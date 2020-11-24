Звезда сериала «Ферзевый гамбит» Аня Тейлор-Джой: «Шахматный мир полон страсти и невероятно сексуален»

В конце октября состоялась мировая премьера американского мини-сериала «Ферзевый гамбит» (оригинальное название The Queen's Gambit, в интернете известен также как «Ход королевы»), снятого по заказу стриминговой компании Netflix. В основе сценария лежит одноименный роман Уолтера Тевиса, вышедший в 1983 году. «Ферзевый гамбит» мгновенно завоевал сердца миллионов зрителей во всем мире. На сайте Rotten Tomatoes, который является крупнейшим агрегатором кино- и телерецензий, он получил абсолютный рейтинг одобрения — 100%! Такое бывает крайне редко. Действие сериала разворачивается в 60-х годах прошлого века в США. Главная героиня Бет Хармон осиротела в возрасте девяти лет. Оказавшись в приюте для девочек, она неожиданно открывает в себе страсть к шахматам. Выясняется, что у Бет талант. Далее рассказывается о том, как Хармон проходит путь от обучения древней игре в подвале приюта до победы над сильнейшими в мире шахматистами. Критики и зрители отмечают блестящую игру актрисы Ани Тейлор-Джой, исполнившей роль Бет Хармон. Ей всего 24 года, но она уже успела получить престижную премию «Открытие года» на Каннском международном кинофестивале в 2017 году. Многие зрители запомнили Аню по ее ролям в фильмах «Морган», «Сплит», «Стекло», «Эмма», криминальному сериалу «Острые козырьки». Британская газета The Sun взяла интервью у молодой актрисы. «ФАКТЫ» подготовили перевод этой публикации.

— Аня, вы начинали свою карьеру в шоу-бизнесе в качестве модели, а теперь вам дают главные роли в драматических фильмах и сериалах. Такое нечасто происходит с красотками, пришедшими в кино с подиума…

— Хочу сразу отметить, что никогда не считала и по-прежнему не считаю себя красавицей.

— Серьезно? Ваши глаза покорили сердца миллионов!

— У меня глаза, как у Бэмби. Еще раз повторю: я не считаю себя достаточно красивой для съемок в кино. Пусть это звучит пафосно, или, как говорит мой бойфренд (известный фотограф Бен Сид. — Ред.), звучит глупо и разозлит многих зрителей, но мне моя внешность кажется странной. Я бы не пошла в кино на Аню Тейлор-Джой! Вместе с тем я чувствую себя комфортно в своем теле. Возможно, это и есть настоящая красота. Признаюсь, мне было очень трудно сниматься в фильме «Эмма» по книге Джейн Остин. Работа на съемочной площадке начиналась с панической атаки.

Аня Тейлор-Джой в сериале "Эмма" (фото thesun.co.uk)

— Почему?

— Я все время думала о том, что стану первой в истории кино уродливой Эммой! Была уверена, что не справлюсь с этой ролью. А паника начиналась, потому что первые слова моей героини по сценарию звучат так: «Я красива, умна и богата!»

— И тем не менее вы мечтали о том, чтобы стать актрисой, так?

— Это правда. С шести лет! Еще в начальной школе я твердо заявила маме и отцу, что хочу играть на сцене. Для них это было неожиданно. Моя мама — психолог. Отец занимался гонками на катерах…

Фото thesun.co.uk

— Вы родились в США?

— Да, в Майами, но мое детство прошло не там. Сначала жила в Аргентине, потом мама переехала в Лондон. Мне было тогда восемь лет. Я восприняла переезд как трагедию.

— Почему? Вам не понравился Лондон?

— В Аргентине все было иначе. Кругом зелень, деревья. У меня были лошади, я ездила верхом. Много других животных. И вдруг я оказалась в большом городе! При этом ни слова не говорила по-английски…

— Но ведь ваши родители прекрасно знали язык! Как же так?

— Моя мама родилась в Замбии. У нее английские и испанские корни. По образованию она психолог, но даже ей приходилось нелегко со мной. У отца шотландские и аргентинские корни. Да, родители прекрасно знали английский, но дома в Аргентине мы все говорили на испанском. Очутившись вдруг в Лондоне, я почувствовала себя совершенно чужой. Знаете, как часть паззла, которая никуда не подходит. Я была слишком аргентинкой для Англии и слишком англичанкой для Аргентины. И слишком американкой для всего! И я пыталась бунтовать. Два года отказывалась учить английский. Но потом мама нашла выход. Она сказала, что разрешит мне заниматься балетом, если я начну говорить на английском.

— Как же вы учились в школе, не зная языка?

— Это было сущее мучение, пытка! Другие дети не понимали меня. Я была для них чужаком, гадким и противным. Идеальный объект для насмешек. Господи, меня столько раз закрывали в шкафчиках в раздевалке! Большую часть времени в школе я проводила в туалете, рыдая там. Чувствовала себя одинокой и никому не нужной. С тех пор я больше всего на свете боюсь одиночества.

— И когда все изменилось?

— Мне было 16. Я вышла из Harrods (знаменитый универмаг в Лондоне. — Ред.), как вдруг меня окликнула какая-то женщина. Оказалось, что это Сара Доукас, скаут модельного агентства.

— Знаменитая Сара, которая когда-то нашла Кейт Мосс?

— Да. И я привлекла ее внимание. Уже на следующий день со мной подписало контракт агентство Storm Model Management.

