От стартапа к ведущему сервису: 7 лет в Украине уже возможно решение финансовых вопросов онлайн

Впервые онлайн-кредитование появилось в Великобритании — в 2007 году компания Wonga выдала первые займы. Через 6 лет, в 2013-м, Михаил Лизанец, который учился в Англии и пользовался услугами Wonga, открыл первый подобный стартап в Украине. Так началась история компании Moneyveo, которая 18 ноября 2020 празднует седьмой день рождения.

За 7 лет стартап, который в то время состоял из 12 человек, вырос в ведущий в Украине сервис. Компания не только увеличила штат, но и вышла на азиатский рынок — в 2020 году Moneyveo запустила онлайн-кредитование во Вьетнаме. А в Украине ее услугами пользуется уже почти миллион человек.

Именно клиенты являются главным стимулом роста и совершенствования для компании. Поэтому, например, Moneyveo любит радовать пользователей акциями и подарками. Только за последние 2 года компания передала счастливчикам десятки путевок: отдых в Египте, Феррари-тур в Италию.

За годы работы компании клиенты Moneyveo стали владельцами сотен айфонов и других смартфонов, ноутбуков, планшетов, смарт-телевизоров, игровых приставок и аксессуаров для настоящих геймеров. А однажды в Moneyveo разыграли 14 хамонов стоимостью по 3000 грн каждый. С 16 ноября года в компании стартовала самая громкая акция года «Сейф» с розыгрышем огромных денежных сумм и главным призом в один миллион гривен.

«Манивео» не только развлекает и радует подарками своих клиентов, но и участвует в решении актуальных социальных проблем, в частности — в борьбе с последствиями распространения коронавируса.

«Нашим больницам как никогда нужна поддержка бизнеса. Уверен, вирус социальной ответственности сильнее коронавируса, и вместе мы его преодолеем», — отметил коммерческий директор компании Максим Параска.

Так, в марте текущего года компания выделила 2,7 миллиона грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Также компания помогает украинским военным, перечисляя деньги на лечение воинов АТО/ООС, финансирует строительство нового здания для столичного центра «Дача», где в период лечения в Институте рака бесплатно проживают семьи с онкобольными детьми.

Продолжая курс на максимальную безопасность финансовых операций и данных своих клиентов, в 2020 году Moneyveo подтвердила сертификацию PCI DSS и получила более высокий ее уровень — Service Provider Level 1. Теперь Манивео — единственная на украинском рынке компания в сфере онлайн-кредитования с таким сертификатом.

Moneyveo заботится и о том, чтобы украинцы имели хороший уровень финансовой и цифровой грамотности. С этой целью в 2020 году компания совместное с 10Guards и Минцифрой запустила сериал «Киберняня», в котором специалисты рассказывают, как защитить свои данные и деньги в интернете.

«Как финтех-компании нам очень близка тема инноваций, диджитализации, защиты информации и персональных данных. Мы рады делиться экспертизой в сериале «Киберняня», — подчеркнула CEO Moneyveo Алена Андроникова.

Многочисленные инновации, улучшения и прорывные решения Moneyveo не остаются незамеченными. Так, компания неоднократно побеждала в номинациях «Лучший сервис кредитования онлайн» (Украинская народная премия), «Финансы/Бизнес/IT» (бизнес-конкурс «Бренд года») и «Лучший сервис онлайн-кредитования» (премия PaySpace Magazine Awards). Также на счету Moneyveo награды «Выбор Года» и «Звезда Качества», серебро в категории «Банковские, финансовые и страховые услуги» (Effie Awards Ukraine 2019) и др.

Все эти награды стали возможны благодаря желанию компании превосходить ожидания клиентов.

«Мы в Moneyveo ставим перед собой задачу не только успевать за мировыми инновациями, но и создавать и внедрять собственные технологические разработки. Все это для того, чтобы предлагать клиентам лучший продукт и сервис», — сказала Алена Андроникова.



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