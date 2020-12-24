Назван лучший сервис онлайн-кредитования: Moneyveo стал выбором 2020 года

Четвертый год подряд компании Moneyveo вручают «золото» в международном фестивале-конкурсе «Выбор года». Потребители финансовых услуг и профессиональное жюри признали сервис онлайн-кредитования Манивео лучшим в Украине.

«Пережить 2020-й и остаться № 1 на рынке — это что-то фантастическое. Бренды, которые развивали цифровые каналы коммуникации, быстрее приспособились к новым условиям. И потребители их поддержали. Поэтому по итогам фестиваля-конкурса видим немало брендов и компаний, которые потеснили прошлогодних победителей. Среди нынешних лидеров есть и те, кто несколько лет подряд не сдает позиции. Надеюсь, новый победный статус станет прочной основой для масштабных коммуникационных и рекламных кампаний, завоевания новых рынков», — комментирует национальный менеджер конкурса «Выбор года» в Украине и Республике Беларусь Анна Руденко.

Организаторы фестиваля совместно с международной компанией Ipsos Ukraine ежегодно проводят маркетинговое исследование потребительских предпочтений, задачей которого является комплексная оценка позиции товара, услуги и компании-производителя на рынке.

«2020 год был очень непредсказуемым, тем не менее команда Moneyveo успела сделать многое. Мы в очередной раз подтвердили высокий уровень защиты данных, получив сертификат PCI DSS Service Provider Level 1. Вместе с Минцифрой сняли два образовательных сериала: „Перевод бизнес-процессов в онлайн“, а также „Киберняни“. Мы разработали и вывели в свет новые продукты, например, мобильное приложение Veomini. Но самое важное достижение года — выход сервиса на вьетнамский рынок, несмотря на локдаун», — поделился достижениями компании операционный директор Moneyveo Сергей Синченко.

Напомним, Moneyveo — № 1 на рынке онлайн-кредитования. Лидерство финтех-компании с 2013 года подтверждают награды и премии, полученные ею на всеукраинских конкурсах: «Звезда качества», «Лучший сервис онлайн-кредитования», «Выбор года» и другие. А за узнаваемость и популярность Манивео четыре года подряд присуждают звание «Бренд года» в категории «Финансы/Бизнес/IT».

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