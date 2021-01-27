Как избавиться от инородного тела в дыхательных путях, если ребенок поперхнулся: отвечает детский хирург

Семья собралась за столом… В праздники трапеза отличается от будничной, и часто родители дают ребенку попробовать что-то вкусное. Но вскоре малыш жалуется, что болит животик. Полбеды, если он переел или новая пища «не понравилась» организму. А что делать, если возникла частичная непроходимость кишечника? Кто поможет в случае, когда ребенок проглотил деталь игрушки либо батарейку? Как избавиться от инородного тела в дыхательных путях, если малыш поперхнулся? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии ответила профессор кафедры детской хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика доктор медицинских наук Ольга Горбатюк.

«Малышу, который случайно проглотил батарейку или пару магнитиков, нужна экстренная помощь»

*— Здравствуйте, Ольга Михайловна! Вас беспокоит Екатерина из города Буча Киевской области. Мой годовалый внук, открыв машинку, решил попробовать батарейку на зубик. Хорошо, что я это вовремя заметила. Что делать, если малыш проглотит батарейку?

— Это очень опасно! Ребенка нужно сразу показать врачу. Даже в жесткий карантин работает приемное отделение больницы, оказывается неотложная (ургентная) помощь.

Больше чем в половине случаев батарейки убирают эндоскопическим методом. Манипуляцию проводят обязательно под общей анестезией. Если батарейку не удается захватить (часто она обволакивается слизью), ничего не остается, как делать операцию.

Оставлять батарейки опасно: перистальтика в детском пищеварительном тракте не может быстро продвинуть инородное тело из желудка в прямую кишку — требуется два-три часа. А все батарейки (и кислотные, и литиевые, и электролитные) несут двойную угрозу. Во-первых, они действуют на организм токсично. Во-вторых, когда батарейка разлагается под действием желудочного сока, кислоты и щелочи вызывают электрохимические ожоги слизистой.

*— Любовь Дмитриевна из города Лубны. Прочитала, что если малыш проглотил один магнитик, то не стоит беспокоиться, он выйдет. Почему опасны два или три?

— Если магнитиков два и больше, то они притягиваются и склеиваются вместе, а выйти естественным путем не могут. Помню случай из практики: по скорой помощи поступил десятилетний мальчик из детдома, у которого врачи заподозрили острый аппендицит и перитонит. Во время операции мы обнаружили один магнит в слепой кишке, а второй — в прилегающей к ней петле тонкой кишки. Магниты притянулись, спровоцировав образование отверстия в кишечных стенках — начался перитонит. К счастью, ребенка спасли.

*— Звонит Лидия из города Чернигов. Что делать, если ребенок подавился? Моя сестра работала няней, и у малыша крошечка хлеба попала в дыхательные пути. Хорошо, что скорая помощь успела вовремя…

— Ситуация, которую вы описали, угрожает жизни. Если пища из трахеи попадет в бронхи (а бронхеолы узенькие), может возникнуть рефлекторная остановка дыхания. То же самое происходит, если более крупный кусочек еды попадет в трахею.

До приезда скорой помощи можно положить малыша себе на колени головой вниз и легонько постукивать по спинке — делать постуральный дренаж. Важно успокоить ребенка.

Очень опасно, когда дети вдыхают жвачку. На всю жизнь я запомнила подростка, которого, к сожалению, не удалось спасти. Жевательная резинка, содержащая полимеры, синтетические каучуки, в бронхах размягчилась и превратилась в пленку. Вымыть ее невозможно — при температуре тела она растекается.

*— Марина из Харькова. У знакомых ребенок проглотил мелкую деталь от игрушки. Мама говорит: спокойно играл и вдруг закашлялся, начал плакать, показывая пальчиком на животик. Если малыш не говорит, как можно заподозрить, что он что-то проглотил?

— Первый признак — ребенок закашлялся. Также может возникнуть рвота. Это, как и срыгивание, характерная защитная реакция организма. Он пытается вытолкнуть что-то из верхних отделов пищеварительного тракта: пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. Иногда ребенок может жаловаться на боли в области грудной клетки.

Бывает, родители успокаиваются, когда ребенок перестал плакать и кашлять. Но инородное тело себя все равно проявит: повышенной температурой (присоединяется воспалительная реакция, например, в пищеводе — возникает эзофагит), появляются примеси крови в слюне, рвотных массах, ведь слизистая раздражается и повреждается.

Если инородное тело не застряло в пищеводе или желудке, а прошло в нижние отделы желудочно-кишечного тракта, где много сфинктеров, сужений по ходу кишки, то появляются хронические боли, нарушения стула — запоры и поносы. Многие родители страшно боятся, если ребенок проглотил иголку. На самом деле, почти всегда она в пищеварительном тракте разворачивается ушком вниз и благополучно выходит сама.

— А если ребенок что-то вдохнул?

— Нарушается дыхание, синеют губки (цианоз). Иногда присоединяется отек лица, появляются пенистые выделения изо рта, ведь пена — это слизь из дыхательных путей.

Примерно 90 процентов детей с инородными телами в желудочно-кишечном тракте и дыхательной системе требуют экстренной помощи, и только 10 процентов надо оперировать планово.

Как понять, что ребенок проглотил что-то не то Возникает кашель.

Появляется рвота, примеси крови в слюне.

Болит живот.

Беспокоит запор или понос.

Может подняться температура.

«Рвота часто возникает из-за переедания»

*— Звонит Татьяна из города Козелец Черниговской области. Какие обследования вы проводите, когда готовите малыша к операции?

— Делаем УЗИ, чтобы определить состояние пищеварительного тракта, иногда требуется рентген, хотя сейчас он отходит на второй план. Сегодня УЗИ очень развито. Оно показывает как само инородное тело, так и изменения, указывающие на него: расширенную петлю кишки, реактивную жидкость в брюшной полости, усиленную или замедленную перистальтику кишки. Но рентген, причем обзорный снимок, нужен, если на УЗИ не видно инородного тела.

В случае, когда инородное тело попало в дыхательные пути, проводится бронхоскопическое исследование. Врач одновременно устанавливает диагноз и сразу убирает чужеродный предмет. У детей все манипуляции проводятся под наркозом.

*— Тамара Павловна, бабушка двух внуков. Младшему исполнился годик, но за праздничным столом (несмотря на мои возражения) ему дали попробовать и сырокопченую колбаску, и соленый огурчик. К счастью, все закончилось банальной диареей. Чем опасна такая пища для малыша?

— У детей до трех лет желудочно-кишечный тракт еще незрелый, система ферментов поджелудочной железы только формируется. Поэтому из-за непривычной пищи нередко возникают диарея, вздутие живота, срыгивания, боли. Считаю, что даже в праздники маленьким детям лучше есть то, к чему они привыкли. Новые продукты могут вызвать аллергию, а жирные, соленые, копченые трудно перевариваются. Кроме того, малышу сложно прожевать твердую пищу. Ему лучше перетирать еду или измельчать.

Вредно переедать. Детям нравится вкусное, и они едят столько, что желудочно-кишечный тракт не справляется. Из-за большого объема пищи может возникнуть рвота. Но даже без нее в растянутом желудке еда плохо переваривается — не хватает соков, кислот, ферментов. Поэтому беспокоят вздутие, урчание, бурление, диарея, боль в животе.

Чтобы ребенок вел себя за столом спокойно, желательны красивая сервировка, красочные салфетки, детская посуда с мультяшными героями. Малыш с интересом будет кушать, разглядывая картинки, а не хватать кусок и убегать из-за стола. Тогда он может подавиться или поперхнуться. Аспирация как раз и происходит во время беготни, игры, смеха, когда учащается дыхание.

Чтобы праздник не омрачился Следует предлагать малышу привычную пищу, учитывая его возраст.

Красиво сервировать стол.

Следить, чтобы ребенок ел не спеша и хорошо прожевывал пищу.

«Хурма плохо переваривается и в желудке образует растительные камни»

*— Прямая линия? Ксения из Киева. Трехлетний сын схватил кусочек селедки, которую я приготовила для «шубы», и в горле у него застряла мелкая рыбная косточка. Он долго жевал корочку хлеба, но в итоге пришлось обращаться к врачу. Можно ли было что-то предпринять дома?

— В народе бытует ошибочное мнение, что косточка, которую зацепит комочек хлеба, пройдет дальше. Но твердая пища вгонит ее еще глубже в ткани. Малышам лучше вообще не давать рыбу, где могут быть кости (приготовленную цельной тушкой), хотя они встречаются и в филе.

Если косточка находится в просвете горла, то можно дать жидкую пищу или пару глотков воды. Но та, что воткнулась глубоко, останется, провоцируя постоянное поперхивание, кашель. Удалить косточку поможет специалист. Чтобы заживить поскорее ранку, доктор посоветует обволакивающее средство: специальный препарат, отвар семян льна.

*— Звонит Елена из города Каменское. Прочитала в анонсе прямой линии, что для малышей опасна хурма. Но почему? Сейчас сезон, не хотелось бы отказывать малышу в витаминах…

— Есть много других безопасных фруктов. