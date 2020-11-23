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«Про "террор" и PR... Луцкого террориста отправили в психушку»

13:26 23 ноября 2020
задержание

Журналист Егор Чечеринда назвал громкие задержания так называемых «террористов» и «минеров» киевских мостов отработанной PR-схемой министра МВД

«Про «террор» и PR …

Луцкого террориста Максима Кривоша, который летом 2020-го «захватил» автобус с «заложниками» и которого «нейтрализовал» целый БТР, отправили в психушку. Там же находится и Алексей Белько, который в сентябре 2019-го угрожал «взорвать» мост Метро и стрелял в прямом эфире в полицейский дрон.

Имя «террориста», который в июне 2020 года пытался «муляжом с землей» снова «взорвать» мост Метро, ​​правоохранители даже не называли. Но подозреваю, что он тоже находится где-то рядом с «террористами» Кривошем и Белько.

PR-схема наработанная идеально — сначала «теракт», затем «нейтрализация террориста» в прямом эфире всех телеканалов, затем психушка для «террористов». Затем — слава незаменимому министру!

При этом во всех случаях непосредственной «борьбой» с «террором» почему-то занимается не СБУ (что входит в ее непосредственную компетенцию), а МВД", — пишет Чечеринда в Facebook.

Как стало известно из решения суда, Максима Кривоша, захватившего посреди Луцка автобус с заложниками, отправили во Львовскую областную психиатрическую больницу для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы.

Подробно о рецидивисте Кривоше в материале «ФАКТОВ».

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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