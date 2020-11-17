test parser

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Смертельный вирус COVID-19 унес жизни тысяч людей во всем мире. Ситуация в Украине остается сложной. «ФАКТЫ» в режиме онлайн продолжают следить за количеством заразившихся, умерших и выздоровевших.
По данным на 09:00 18 ноября, в Украине подтверждены 570 153 случаев заболевания COVID-19, из них 10112 летальных, 259 079 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 12496 новых случаев заражения.
Для удобства мы предлагаем статистику по областям в виде таблицы. Обращаем внимание, что данные указаны по состоянию на 09:00 18 ноября, поскольку сведения по регионам обновляются один раз в сутки. Сведения об умерших попадают в таблицу после официального подтверждения властями, итоговые данные умерших и выздоровевших в таблице могут отличаться от суммарных по Украине.
|Область
|Заболевших
|Умерших
|Выздоровевших
|Винницкая область
|14306
|245
|8240
|Волынская область
|19648
|376
|12951
|Днепропетровская область
|23900
|619
|9855
|Донецкая область
|18257
|275
|7714
|Житомирская область
|23988
|410
|13547
|Закарпатская область
|20146
|482
|9727
|Запорожская область
|20733
|200
|3319
|Ивано-Франковская область
|29542
|536
|12258
|Киевская область
|26561
|586
|10346
|Кировоградская область
|3818
|128
|1949
|Луганская область
|5286
|130
|2836
|Львовская область
|38577
|1094
|25105
|Николаевская область
|13394
|254
|4215
|Одесская область
|34806
|480
|8119
|Полтавская область
|16418
|341
|7575
|Ровенская область
|25904
|329
|19336
|Сумская область
|19514
|283
|7274
|Тернопольская область
|24242
|324
|19289
|Харьковская область
|49067
|663
|16161
|Херсонская область
|7624
|159
|3058
|Хмельницкая область
|23952
|374
|12820
|Черкасская область
|15033
|149
|7503
|Черниговская область
|12456
|90
|3892
|Черновицкая область
|29126
|572
|12434
|г. Киев
|53855
|1013
|19556
|ВСЕГО
|570 153
|10112
|259 079
|АР Крым
|16101
|314
|10853
*Сведения из АР Крым (включая данные по Севастополю) будут публиковаться отдельной графой, поскольку они поступают от оккупационных властей полуострова и могут быть сознательно занижены властями страны-агрессора. Данные по Донецкой и Луганской областях приведены на основании статистики на подконтрольных Киеву территориях (без учета ОРДЛО).
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