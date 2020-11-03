Когда остановится подорожание топлива на заправках

В последнее время автомобилисты, заезжающие на автозаправки, каждый раз видят новые, более высокие цены на горючее. Заметное подорожание топлива началось 19 октября, когда сеть АЗС группы «Приват» повысила цены на бензин и дизельное топливо сразу на 1 гривню. А с 20 октября начали повышать цены и другие операторы топливного рынка. За прошедшее время, с 20 октября, в среднем по стране литр бензина А-95 подорожал на 74 копейки, дизтоплива — на 68 копеек, а сжиженного газа — на 37 копеек. По состоянию на 3 ноября стоимость бензина А-95 в среднем по Украине составляет 24,21 грн за литр, дизтоплива — 23,53 грн, сжиженного газа — 12,74 грн. С начала нынешней недели цены на АЗС существенно не менялись и эксперты надеются на их стабилизацию. Однако не исключено, что в ближайшее время парламент примет закон, который кардинально изменить ставки акцизного сбора на нефтепродукты, что приведет к изменению розничных цен на горючее. Давайте разберемся, что же происходит.

«Сейчас украинский рынок переполнен топливом»

Не секрет, что стоимость литра сжиженного газа почти в два раза ниже стоимости бензина. В основном это происходит из-за существенной разницы в налогообложении этих нефтепродуктов. Однако депутаты решили эту разницу уменьшить, а может, и вовсе устранить. В Верховной Раде зарегистрировали сразу 4 законопроекта, которые должны изменить ставки акцизного налога на топливо.

Инициаторами 3-х законопроектов являются депутаты от «Слуги народа». Еще один законопроект подала партия «Европейская солидарность». Каждый из них предусматривает повышение акцизной ставки на сжиженный газ, а соответственно — его фактическое подорожание. Однако эти документы имеют и отличия. В двух проектах от «Слуги народа» планируется снижение ставки акциза на бензин. Законопроект от «ЕС» предусматривает поднятие цены и на сжиженный газ, и на бензин. Четвертый законопроект просто устанавливает соотношение ставок на уровне 25%. Как завиляют инициаторы законопроектов, решение по урегулированию ставок акциза на сжиженный газ Верховная Рада должна принять до конца 2020 года.

О текущей ситуации на топливном рынке и возможных законодательных изменениях, влияющих на стоимость горючего, «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

— Как долго будут расти цены на горючее?

- Я думаю, вряд ли цены на заправках продолжат свой рост. Мы видим, что трейдеры без особого энтузиазма повышают свои цены, так как рынок переполнен горючим и его нужно продавать. Я думаю, что потенциал роста цен более или менее исчерпан. То есть те, кто хотел поднять цены, уже это сделали, и я не думаю, что будет еще какое-то существенно повышение стоимости горючего. Тем более, что сейчас уже нет экономических предпосылок для того, чтобы цены и дальше существенно росли.

— А какие события могут повлиять на рост цен? Например, в Беларуси сейчас неспокойно, а мы получаем оттуда большие объемы горючего. Если белорусские НПЗ начнут забастовку, как это отразится на нашем топливном рынке?

— Я, честно говоря, даже не стал бы рассматривать такой варианты, потому что заводы не остановятся. Белорусские НПЗ наполовину принадлежат россиянам, а они будут загружать заводы своим сырьем. Я постоянно на связи с белорусскими заводами — там все нормально. Оттуда не стоит ждать, мне кажется, никаких сюрпризов. Белорусы всегда будут за наш рынок держаться из последних сил, ведь здесь они зарабатывают больше, чем где бы то ни было. Я не вижу вообще никаких предпосылок для того, чтобы там была какая-то дестабилизация.

За последние 15 лет не помню случая, чтобы белорусы полностью остановили производство. Да, действительно, в начале этого года было сокращение поставок, когда белорусы не могли договориться с россиянами об условиях поставки нефти. Но даже тогда поставки временно сократились только на 50%.

А сейчас украинский рынок переполнен топливом, его очень много и постоянно привозят новые партии. Это большая проблема для трейдеров которые уже второй месяц несут убытки. Ведь у всех трейдеров есть обязательства по выкупу топлива, которое регулярно поступает как из-за рубежа, так и с отечественных НПЗ. Все склады залиты под завязку, топливо просто некуда девать.

То есть на данный момент в Украине огромные запасы горючего, и если даже будут какие-то перебои с белорусским топливом, на нашем рынке это не отразится. Тем более что с наступлением холодов мы вступили в так называемый «мертвый сезон», когда потребление топлива падает до минимума. Поэтому я не думаю, что в ближайшее время возникнут какие-то проблемы с обеспечением потребителей нефтепродуктами.

«Сжиженный газ на границе стоит дороже, чем бензин, а низкая розничная цена формируется исключительно за счет минимальных налогов»

— Автомобилистов волнует возможное изменение акцизных ставок на горючее, в частности на сжиженный газ. Сейчас на рассмотрении парламента находятся четыре законопроекта по акцизу, — какой из них наиболее вероятно будет рассмотрен и принят?

— Рассматриваться будут все, а вот какой примут, пока неизвестно, потому что они радикально разные. Остается одна надежда, что у парламентариев хватит мудрости и профессионализма оценить интересы всех сторон — это потребители, государственный бюджет (точнее, дорожный фонд, занимающийся строительством и ремонтом дорог) и это интересы нашей нефтеперерабатывающей промышленности, которая из-за засилья сжиженного газа просто рискует остановиться.

И я уверен, что тут может быть какое-то компромиссное решение, которое позволит и сохранить бюджетные поступления, и не сильно задеть интересы потребителей, и дать надежду нефтепереработчикам, что ситуация станет меняться. Потому что если сейчас поддержат отечественную нефтепереработку, то это будет сигналом к тому, что можно инвестировать в нее, можно вкладывать в развитие НПЗ, потому что появится перспективный рынок. А если рынок останется существовать за счет импорта сжиженного газа, объемы которого стремительно растут, тогда никто в нефтепереработку инвестировать не будет — нет смысла инвестировать в бесперспективное дело.

И тут есть важный, но очень больной вопрос — это интересы потребителей, использующих сжиженный газ на своих автомобилях. На протяжении многих лет государство низким акцизом на сжиженный газ (который раньше никто не замечал, потому что его просто не было в топливном балансе) простимулировало, а по сути продотировало этот продукт, в результате его использование приобрело огромные масштабы.

Ситуация очень похожа на ситуацию с евробляхерами, когда в рамках действующего законодательства навезли машин по низким налогам или вообще без них. И мы все помним, чем обернулась попытка государства все-таки перекрыть эту возможность и восстановить справедливость. Потому что люди, полностью заплатившие налог за машину, не понимают, почему кому-то можно было этого не делать.

Акциз на бензин в четыре раза больше, чем на сжиженный газ. Притом что все это — топливо, имеющее одинаковое происхождение (минеральные ископаемые) и являющееся продуктом переработки. То есть сжиженный газ никакое не альтернативное топливо, нет в нем ничего уникального. Кроме того, сжиженный газ сегодня на границе стоит дороже, чем бензин или дизельное топливо. А его более низкая розничная цена на заправках формируется исключительно за счет минимальных, по сравнению с бензином и дизтопливом, уплачиваемых налогов.

Просто когда-то была создана такая преференция. И надо сказать, что это было неплохо, ведь люди в период кризиса 2014−2015 годов смогли серьезно сэкономить, получив такую поддержку от государства, смогли избежать повышения цен на газ, которое постигло бензин и дизельное топливо.

Поэтому сейчас речь идет не только о том, чтобы поднять акциз на сжиженный газ, но и снизить его для тех, кто ездит на бензине. Сегодня, условно говоря, как выглядит ситуация? Два «Ланоса», один на газу, другой на бензине, проезжают сто километров, но первый из них, тот что на газу, платит в четыре раза меньше налогов, чем второй. Возникает естественный вопрос: где в этом справедливость?

Вариантов для исправления ситуации два: либо поднять акциз на газ, либо опустить акциз на бензин, чтобы была справедливая налоговая нагрузка. Поэтому тут законодателями предлагается компромисс: приподнять налог на сжиженный газ и опустить налог на бензин — и тем самым более-менее выровнять налоговую нагрузку на этих в принципе абсолютно одинаковых потребителей.

— Но на рассмотрение парламента также поступил законопроект, предлагающий вообще сделать унифицированную ставку на все виды топлива.

- Я думаю, что унификация акцизов — это достаточно радикальный вариант, хотя он тоже имеет право на жизнь. Но мне кажется, что все-таки можно сделать чуть-чуть помягче. То есть, условно говоря, не уравнивать все виды топлива на уровне 139 евро за тысячу литров, а например, по нашим расчетам, вполне нормальная пропорция была бы: акциз на газ приподнять до 100−110 евро, а акциз на бензин снизить до 150 евро. И таким образом будет меньше размер повышения цен на сжиженный газ, бензин несколько подешевеет, и эта реформа пройдет более мягко, — подытожил Сергей Куюн.

Стоит отметить, что дорожает не только моторное топливо. С 1 ноября в Украине существенно подорожал газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго. Как следствие, текущие расходы украинцев во время отопительного сезона заметно вырастут. Однако многие эксперты считают, что нынешнее подорожание газа экономически не оправданно, так как в подземных хранилищах накоплен рекордный запас газа, приобретенного по низкой цене.

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