже стали эвакуировать не сразу. Наконец решение об эвакуации приняли, но крен корабля увеличивался очень быстро, и люди, построившиеся на юте в ожидании баркасов, стали скатываться за борт. На них, калеча и убивая, полетели сорвавшиеся со своих мест зенитные установки. Всего несколько десятков человек успели перебраться в шлюпки и на соседние корабли.

В 4 часа 14 минут линкор лег на левый борт, и 168-метровая махина, водоизмещением более 25 тонн, перевернулась вверх килем. При этом во внутренних помещениях корабля остались сотни людей. Адмирал потом сказал: «Я не счел возможным заблаговременно приказать личному составу оставить корабль, так как до последних минут надеялся, что линкор будет спасен». Перевернувшись вверх днищем, линкор возвышался над водой на пару метров. Один из водолазов, принимавший участие в спасательных работах, рассказывал: «Мне по ночам долго снились лица людей в иллюминаторах, которые они силились открыть. Жестами я давал понять, что будем спасать. Люди кивали, мол, поняли… Погрузился глубже, слышу, стучат морзянкой: «Спасайте быстрее, задыхаемся…» Во всех отсеках начали стучать, чтобы наверху знали, что люди, оказавшиеся под водой, живы! Передвинулся ближе к носу корабля и не поверил своим ушам — поют «Варяга»! Моряки довольно долго находились в воздушных подушках отсеков, но спасли только девять человек. Семь вышли через прорезанное автогеном в кормовой части днища отверстие спустя пять часов после опрокидывания, еще двух спасли через 50 часов. На «Новороссийске» погибли 829 человек.

По официальной версии, линкор подорвался на донной магнитной мине, которые были выставлены немцами при уходе из Севастополя. Однако критики минной версии заявляют, что к 1955 году источники электропитания всех донных мин были разряжены, а взрыватели почти у всех неработоспособны.

Не исключалась также возможность диверсии. Когда происходила передача итальянских кораблей Советскому Союзу, бывший командир 10-й флотилии штурмовых средств Валерио Боргезе поклялся взорвать «Джулио Чезаре» во что бы то ни стало. Водолаз Иван Прохоров, тщательно обследовавший пробоину в линкоре, рассказывал: «Линкор взорвали морские диверсанты, итальянские, конечно. И они подвели под днище сравнительно небольшой заряд, прикрепив его к замурованным заранее мощным фугасам изнутри и тщательно замаскированным в период подготовки корабля к передаче нам. С этим „сюрпризом“ он и плавал до поры до времени в наших водах…» Некоторые исследователи предполагают, что заряд был установлен не перед передачей корабля, а непосредственно перед взрывом, в бухте Севастополя. По странному совпадению в самом конце октября в акватории Черного моря находилось несколько итальянских торговых судов, которые к 29 октября дружно покинули его пределы.

В подрыве «Новороссийска» подозревали не только итальянцев, но и англичан, которые решили не допустить, чтобы советское командование оснастило линкор ядерным оружием.

«Новороссийск» был поднят со дна только в мае 1957 года. Его разобрали на металл, а о том, как поступили с останками людей, остававшимися внутри корабля, неизвестно. Только в 1990-х годах имена погибших моряков появились на двух ранее безымянных братских могилах.

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