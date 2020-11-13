«Это был шок!»: Ирина Федишин о своем опыте борьбы с коронавирусом

Популярная украинская певица Ирина Федишин и ее супруг — продюсер Виталий перенесли коронавирус. Болезнь не отпускала семью месяц. К счастью, двое сыновей, несмотря на то, что постоянно находились с родителями, не заразились. Ирина перенесла коронавирус легко, а вот у Виталия была сложная форма. Певица с семьей живет во Львове, они временно самоизолировались дома и отменили все ближайшие выступления. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Ирина Федишин рассказала, где, по всей вероятности, заразилась, что было самым страшным во время болезни и как научилась делать уколы.

«Мужу стали предлагать госпитализацию. Но он был категорически против»

— Ирина, как сейчас себя чувствуете?

— Спасибо, уже все нормально. На самом деле у меня болезнь протекала достаточно легко. Если бы не потеря обоняния, то я бы подумала, что это просто обычная простуда. Такое у меня иногда случается, привыкла к этому. Во время гастролей, почувствовав дискомфорт в горле, пососу таблеточки — и все проходит. В этот раз, конечно, я уже была настороже.

— Вы сразу сдали тест?

— Как только потеряла нюх. Сдала ПЦР-тест, он оказался отрицательным. Со мной за компанию пошел сдавать тест и муж. У него периодически возникал незначительный сухой кашель. Его тест тоже оказался отрицательным, но уже на второй день после этого у Виталия поднялась температура до 38,5 градуса. Он вновь сделал тест, и в этот раз уже подтвердился коронавирус.

— Вы больше не проверялись?

— Вслед за Виталием я сдала тест ИФА. Исследование показало, что я нахожусь на стадии выздоровления — антитела были еще в недостаточном количестве. Мы заболели в начале октября.

— Знаете, где могли подхватить инфекцию?

— У меня создалось впечатление, что заразилась в супермаркете. На самом деле весь карантин мы вели себя достаточно осторожно. Помню, за несколько дней до заражения я пошла в супермаркет за продуктами. Внутри оказалось довольно много людей — это было как раз перед выходными. Воздух в магазине был спертым, помещение не проветривалось. Конечно, я была в маске, но мне кажется, что подхватила вирус именно тогда.

— Вы сразу самоизолировались?

— Да, наш старший сын ходит в школу, а младший — в детский садик. Я их забрала и предупредила преподавателей и воспитателей, что у нас в семье коронавирус.

— Как себя чувствовали дети?

— Слава Богу, они не заболели, не было никаких симптомов. Я не водила их сдавать тест, считала, что в этом нет необходимости. Все мы находились дома, дети себя нормально чувствовали.

Ирина Федишин с мужем и детьми

— Сколько у вас длилась болезнь?

— Я болела две недели, а вот муж около месяца. Он перенес коронавирус гораздо тяжелее. В первые же дни болезни Виталий сделал компьютерную томографию (КТ), поскольку не прекращался сухой кашель. Исследование показало, что у мужа начинается двустороннее воспаление легких, поэтому врач сразу прописал антибиотики. Доктор лечил нас дистанционно, по телефону. Но через семь дней состояние мужа только ухудшилось — температура не спадала, была слабость, затрудненное дыхание. Виталий сделали КТ еще раз, и оказалось, что поражено уже 50 процентов легких. И это на фоне того, что муж пил антибиотик.

— Вы запаниковали?

— Конечно, мы очень испугались! У нас обоих было просто шоковое состояние. Консультировались с несколькими врачами, Виталию стали предлагать госпитализацию. Но он был категорически против. Просил, давай, еще подождем два дня, может, станет лучше. Врач, который нас лечил, сказал, что 50 процентов поражения — это не так уж страшно. Виталию назначили новый антибиотик, а мне прописали успокоительное. Через несколько дней муж сделал анализ крови, который показал, что воспаление стало уменьшаться. Антибиотик подействовал, и болезнь начала понемногу отступать.

«Только когда по-настоящему испугались, стали четко выполнять все рекомендации врача»

— Температура еще долго держалась?

— Как только Виталий стал принимать новый антибиотик, она резко упала. Причем стала такая низкая (35,3 градуса), что муж практически не мог двигаться. Доктор сказал, что это переломный момент в болезни. С того времени Виталий начал восстанавливаться.

— Вы отпаивали его?

— Да, врач сказал, что очень важно много и часто пить. Если честно, в начале лечения мы слишком рассчитывали на антибиотик и не предпринимали никаких особых действий. Думали, пройдет и так. Наверное, безответственно подошли к болезни. Только когда по-настоящему испугались, стали четко выполнять все рекомендации. Виталий пил каждый час. Я давала ему питье даже ночью. Варила компоты, настой из шиповника. Сама делала Виталию уколы — научилась под руководством доктора по телефону.

— А вы принимали антибиотики?

— Нет, у меня практически никакого лечения и не было. Лишь несколько раз промыла нос, и через несколько дней восстановилось обоняние. Когда Виталий заболел, я уже чувствовала себя нормально. И слава Богу, потому что надо было еду готовить, за детьми смотреть.

— Как вы их изолировали?

— Конечно, было сложно сделать это в трехкомнатной квартире. Хотя мы старались, чтобы дети не пересекались с папой. У мужа была отдельная посуда. Но все равно полностью изолировать Виталия было невозможно. К тому же все равно в контакте с нами они уже были и обнимались на ночь.



— Муж тяжело выходил из болезни?

— Коронавирус очень медленно отступает. Эта болезнь истощает иммунную систему. Антибиотики сильно ударили по печени, теперь надо ее восстанавливать. Долго была слабость, ходил с трудом. До сих пор еще покашливает.

— Из-за болезни пришлось поменять свои планы?

— Мы отменили один концерт, я как раз тогда только начала болеть. Перенесли выступления, запланированные на ноябрь. Сейчас вообще очень сложная ситуация с гастролями.

— Полагаете, люди не станут меньше ходить на концерты после пандемии?

— Думаю, нет. Ведь концерт — это живые эмоции, которых людям часто не хватает. А это полезно и для здоровья. Многим сейчас тяжело и психологически — особенно после услышанных или прочитанных новостей. Выступление же — это позитив, ощущения, которые не передать онлайн. Так что нам необходимо просто пережить, переждать этот период — с надеждой, что скоро будет лучше. Несмотря на отсутствие гастролей, я много работаю. Мне никогда не хватало времени на творческий процесс. Недавно мы сняли новый клип. Пишу песни, альбом, готовлю программу. И как только ситуация улучшится, отправлюсь на гастроли.

Напомним, Ирина Федишин активно пропагандировала ношение масок и даже продемонстрировала мастер-класс, как изготовить защитную маску за две минуты.

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