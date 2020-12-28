Илья Чичкан: «Недавно мне пришла из космоса телеграмма»

В своем «Дневнике одного гения» Сальвадор Дали писал: «Жить — это прежде всего участвовать». Сейчас, в период пандемии, его слова приобретают особый смысл. Очевидно, что переждать сложа руки трудные времена вряд ли получится. Обязательно нужно что-то делать для того, чтобы своя жизнь и жизнь окружающих стала хоть чуточку лучше. «ФАКТЫ» продолжают проект «Мир после пандемии» — серию интервью с известными людьми и лидерами отраслей о том, какими они видят новые реалии. Сегодня наш собеседник — художник Илья Чичкан, творчество которого известно во многих странах мира. В интервью «ФАКТАМ» он рассказал о том, над чем работает сегодня и каким видит постпандемический мир.

«Сейчас в тренде не цифровое искусство, а рукотворное»

— Илья, заметили ли вы, что самые дорогие художники мира, когда началась пандемия, стали рисовать цветы? Дэвид Хокни еще в апреле написал картину «Помните, что они не могут отменить весну» с нарциссами, Бэнкси отдал предпочтение лилиям, а Херст — цветущим вишням.

— Все это естественно в условиях изоляции, когда остается общаться с предметами либо растениями. Несомненно, общаться с цветком интереснее, чем со стулом. Я выращиваю розы. У меня в селе розовый сад. А вот нарисовать цветок для меня сложнее, чем, например, обезьяну. К слову, сейчас создаю серию «Эволюция шедевров». Знаменитые произведения классиков — Шагала, Врубеля, Серова — делаю «в обезьяньем виде». Кто знает, как пойдет эволюционный процесс в связи с пандемией — не вспять ли? Хотя, конечно, я шучу.

Так Илья Чичкан в своей серии «Эволюция шедевров» переосмыслил картину Валентина Серова «Девочка с персиками»

— К слову, когда весной парикмахерские были закрыты, многих посещала мысль, как бы не превратиться в обезьян. А известный стилист Вячеслав Дюденко считает, что, вероятно, в будущем мужчин ждет эра длинных волос.

— Вот видите (улыбается).

— В период пандемии технологии шагнули далеко вперед. Не обошли они и мир искусства. Читала, что в Великобритании разработан бот, который рисует картины в стиле Бэнкси. А вы не боитесь, что искусственный интеллект начнет создавать работы в стиле Чичкана?

— Честно говоря, я только за! Что же здесь страшного? А вообще сейчас все больше людей тянется к творчеству. У многих появилось свободное время. И не обязательно это должны быть живопись, скульптура или фотография… Особенно популярным стало рукоделие. Прогнозирую, что лет через пять все девушки опять начнут вышивать и вязать, как в старину. Вязание войдет в моду! Также сейчас все начали готовить — даже те, кто раньше был от этого далек. Очевидно, будет некий возврат к истокам эволюционного процесса.

— Художников тоже станет больше? На карантине немало людей стали рисовать. Все по той же причине: у многих появилось время…

— Думаю, художников станет больше, так как сейчас в тренде не цифровое искусство, а рукотворное — оно индивидуально и поэтому человеку ближе. «Персоналити» есть и будет востребованно.

— Какие же жанры и темы могут выйти на первый план в новой реальности? Эксперты прогнозируют, что будут востребованы пейзажи. Их созерцание — своего рода антистрессовая терапия.

— Учитывая то, что многие, потеряв работу, решат рисовать, а делать это в большинстве своем они не умеют, потому что их этому никто не учил, думаю, скорее всего, искусство в новых реалиях станет «абстрактным» (улыбается).

«Клиенты заказывают свои портреты в виде обезьян»

— А что нового в творчестве вашей жены — известной художницы Маши Шубиной?

— Она сейчас занимается архитектурным дизайном. И, как мне кажется, у нее это очень хорошо получается. В Киеве открылись красивые заведения ее дизайна для молодежи, которой придется жить в новом мире. Это будет новая формация людей, которые выбросят все девайсы. Начнется новый этап эволюции.

— То, что вы говорите, весьма неожиданно, ведь мир захлестнула цифровизация, и, кажется, этот процесс будет только прогрессировать. Но в мировой прессе все чаще звучат опасения насчет того, что онлайн-действительность на экране гаджетов станет уделом бедных, а богатые будут наслаждаться жизнью офлайн — ходить в театры, музеи, рестораны, путешествовать по миру, получать не дистанционное образование, а традиционное, общаясь с преподавателями вживую.

— Думаю, это вполне реально.

— Как выживать творческим людям в новых реалиях?

— У меня, например, на самом деле сейчас ситуация лучше, чем в былые времена. Так как небедные люди сейчас по заграницам не шастают, а деньги у них есть, я получаю довольно много заказов. Работы столько, что как только все успевать.

— И что же, интересно, заказывают клиенты?

— Свои портреты в виде обезьян.

— Раз чувство юмора не потеряли, значит, не все так и плохо?

— Наоборот, многие даже его приобретают (улыбается).

На создание этой картины Илью Чичкана вдохновил «Зеленый скрипач» Марка Шагала

— Оптимистический настрой сегодня очень важен. К слову, несколько лет назад вы мне рассказывали невероятную историю о своей встрече с инопланетянами. Будто бы они, прилетев к вам на балкон, забрали вас в летающую тарелку и доставили в ней на свою вечеринку, а потом точно так же вернули вас домой. Что вы думаете об этом сейчас?

— Все это правда. Инопланетяне меня навещают. Недавно мне пришла от них телеграмма из космоса, в которой они написали, что в скором времени меня опять пригласят к себе. Просили взять с собой летнюю одежду — шорты и вьетнамки. И еще уточнили, что в полете предоставят космическую еду, так что курицу и вареные яйца с собой брать не надо.

— Каким же образом пришла эта телеграмма — не во сне ли?

— Разумеется, нет. Я получил ее по почте — не электронной, а обычной, куда приходят посылки.

«У меня жена — инопланетянка»

— Так внеземные цивилизации существуют?

— Конечно. А вы разве не верите в их существование? Инопланетяне постоянно находятся с нами рядом. У меня жена — инопланетянка. Когда я встаю ночью попить воды, смотрю на нее, а она выглядит совсем по-другому, чем днем.

Илья Чичкан говорит, что его жена Маша Шубина – инопланетянка

— Фантастика! Как считаете, жизнь после пандемии изменится?

— Мне кажется, в лучшую сторону. Произойдет переоценка ценностей. Будет не нужно столько офисных работников, которые имели большие должности и зарплаты и при этом особо ничем не занимались. Возможно, стоило бы их отправить на какую-то другую планету, чтобы они вместе с инопланетянами начали там строить светлое будущее?

— Известно, что вы и ваша жена — заядлые путешественники. Как считаете, не станет ли постпандемический мир более закрытым?

— Это болезненный вопрос. Согласно теории Global Village («всемирная деревня»), которая возникла еще в прошлом веке, все будут сидеть в изоляции и работать из своего села. Но когда чего-то долго нельзя, например, путешествовать, как прежде, то этого очень хочется. Запретный плод ведь всегда сладок.

— Что должно понять человечество и каждый из нас в результате ситуации с пандемией?

— Знаете, это непростой вопрос. Я не мессия, чтобы делать прогнозы. Но вообще человечество никогда не делало правильных выводов. В этом и драйв. Ведь если бы мы все делали правильно, возможно, уже не были бы людьми.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— Будьте здоровы! Это сейчас важнее всего.

Фото из альбома Ильи Чичкана



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