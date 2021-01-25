Георгий Делиев: «Думаю, человечество ждут большие потрясения»

Чарли Чаплин как-то сказал: «Жизнь — это пьеса, которую нельзя отрепетировать». В новых реалиях эта фраза, кажется, стала еще доходчивее. Репетиция — это план. А что можно планировать, когда корабль попал в шторм? Тут главное — вообще выжить… «ФАКТЫ» продолжают проект «Мир после пандемии» - серию интервью с известными людьми и лидерами отраслей. Нашими собеседниками уже были Андрей Курков, Андрей Макаревич, Михаил Жванецкий. Ольга Сумская, Владимир Горянский, Тамара Яценко, Элина Свитолина, Андре Тан, Ксения Шнайдер, Евгений Клопотенко, Дима Борисов, Василий Вирастюк, Алена Шоптенко… Сегодня собеседник «ФАКТОВ» в проекте «Мир после пандемии» — народный артист Украины, режиссер, актер и сценарист театра «Маски» Георгий Делиев, который в сентябре прошлого года был удостоен звезды на Аллее звезд в Одессе.

«Чем сложнее времена, тем больше одесситы стараются быть независимыми от неприятностей»

— Георгий, как отпраздновали Новый год?

— Впервые за долгие годы я был в новогоднюю ночь дома. Отмечал в кругу семьи — с женой и сыном. Пришли наши соседи — мы живем в частном доме. А раньше я встречал Новый год где-то в поездках. В прошлом году — с театром в Нью-Йорке на Бродвее, в позапрошлом — в Монреале, до того — в Париже… Ну, а после праздника в этом году мы поехали семьей в Буковель кататься на лыжах.

— В Киеве, как рассказал мне Павел Зибров, были популярны новогодние онлайн-корпоративы. В Одессе тоже?

— Наш театр в этом формате задействован не был. Но весной мы участвовали онлайн в фестивале «Комедиада», поэтому знаем, что это такое, не понаслышке. После локдауна, надеюсь, будем работать в живом режиме.

Георгий Делиев

— Летом я была в Одессе, и знаете: будто вернулась в прежнюю жизнь — без коронавируса. Такая была атмосфера на Дерибасовской, как в старые добрые времена.

— Я объясню: одесситы привыкли относиться к себе и окружающему миру с легкой доброй иронией. И это чувство юмора нас спасает. Причем чем сложнее времена, тем больше одесситы стараются быть независимыми от неприятностей.

На Аллее звезд в Одессе

— Луи де Фюнес с юмором как-то заметил: «Стоило мне появиться на свет, как через сутки грянула Первая мировая война. Только начал сниматься в кино — немедленно завершилась. Вероятно, я имею какую-то значимость на планете»… Юмористы обладают особым восприятием жизни. А что подсказывает вам интуиция по поводу дальнейшего развития событий в связи с пандемией?

— Сейчас такое время, когда могут непредсказуемо развиваться разные сценарии. Идет сильная борьба между светом и тьмой. Думаю, человечество ждут большие потрясения — и даже не связанные с коронавирусом. Но, мне кажется, тенденция преобразований — в сторону светлого. Глобализация достигла своего апогея, и трансформации неизбежны.

«Полностью в виртуальную реальность люди не уйдут»

— Как пережить эти турбулентные времена?

— Мне кажется, людям сейчас нужно сосредоточиться на семье, общении с друзьями, единомышленниками, которые имеют положительные взгляды, верят в доброе, хорошее. И тогда начнет потихоньку все в жизни выравниваться.

— Изменится ли в новых реалиях, с вашей точки зрения, юмор?

— Сегодняшний юмор — это синтез стилей, форм, жанров. Фактически за последнее время ничего нового в этом смысле никто не изобрел. Разве что техника ушла далеко вперед: появились разные видеоинсталляции. Возможно, в искусстве произойдет какой-то новый скачок. Но какой, сказать сложно.

— Кажется, он должен произойти и в жизни человечества в целом…

— Уже многое поменялось — и это очевидно. Например, в общении. Мы сидим в своих норках с планшетами и телефонами, и таким образом общаемся, но лишены возможности обнять друг друга, пожать руки, посмотреть в глаза, почувствовать энергию, что очень важно. Но, думаю, долго мы так не выдержим. У человека есть необходимость ощущать тепло непосредственного присутствия. Полностью в виртуальную реальность люди не уйдут. Человечество само себя уничтожит, если люди станут придатками компьютерной системы. Мы будем жить, пока сможем общаться естественным образом.

— Какие уроки должно вынести для себя человечество из нынешней ситуации?

— Должно произойти самоосознание. Без этого и без веры восстановление и движение вперед невозможны.

— Но для начала нужно просто выжить. Как это сделать в новых реалиях? Как выживают ваши коллеги в Украине и за рубежом?

— Сейчас всем непросто. Гастролей нет. Все, что планировались на 2020 год, отменилось. И что будет дальше, непонятно. За рубежом тоже коллегам непросто. Театр на Бродвее, где мы выступали до пандемии, закрыт. Гастроли и грандиозные проекты моего друга и учителя Славы Полунина пока тоже заморозились. Он работает пока у себя в Париже в творческой резиденции «Желтая мельница». Цирк дю Солей, говорят, вообще обанкротился. Работают кабаре на востоке, но это все небольшие проекты. А масштабных пока нет. Театры и киноиндустрия в состоянии ожидания. Печально то, что люди сейчас не могут работать, как прежде. Это значит, что завтра не на что будет покупать еду и необходимые товары. Пугает чувство неуверенности в завтрашнем днем. Везде идет активная реклама того, что нужно переходить на онлайн-продажи. Но в искусстве, мне кажется, так не получится. Кино и телевидение могут существовать и развиваться в таком формате. Но как быть театру? Этот вопрос остается риторическим.

«Рухнут многие системы и стереотипы, в которые мы верили»

— Георгий, вы — человек со многими талантами. Один из них — художественный. Читала, что ваши картины пользуются спросом. Рассматриваете их как альтернативный способ заработка?

— Вряд ли этим смогу обеспечить себя и семью, тем более что сейчас картины не очень хорошо продаются, так как не являются для людей предметом первой необходимости. Хотя на выставке в августе прошлого года две работы у меня купили.

Картина Георгия Делиева «Девушка со слоном»

Считаю, что это неплохо, ведь и этого не ждал. Благодарен коллекционерам, которые приобрели эти картины. Значит, и сегодня не хлебом единым жив человек.

Картина Георгия Делиева «Дали»

— Считаете, есть повод для оптимизма?

— Да, думаю в мире поменяется многое. Рухнут многие системы и стереотипы, в которые мы верили. Думаю, система здравоохранения начнет создаваться заново, учитывая духовные принципы и научные. На смену деструктивному, разрушительному искусству (после соприкосновения с которым хочется сразу пойти помыться в душе) придет созидательное. Ведь даже во многие детские мультфильмы сейчас заложена идеология насилия, отвратительные уродливые персонажи (даже положительные) формируют детскую эстетику. И такой контент, к сожалению, преобладает. В выборе духовной пищи сегодня приходится, как и в выборе продуктов без ГМО, быть очень избирательным. В целом саморазрушение в обществе достигло апогея. Оно и в искусстве, и в социальных процессах, и в экономике, и в медицине… Мир напоминает загнанного зверя, который находится в агонии. Поэтому перемены неизбежны. И не нужно их бояться. Мне кажется, что сегодня наш самый главный враг — страх.

— Ваш коллега Борис Барский на своей странице в Facebook написал: «Наш юмор лечит и жизнь продлевает».

— Это лозунг нашего фестиваля «Комедиада» и девиз нашего творчества в театре «Маски». Сегодня люди нуждаются в юморе и оптимизме.

Георгий Делиев и Борис Барский

— Что вас сегодня вдохновляет на творчество?

— Прежде всего природа. Поэтому я перебрался сейчас за город. Утром просыпаюсь: солнышко, снег, простор… И, конечно, радость и смысл жизни дает семья.

Георгий Делиев с женой и сыном

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— Хочу пожелать, чтобы люди избавились от страхов. И, конечно, быть здоровыми душой и телом.

Фото из альбома Георгия Делиева

779

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter