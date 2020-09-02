Коронавирус не щадит никого: ни политиков, ни телезвезд, ни артистов. На днях в подъезде нашего дома прочитала объявление: соблюдайте правила безопасности — один из жильцов заболел COVID-19. «Снаряды ложатся все ближе и ближе…» Можно ли повторно заразиться коронавирусом? Какие последствия инфекция оставляет в организме? Как убедиться, что клещ при укусе ничем не заразил? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил столичный врач-инфекционист высшей категории кандидат медицинских наук Виталий Янченко.

«Человек, у которого COVID-19 никак не проявляется, все равно опасен для окружающих»

*— Здравствуйте, Виталий Игоревич! Звонит Андрей из города Черкассы. Прочитал в Интернете, что врачи обнаружили у мужчины повторное заражение коронавирусом. Это из-за нестойкого иммунитета?

— Действительно, повторное заражение возможно, если защитных антител слишком мало. Это бывает из-за того, что человек переболел с незначительными симптомами или вообще без них. Иммунная система полноценно не ответила на вторжение вируса, однако человек опасен для окружающих. Он не чувствует себя больным и ходит на работу, распространяя инфекцию.

— Чтобы распознать коронавирус, нужно сдать анализ ПЦР?

— Увы… Результат может оказаться отрицательным, ведь вирусных частиц в слюне мало или вообще нет. Не раз приходилось консультировать больных с четкой картиной COVID-19, которые лечились в стационаре. У них результаты ПЦР три раза отрицательные, насыщение крови кислородом (сатурация) в норме. Но на КТ видна типичная двусторонняя пневмония и множество пораженных участков легочной ткани в виде матового стекла. А больной чувствует себя отлично.

* — Тарас из Тетиева Киевской области, 23 года. У меня часто закладывает нос, болит горло, но нет ни бронхита, ни пневмонии. Врач объясняет, что возбудители задерживаются в носоглотке, а не опускаются вниз. Значит, и при заражении коронавирусом пневмония мне не грозит?

— Думаю, наоборот. У вас проблема с местным иммунитетом, и риск заразиться коронавирусом возрастает. Он проникнет в нижние дыхательные пути, где много чувствительных рецепторов, и начнет размножаться, поражая легкие.

*— Беспокоит Ольга, киевлянка. Зачем при коронавирусной инфекции назначают антибиотики?

— Вирус коварно действует на иммунную систему, и возникают вторичные бактериальные пневмонии. Поэтому всем больным назначают два-три антибиотика, предупреждающих бактериальное осложнение.

*— Меня зовут Инга, звоню из Херсонской области. Раньше говорили, что дети болеют легко, но оказывается, у них коронавирус может спровоцировать развитие синдрома Кавасаки, при котором поражаются легкие, сосуды, сердце, почки. Это уже доказано?

— Детский инфекционист рассказывала мне, что детей с тяжелой формой COVID-19 мало, зато много — с синдромом Кавасаки. Думаю, не лишним было бы проверить этих больных на коронавирус, причем полностью: и на антитела (ИФА), и ПЦР. Потому что антитела могут быть, а ПЦР отрицательная, и наоборот.

*— Таисия из Выжницы Черновицкой области. Раньше много говорили, что основное осложнение — пневмония. Теперь утверждают, что вирус может навредить практическим всем органам и системам. Это правда?

— Да. Многих пациентов беспокоит сердце. Даже у тех, кто перенес инфекцию легко, выявляем кардиты: экссудативный перикардит, при котором накапливается жидкость, миокардит. Например, человек, который тесно общался с коронавирусным больным, сдает анализы. Результаты указывают, что все нормально, но есть поражение сердца.

Такие люди в будущем могут страдать ишемической болезнью сердца, поскольку воспалительный процесс затрагивает и сердечные сосуды, различными видами аритмии, нарушением проводимости в мышце сердца.

Многочисленные исследования доказывают и проблемы с центральной нервной системой. Некоторые исследователи расценивают COVID-19 как нейроинфекцию: в головном мозге обнаружены чувствительные к вирусу рецепторы. Есть предположение, что увеличится число людей с болезнью Альц¬геймера. Чтобы заблокировать рецепторы в головном мозге, ученые предлагают принимать витамин Д, хотя это пока теория. Если у вас остались еще вопросы, можете задать их на моем сайте: www.infectportal.

Кому грозит тяжелое течение COVID-19 Тем, кто имеет хронические заболевания дыхательной системы.

Страдающим ожирением.

Сердечникам и гипертоникам.

Диабетикам.

Людям c онкологией.

Имеющим аутоиммунные заболевания.

«Пик заболеваемости ожидается к концу сентября»

*— «ФАКТЫ»? Вас беспокоит Вероника из Харькова. Какие последствия возникают из-за перенесенной коронавирусной инфекции?

— В первую очередь — фиброз легких. Он особенно выражен у тех, кто находился на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На легочной ткани образуются рубцы, и легкие не могут полностью расправляться. Из-за недостаточной дыхательной поверхности кислород хуже попадает в кровь, у человека возникает одышка. Она усиливается при физической нагрузке.

*— Алла из Песчанки Винницкой области. Врачи прогнозировали, что летом коронавирус немного успокоится, но вышло наоборот. Как будет развиваться ситуация дальше?

— На заболеваемость повлияют два важных момента. Первый — люди возвращаются из отпуска. И хотя многие отдыхали внутри страны, а не за рубежом, будут активнее заражаться коронавирусом.

Второй момент — дети пошли в школу. И несмотря на строгие меры безопасности всплеска заболеваемости не избежать. Ожидаю, что на вершину пика мы выйдем в конце сентября — с 21 по 30 число. Затем постепенно образуется иммунная прослойка, и количество заболевших, и тех, кого выписали из больницы, сравняется. Станет больше переболевших в легкой форме, и даже если антитела у них будут нестойкими, но на месяц-два защиту обеспечат. Думаю, к новогодним праздникам заболеваемость пойдет на спад.

— Но впереди новая опасность — грипп.

— Оба возбудителя поражают дыхательные пути. Посмотрим, сможет ли новый вирус конкурировать с гриппом, возникнут ли перекрестные реакции. Естественно, коронавирус любым способом стремится занять нишу в популяции — иначе грипп его просто вытеснит. Естественный отбор: каждый борется за место под солнцем. Приведу интересный пример конкуренции вирусов. Когда у человека есть одновременно два гепатита — В и С, то гепатит С протекает легче. Но и В не так силен — оба вируса глушат друг друга. А цирроз в этом случае развивается гораздо реже.

*— Ольга из Луцка. У моей родственницы заражение коронавирусом проявилось поносом. То, что диарею вызвал COVID, заподозрил семейный врач. Какие еще симптомы нужно знать?

— Известно, что коронавирус заявляет о себе повышенной температурой, сухим кашлем, одышкой. Но нужно обращать внимание на любые симптомы. Допустим, вдруг схватило сердце, хотя раньше оно не беспокоило. Притупилось ощущение запаха, еда кажется безвкусной. Начало тошнить или тянуть поясницу.

Особенно внимательными к себе должны быть люди с хроническими заболеваниями, находящиеся на диализе, онкологические больные, имеющие вторичный иммунный дефицит. Они очень тяжело переносят болезнь.

*— Мария из Львовской области. Правда ли, что тем, у кого есть аутоиммунное заболевание, болеть коронавирусной инфекцией смертельно опасно?

— Такие люди в особой зоне риска. Многие из них принимают препараты, подавляющие активность иммунной системы (цитостатики), гормоны. Лекарства помогают, например, больным с аутоиммунным гепатитом предупредить развитие цирроза, угрожающего гибелью печени. А если иммунная система угнетена, то не может дать достойный отпор коронавирусу.

— У меня еще и диабет.

