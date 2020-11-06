За Toyota Camry или Volvo владельцам придется ежегодно платить 25 тысяч гривен?

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым планируется изменить налогообложение, действующее в отношении владельцев элитных автомобилей. Если этот документ будет принят парламентом, то так называемый налог на роскошь придется платить не только хозяевам люксовых авто, но и владельцам моделей среднего класса. Напомним, что на сегодняшний день налог на роскошь (транспортный налог) в размере 25 тысяч гривен в год платят владельцы элитных машин, стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат (1,87 миллиона гривен) и возраст которых не превышает 5 лет.

Но в парламенте уже зарегистрирован законопроект № 4101, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс. В нем предложены поправки, касающиеся транспортного налога. В частности, авторы документа хотят существенно снизить порог по стоимости авто — с 375 до 200 «зарплатных» минималок.

Если законопроект будет принят в таком виде, то по 25 тысяч гривен в год придется платить владельцам машин, стоимость которых на данный момент превышает 1 миллион гривен. К таким, к примеру, относятся новые Toyota Camry XV70, Volvo XS 40 либо электрокар Tesla Model S с пробегом. И это при том, что в Украине осуществляется господдержка электроавтомобилей и стимулируется их покупка.

А со следующего года после повышения минимальной зарплаты до 6—6,5 тысячи гривен пороговая стоимость «роскошных авто» составит 1,2—1,3 миллиона. То есть платить налог на роскошь придется уже не только с элитных машин, но и с автомобилей уровня чуть выше среднего. Делать это нужно будет ежегодно до 1 августа. Если этот налог не уплатить, то на автомобиль могут наложить арест и не выпустить за границу.

Ежегодно до 1 февраля на сайте Минэкономики будет размещаться перечень авто, подпадающих под данное налогообложение, — с указанием марки, модели, года выпуска, объема двигателя и типа топлива. Кроме того, на этом же сайте есть специальный калькулятор, благодаря которому можно самостоятельно рассчитать стоимость машины, чтобы понять, подпадает ли она под транспортный налог.

Необходимость изменения правил налогообложения с дорогих транспортных средств продиктована существенным снижением поступлений от этого вида сбора, сообщила заместитель министра финансов Светлана Воробей: «Только в течение 2020 года перечень авто, с которых должен платиться такой налог, на официальном сайте Минэкономики сократился в 1,5 раза. Это произошло в связи с увеличением размера минимальной зарплаты. Для сравнения: минимальная стоимость таких авто в 2016 году, когда был введен такой платеж, была 1 миллион 33 тысячи гривен, а в 2021 году она станет 2,25 миллиона гривен. Поэтому Минфин предложил вернуть минимальную стоимость дорогих авто, с которых нужно платить транспортный налог, к изначальному значению и привлечь таким образом больше состоятельных граждан к наполнению бюджетов местных общин, так как этот налог является местным».

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