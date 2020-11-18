Введены новые налоги на продажу авто: сколько платить при продаже второй и третьей машины

Государственная налоговая служба сообщила о вступлении в силу изменений в Налоговый кодекс Украины (НКУ), предусмотренных законом 466-IX от 16.01.2020 . В числе прочего, закон внес новшества в налогообложение дохода, полученного от продажи (обмена) транспортного средства в течение отчетного налогового года. Таким образом, всем, кто собирается продавать авто, придется их учитывать.

Как разъяснили в налоговой службе, доход, полученный от продажи (обмена) одной машины, как и прежде, не подлежит налогообложению. А вот со всех последующих продаж транспорта в нынешнем году уже придется платить сборы. В частности, при продаже (обмене) второго транспортного средства придется заплатить 5 процентов от его оценочной стоимости. А вот при третьей и последующих продажах транспорта в течение года продавец заплатит уже 18 процентов налога. Кроме того, при продаже второй, третьей и последующих машин с полученных доходов нужно будет внести в казну военный сбор в размере 1,5 процента.

Напомним, что до введения упомянутых изменений в Налоговый кодекс Украины второй и последующие автомобили можно было продавать с уплатой 5 процентов оценочной стоимости машин.

Новые налоги распространяются не только на легковые автомобили, но и на любой другой вид транспорта, включая мотоциклы, мопеды и прицепы. Причем не нужно заблуждаться, думая, что нормы коснутся только так называемых автоперекупщиков. Они и раньше умудрялись уходить от уплаты сборов, оформляя многочисленные покупки на своих родственников либо реализуя их путем оформления генеральных доверенностей, а также существенно занижая оценочную стоимость машины. В данном случае от драконовских налогов могут пострадать и рядовые владельцы автотранспорта, которым придется хорошо подумать, стоит ли продавать в течение одного года, к примеру, старенький «Жигуль» и прицеп к нему, либо же растянуть удовольствие еще на год.

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