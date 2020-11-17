28.09 / 28.31 33.13 / 33.52
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Пресс-релиз

test parser

9:23 18 ноября 2020
Инф. «ФАКТОВ»

fgdfgdf

Смертельный вирус COVID-19 унес жизни тысяч людей во всем мире. Ситуация в Украине остается сложной. «ФАКТЫ» в режиме онлайн продолжают следить за количеством заразившихся, умерших и выздоровевших.

По данным на 09:00 18 ноября, в Украине подтверждены 570 153 случаев заболевания COVID-19, из них 10112 летальных, 259 079 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 12496 новых случаев заражения.

Для удобства мы предлагаем статистику по областям в виде таблицы. Обращаем внимание, что данные указаны по состоянию на 09:00 18 ноября, поскольку сведения по регионам обновляются один раз в сутки. Сведения об умерших попадают в таблицу после официального подтверждения властями, итоговые данные умерших и выздоровевших в таблице могут отличаться от суммарных по Украине.

ОбластьЗаболевшихУмершихВыздоровевших
Винницкая область143062458240
Волынская область1964837612951
Днепропетровская область239006199855
Донецкая область182572757714
Житомирская область2398841013547
Закарпатская область201464829727
Запорожская область207332003319
Ивано-Франковская область2954253612258
Киевская область2656158610346
Кировоградская область38181281949
Луганская область52861302836
Львовская область38577109425105
Николаевская область133942544215
Одесская область348064808119
Полтавская область164183417575
Ровенская область2590432919336
Сумская область195142837274
Тернопольская область2424232419289
Харьковская область4906766316161
Херсонская область76241593058
Хмельницкая область2395237412820
Черкасская область150331497503
Черниговская область12456903892
Черновицкая область2912657212434
г. Киев53855101319556
ВСЕГО570 15310112259 079
АР Крым 16101 314 10853

*Сведения из АР Крым (включая данные по Севастополю) будут публиковаться отдельной графой, поскольку они поступают от оккупационных властей полуострова и могут быть сознательно занижены властями страны-агрессора. Данные по Донецкой и Луганской областях приведены на основании статистики на подконтрольных Киеву территориях (без учета ОРДЛО).

Как известно, коронавирус передается воздушно-капельным путем. Если верить статистике, то у 80% зараженных болезнь пройдет в легкой форме. Как отличить коронавирус от обычного гриппа, читайте здесь. Инфекционист Виталий Янченко рассказал «ФАКТАМ», что коронавирус оставляет на легочной ткани рубцы, и у человека может появиться одышка.

5

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
винник

Сын Олега Винника оказался пловцом

Кузины королевы Елизаветы II Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон

Сестер Елизаветы II поместили в приют для умственно отсталых: открылась шокирующая тайна королевской семьи

Роман Виктюк

Наследники Романа Виктюка раскрыли личные подробности

вересень

В эфире канала Порошенко случился скандал между его людьми

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер