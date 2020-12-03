История показывает, что борьба с опасными болезнями заканчивается парадоксально. Чем страшнее недуг удалось победить вакциной, тем больше вероятность, что болезнь перестанут бояться. А значит, еще больше людей примкнут к движению радикальных антивакцинаторов. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко высказал свои соображения по поводу причин, заставляющих украинцев отказываться от спасительных вакцин

Почему украинцы боятся прививок? Как врач, мечтаю, чтобы наступило то время, когда уже не нужно будет никого убеждать в защиту вакцинации. От слова совсем.

Движение «антиваксов» Всемирная организация здравоохранения называет одним из 10 самых опасных формирований против здоровья.

По данным ВОЗ 15 детей каждый час в мире умирает от кори. Еще около 1 500 000 детей ежегодно умирают от болезней, которые можно предотвратить с помощью существующих на сегодня вакцин.

И это цифры не из XIX века. Это, к сожалению, цифры прогрессивного XXI века. А мы до сих пор «сжигаем на кострах ведьм» с плакатами против вакцинации.

К счастью, наше вакцинированное большинство никогда не станет свидетелем тех разрушительных последствий эпидемий, которые были до момента изобретения антибиотиков и вакцин. Эффективность последних сделала ряд инфекционных болезней достаточно редкими. Их даже перестали бояться.

И это стало поводом для появления радикальных антивакцинаторов (anti-vaccination movement), которых, к сожалению, убедить уже не сможет никто. Уже и ученые обнаружили потрясающе высокую корреляцию между конспирологическим мышлением и отказом от прививки. И она гораздо выше, чем в вопросах, касающихся изменений климата или генетически модифицированных продуктов. Сравнений с 5G и чипами от Билла еще не встречал.

И, к сожалению, я не могу просто сказать: «Это дерьмо», даже если действительно так считаю. А они могут. Могут сказать, что для здоровья детей лучше переболеть. Но они никогда не признают, что очень мало детей, парализованных после полиомиелита, считают, что для их здоровья необходимо было заболеть.

Просто помните. Вакцины защищают от болезней. Они защищают от болезней ваших детей, детей ваших друзей и людей, которых нельзя вакцинировать. Вакцины защищают и спасают ваших детей от рака. Вакцины просто спасают жизни.

Сегодня реальность такова: вакцины по-прежнему является одним из самых безопасных вариантов профилактики инфекционных болезней. И пандемия COVID-19 нам еще раз об этом напомнила. Выбор за нами, но здоровыми хотят быть все, не так ли?

Фото pixabay.com

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