Фото townandcountrymag.com

— И вы согласились стать моделью? Это при вашем отношении к собственной внешности?

— Согласилась. Я проявила прагматизм. Это был кратчайший путь к тому, чтобы начать сниматься в кино, разве нет?

— Вы удивительно легко его преодолели. Вам стали предлагать роли одну за другой…

— Думаю, я должна благодарить мою фотографическую память. Я никогда не заучиваю сценарии. Мне достаточно один раз прочитать какой-нибудь текст, чтобы запомнить его слово в слово.

— Вы сразу согласились на роль Бет Хармон?

— Конечно! Слушайте, ни одну другую роль я не хотела заполучить так, как эту! Я проглотила роман Уолтера Тевиса за полтора часа. Читала и чувствовала, что это моя история, что никто так не понимает Бет, как я! И когда Скотт Фрэнк (режиссер и сценарист «Ферзевого гамбита». — Ред.) пригласил меня на встречу, я побежала к нему. В буквальном смысле. Боялась попасть в пробку и мчалась на своих двоих. Причем отмечу, что я не бегаю, не занимаюсь в тренажерном зале. А тут откуда только силы взялись!

— Почему вы были так уверены в том, что лучше других понимаете Бет?

— Я чувствовала ее одиночество, ее стремление найти свое место в этом мире, который столь враждебно настроен. Именно по этой причине ее так заинтересовали шахматы. Понимаете, до знакомства с ними Бет видела только предательство. Все, кого она знала, так или иначе предавали ее, бросали. И она не доверяла людям. Это заставляло отчаянно бороться, искать себя. В детстве я чувствовала нечто подобное. Вот почему сразу влюбилась в эту роль.

— А вы играли в шахматы прежде?

— Никогда! Знала только, что есть фигуры, есть доска. Не более того. Съемки приоткрыли для меня дверь в удивительный мир. Он полон тайн, страсти, он невероятно интересен и сексуален. Особенно мне понравилось сниматься в сценах с блицем. Это подлинное наслаждение — такое напряжение, концентрация всех сил, столько досок и фигур одновременно!

Кадр из сериала "Ферзевый гамбит" (фото thesun.co.uk)

— Вы назвали шахматы сексуальными. Несколько необычная характеристика!

— Все, чему вы отдаетесь полностью, без остатка, кажется мне крутым и сексуальным. Поэтому шахматы тоже сексуальны. Это игра, в которую люди вкладывают столько труда и страсти!

— Вы сами затронули тему сексуальности. В соцсетях развернулись целые баталии по поводу сексуальной жизни и ориентации Бет Хармон. Многие зрители склоняются к тому, что ваша героиня лесбиянка. В свою пользу они приводят тот факт, что в одном из эпизодов в постели Бет оказывается обнаженная красивая модель Клео, которую играет Милли Брэйди. Что скажете?

— Действительно, сексуальный опыт Бет выглядит неловко и порой смешно. Ей не очень везет с партнерами. Она лишилась девственности, оставаясь полностью одетой. И когда все кончилось, снисходительно похлопала парня по плечу. Кстати, я предложила вставить этот жест в сцену. Зрители имеют право строить свои предположения. Я же просто хочу обратить их и ваше внимание на одну деталь — каждую свою партию Бет заканчивает рукопожатием. Для нее важен этот жест. Она словно подводит итог, ставит точку. Будто хочет сказать: «Неплохо. Ты попытался. Спасибо». В этом есть свой сексуальный подтекст.

— Вы уже не раз подчеркивали ваше сходство с Бет. Оно есть и в том, что касается сексуальной жизни?

— Так и знала! Не хочу вдаваться в подробности. Сейчас у меня все хорошо. Бен — отличный парень. Порой слишком прямолинеен, но это нестрашно. А вот в прошлом моя уверенность в себе не раз подвергалась проверке. Могу сказать лишь, что токсичные отношения на самом деле оставляют след в душе человека.

— Одна из главных тем сериала — алкогольная и наркотическая зависимость Бет…

— Да, было крайне важно показать, что с этими проблемами может столкнуться каждый из нас. Любой алкоголик или наркоман скажет вам, что у него была веская причина сделать первый глоток или принять первую дозу. Бет делает это, чтобы увидеть фигуры на потолке, разыграть партию. И ей кажется, что без таблеток и спиртного это невозможно. Да, видимо, это работает поначалу. Но алкоголь и наркотики очень быстро приводят к тому, что вам нужно их все больше и больше. Вы начинаете сходить с ума. Они вас убивают.

— Вам лично эта роль как-то помогла? Мы не говорим сейчас о карьере…

— Да, я стала увереннее в себе. Знаю, что нужно сделать, чтобы постоять за себя. На днях один продюсер решил, что перед ним сидит маленькая девочка, которая не понимает, о чем говорит. Пришлось поставить его на место. И хотя я боялась, ведь он физически сильнее и он мог испортить мне карьеру, твердо заявила ему: «В моей карьере больше фильмов, чем в вашей. Так что я очень хорошо знаю, о чем говорю!»

— Хоть вы и не считаете себя красивой, позвольте с вами не согласиться!

— Я взяла за правило не отвергать комплименты. Когда мне говорят, что сегодня я прекрасно выгляжу, я благодарю в ответ!

Интервью с Хью Грантом читайте здесь

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Nadia Cohen / The Sun)

Фото в заголовке — кадр из сериала «Ферзевый гамбит» (thesun.co.uk)

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