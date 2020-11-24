Обслуживание терминалов в транспорте Киева отдали компании с миллиардными долгами, — СМИ

Коммунальное предприятие «Главный информационно-вычислительный центр» (КП «ГИВЦ») решило отдать программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС) компании EasyPay. Об этом сообщил сайт «КиевVласть».



«КП «ГИОЦ» заключило с ООО «ФК «Контрактовый дом» (платежная система и терминалы «EasyPay») договор на обслуживание ПТКС и с пятницы, 20 ноября, терминалы стали перепрошивать и изменили интерфейс», — написал журналист «КиевVласть».

По его словам, из-за этого решения под удар опять попали киевляне: «Уже пятый день подряд терминалы самообслуживания не работают должным образом; невозможно приобрести транспортные карты, невозможно рассчитаться банковской карточкой, приобрести проездные (кроме почасовых), студенты не могут воспользоваться своим правом на льготный проезд и приобрести проездные со скидкой 50%».

Также в материале отмечается, что сдачу можно получить только на мобильный номер телефона, но и здесь есть много проблем и жалоб пассажиров — сдача просто-напросто не поступает на указанный номер мобильного телефона.

«Отдельный вопрос по уже существующим кодам сдачи, которые остались на руках у пассажиров. А их, ни много ни мало — на 3 млн гривен. В обновленном интерфейсе терминалов самообслуживания от EasyPay функция использования кода сдачи просто отсутствует. Пропали также и карточки из личного кабинета. Пользователи не видят баланса по карточкам. Кроме того, на Борщаговской линии скоростного трамвая вообще невозможно приобрести е-билет», — назвал автор материала неудобства нового поставщика услуг.

Помимо этого, через платежные терминалы киевского метрополитена раньше можно было помочь онкобольным детям.

«Учитывая довольно непростые времена для владельцев ООО «ФК «Контрактовый дом» (платежная система и терминалы «EasyPay») решение о заключении договора с ними выглядит более, чем странно», — говорится в материале.

Напомним, в январе этого года Государственное предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ, онлайн-аукцион OpenMarket) выставила на продажу арестованный завод одной из крупнейших кондитерских компаний «АВК» в Днепре общей стоимостью 120,72 млн грн.

«Согласно данным youcontrol, в бизнес-империю Владимира Авраменко и его семьи входит около 30 юридических лиц (фабрик АВК), а также наиболее известное ООО «ФК «Контрактовый дом» (платежная система и терминалы «EasyPay»)», — написал сайт «delo.ua».

Уже с августа текущего года Фонд гарантирования вкладов потребовал в суде 380 млн грн от владельцев EasyPay.

В связи со сложившейся ситуацией на рынке переводов денежных средств, Ассоциация «Небанковские Финансовые учреждения» обратилась главе НБУ Кириллу Шевченко с жалобой на участника рынка. В частности, в жалобе отмечается высокий риск невыполнения (не завершения) перевода средств другим участникам рынка.

«Такая ситуация требует безотлагательного вмешательства со стороны НБУ, поскольку неправомерными действиями указанных лиц поставлены под угрозу основополагающие принципы перевода средств — это беспрерывность и завершение», — говорится в жалобе на имя регулятора.

Также ассоциация призывает Нацбанк провести открытое расследование противоправных действий.





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