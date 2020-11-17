test parser

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Смертельный вирус COVID-19 унес жизни тысяч людей во всем мире. Ситуация в Украине остается сложной. «ФАКТЫ» в режиме онлайн продолжают следить за количеством заразившихся, умерших и выздоровевших.

По данным на , в Украине подтверждены 570 153 случаев заболевания COVID-19, из них 10112 летальных, 259 079 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 12496 новых случаев заражения.

Для удобства мы предлагаем статистику по областям в виде таблицы. Обращаем внимание, что данные указаны по состоянию на , поскольку сведения по регионам обновляются один раз в сутки. Сведения об умерших попадают в таблицу после официального подтверждения властями, итоговые данные умерших и выздоровевших в таблице могут отличаться от суммарных по Украине.

Область Заболевших Умерших Выздоровевших Винницкая область 14306 245 8240 Волынская область 19648 376 12951 Днепропетровская область 23900 619 9855 Донецкая область 18257 275 7714 Житомирская область 23988 410 13547 Закарпатская область 20146 482 9727 Запорожская область 20733 200 3319 Ивано-Франковская область 29542 536 12258 Киевская область 26561 586 10346 Кировоградская область 3818 128 1949 Луганская область 5286 130 2836 Львовская область 38577 1094 25105 Николаевская область 13394 254 4215 Одесская область 34806 480 8119 Полтавская область 16418 341 7575 Ровенская область 25904 329 19336 Сумская область 19514 283 7274 Тернопольская область 24242 324 19289 Харьковская область 49067 663 16161 Херсонская область 7624 159 3058 Хмельницкая область 23952 374 12820 Черкасская область 15033 149 7503 Черниговская область 12456 90 3892 Черновицкая область 29126 572 12434 г. Киев 53855 1013 19556 ВСЕГО 570 153 10112 259 079 АР Крым 16101 314 10853

*Сведения из АР Крым (включая данные по Севастополю) будут публиковаться отдельной графой, поскольку они поступают от оккупационных властей полуострова и могут быть сознательно занижены властями страны-агрессора. Данные по Донецкой и Луганской областях приведены на основании статистики на подконтрольных Киеву территориях (без учета ОРДЛО).

Как известно, коронавирус передается воздушно-капельным путем. Если верить статистике, то у 80% зараженных болезнь пройдет в легкой форме. Как отличить коронавирус от обычного гриппа, читайте здесь. Инфекционист Виталий Янченко рассказал «ФАКТАМ», что коронавирус оставляет на легочной ткани рубцы, и у человека может появиться одышка.

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