— Вы должны быть вдвойне осторожны. При диабете повреждаются сосуды, ухудшается доставка питательных веществ и кислорода к тканям органов. Особенно страдают сердце, иммунная система. К тому же те, кто долго болеет сахарным диабетом, обычно имеют избыточный вес и более подвержены развитию осложнений. Им чаще угрожает бактериальная инфекция, которую провоцирует вирус, страдает печень — фабрика гормонов и иммуномодуляторов. Также в группе риска и гипертоники — у них больше рецепторов, через которые вирус проникает в клетки.

Как заподозрить коронавирус Лихорадка.

Боль в горле и сухой кашель.

Одышка.

Пропажа обоняния.

Могут быть тошнота и диарея.

«Из-за укуса клеща страдают суставы и нервная система»

*— Прямая линия? Людмила из Житомира. Прочитала в анонсе, что лучше на анализ сдавать живого клеща. Но у нас он не подавал признаков жизни. Что делать?

— Проверить клеща. Анализ проводят методом ПЦР, исследуя ДНК и РНК вирусов и бактерий. Но даже если в лаборатории ничего не выявили, это не значит, что человек в безопасности. Нужно хотя бы неделю-две наблюдать за своим состоянием. Если появилось пятно в виде мишени (мигрирующая кольцевидная эритема), сразу обращаться к врачу. Но пятно возникает не всегда, и тогда заподозрить боррелиоз можно по повышенной температуре, слабости, заложенном носе, болям в мышцах и суставах, иногда бессоннице.

— А если никаких симптомов нет?

— Все равно советую провериться, и не только на боррелиоз (антитела к боррелиям появляются уже спустя две недели после укуса клеща), а и другие инфекции. Для этого следует сдать сразу иммуно-ферментный тест на антитела и блот-анализ. ИФА — очень чувствительный метод, но специфичность антител не определяет. А ведь антитела могут появиться из-за перекрестной реакции с другим микроорганизмом или инфекцией. Возможно, были у человека и раньше.

Американские врачи рекомендуют проверять антитела еще блотом — полоской, на которой нанесены разные антигены боррелии. Эту полоску опускают в сыворотку крови, и спустя время доктор смотрит на реакцию антител с антигенами. Если выявлены высокоспецифичные белки, надо бить тревогу. Я рекомендую пациентам сдавать блот-анализ количественный, чтобы увидеть количество антител.

* — Александр из города Прилуки Черниговской области. У меня вдруг появились папилломы. Ходил их удалять, но они появляются снова. Что делать?

— Вирус, вызывающий появление папиллом, есть почти у 80 процентов людей, но проявляет себя, когда иммунитет ослаблен. Сейчас я лечу мужчину, который тоже пришел ко мне с папилломавирусной инфекцией. Начали разбираться, почему низкий иммунитет. Мужчина вспомнил, что два года назад его укусил клещ. Сдал анализы на боррелиоз, которые показали один, но высокоспецифичный белок. Начинаем лечение, и блот разворачивается: появилось три белка.

— Лечение не помогло?

— Наоборот, это говорит о том, что иммунитет отреагировал. У пациента оказалась хроническая форма боррелиоза, хорошо защищенная от иммунной системы с помощью антигенной мимикрии. Колонии бактерий как будто окутаны пленкой, поэтому могут ловко уйти от иммунного ответа. Важно грамотно подобрать препараты, которые разрушат пленку и доберутся до бактерий.

*— Могу поговорить с доктором? Это Елена из Киева. Какие органы больше страдают из-за запущенного боррелиоза?

— Суставы, сердце и сосуды, нервная система.

— У моей знакомой «посыпались» чуть ли не все органы и системы: и печень, и пищеварительный тракт, и почки.

— Советую провериться на редкое, но очень опасное заболевание — гранулоцитарный анаплазмоз человека. Болезнь тоже возникает из-за укуса клеща. Анаплазмы, попадая в организм, живут в лейкоцитах, и возникает вторичный иммунодефицит: лейкоциты не могут дать достойный иммунный ответ возбудителям инфекции.

Но полиорганное поражение вызывают не только инфекции, которые передают человеку клещи. Проблемы могут возникнуть из-за вируса Эпштейна-Барр, цитомегаловируса либо других возбудителей.

Мишени боррелиоза Суставы.

Сердце.

Нервная система.

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