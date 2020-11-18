Михаил Ильенко: «Карантин — как вытрезвитель. Он заставляет многое переосмыслить»

Хороший фильм побуждает человека посмотреть на свою жизнь по-новому, может исцелить душу лучше всякого лекарства и вдохновить на важные решения. Порой же достаточно просто удовольствия, которое доставляет картина. Некоторые фильмы помнишь долго, иногда всю жизнь. Их хочется пересматривать еще и еще… Когда карантин закрыл нас дома, мы осознали очень четко: кино делает жизнь интереснее. Оно может перенести даже туда, куда не ходят поезда и не летают самолеты… «ФАКТЫ» продолжают проект «Мир после пандемии» - серию интервью с известными людьми и лидерами отраслей о том, какими могут стать реалии нашей жизни уже в ближайшем будущем. Сегодня наш собеседник — известный украинский кинорежиссер и сценарист Михаил Ильенко, новый фильм которого «Толока» получил большой резонанс.

«Будут востребованы сериалы «с доставкой на дом»

— Михаил Герасимович, один голливудский сценарист недавно сказал, что приходит время фильмов, которые не требуют при съемке множества локаций и сотен человек. Он прогнозирует появление драм, действие которых происходит в космосе, на морском дне и далеких островах. А что вы думаете по этому поводу?

— Это интересная идея, но не новая. Такие фильмы снимались и раньше, и среди них были довольно интересные. Я с радостью принимал участие в проекте «Дивись українське», представив четыре короткометражных фильма, для съемок которых понадобилось небольшое пространство — например, зал ожидания аэропорта, сквер перед домом, магазин, площадка у лифта. Масштаб локации не имеет особого значения, если увлекательный сюжет, неожиданные повороты, парадоксальные характеры… Думаю, направление, о котором говорит голливудский коллега, очень перспективное. Кино нужны интересные истории!

— Похоже, что в новых реалиях кинематографистам придется, словно студентам, сдавать зачет на профпригодность.

— Да, это так. Вообще кино устремляется к зрелищности, но вместе с тем существуют фильмы, которые увлекают сюжетом, драмой — они похожи на театральные постановки.

— Легендарный режиссер Фрэнсис Форд Коппола собирается выпустить обновленную версию «Крестного отца-3»: поменяет начало и финал, перемонтирует некоторые сцены… Говорят, наступает мода на перемонтаж. И действительно, когда его делать, как не сейчас, ведь съемки новых фильмов из-за пандемии затруднены…

— Перемонтаж стал возможен благодаря новым цифровым технологиям. Когда снимали на пленку, такое было практически нереально — сродни тому, как переделать мраморную скульптуру.

— Еще одна новая тенденция — переформатирование фильмов в сериалы. Например, британский режиссер, сценарист и продюсер Гай Ричи хочет свой фильм «Джентльмены» трансформировать в сериал.

- Это интересная идея. Я бы тоже хотел сделать на основе своего фильма «Толока» небольшой, скажем, четырехсерийный сериал, так как не все эпизоды вмонтировались в прокатный вариант. Как известно, прокат имеет свои стандарты — держать зрителя в зале более двух часов было бы негуманно.

— Сериалы сейчас коммерчески более выгодны?

— Вы не ошибаетесь. Карантин — как вытрезвитель. Он заставляет многое переосмыслить. Рано или поздно кинематографу нужно решать, в каком направлении идти. Кинотеатры практически пустые, и, думаю, в ближайшее время они не заполнятся, как прежде. Людей можно понять — никто не хочет рисковать. В условиях карантина будут востребованы сериалы «с доставкой на дом».

«Дистанционные технологии появились своевременно — сейчас без них жизнь остановилась бы»

— Сегодня кинотеатры во всем мире на грани банкротства. Как считаете, после пандемии они возродят свою деятельность или канут в Лету?

— Не берусь прогнозировать, но наверняка их станет меньше. Мы с коллегами не раз обсуждали эту тему. Многие считают, что в кинотеатрах останется зрелищное кино, которое рассчитано на большой экран и эффекты.

— Как обезопасить зрителей в зале от заражения? Посадить на расстоянии в масках?

— Думаю, это не выход. Обычно фильм становится событием, когда зал переполнен и зрители сидят еще и на приставных стульях. В полупустом зале зрительский азарт и обмен энергией невозможны.

— Какая тематика и жанры выйдут на первый план?

— На чем-то одном кино не замкнется. Думаю, прежде всего будет востребован герой, который способен спасти себя и других. Он поможет зрителю пережить сложное время.

— Слышала, сейчас нередко проводятся кастинги актеров по скайпу. Они эффективны?

— Не знаю, не пробовал. Все дистанционные технологии появились своевременно — сейчас без них жизнь остановилась бы. Но полностью на них полагаться нельзя. В некоторых случаях без живого контакта не обойтись. Моя жена преподает хореографию. И я вижу, как сложно дистанционно объяснить танцевальные движения дуэту, если партнер находится в Виннице, партнерша — в Харькове, а преподаватель — в Киеве.

— Да, теория и практика — разные вещи. Как-то внук Корнея Чуковского мне рассказывал, что его знаменитый дед выучил английский язык по самоучителю. Но так как написание слов и произношение отличается, речь Чуковского, когда он приехал в Англию, поначалу никто не понимал.

— Подобную историю рассказывал наш педагог Михаил Ромм. Он очень быстро выучил французский язык так, что свободно читал классику, но говорить не мог, поскольку написание и произношение в этом языке еще больше отличается, чем в английском.

«Хочется, чтобы люди начали больше ценить друг друга»

— Как сегодня выживают ваши коллеги?

— Всем непросто, работа затормозилась. Жаль, ведь до пандемии наше кино начало набирать хорошие обороты. Фильмы прекрасно о себе заявляли и на международных фестивалях. В любом случае нужно продолжать работать, останавливаться нельзя.

— Технологии стремительно развиваются. Благодаря им сейчас любой человек может стать героем любимого фильма. И то ли еще будет!

— Знаете, как-то я был на семинаре, где обсуждалось будущее кино через 30−40 лет. И один режиссер сказал: «Я представляю себе это так: посредством специальных цифровых технологий кино, которое будет рождаться в голове, тут же сможет появиться на экране» А потом вдруг добавил: «Хорошо, что я до этого не доживу». И я его прекрасно понимаю, потому что так называемая ручная технология всегда будет иметь спрос и в кино, и в музыке, и в живописи. То, что создано талантом человека, будет самым ценным во все времена.

— Как, с вашей точки зрения, может измениться наша жизнь?

— Многое из того, что раньше было предметом научной фантастики, становится реальностью. Хочется, чтобы пандемия ушла в прошлое, чтобы можно было смотреть на улыбки людей, общаться с ними вживую.

— Что будет, по вашему мнению. с путешествиями? Будут ли люди ездить в разные страны, как прежде?

— Потребность смотреть мир останется, после ограничений даже возрастет, главное — чтобы были возможности.



— Что должно понять человечество и каждый из нас в результате пандемии?

— Хочется, чтобы люди начали больше ценить друг друга.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— Здоровья, оптимизма и не поддаваться панике.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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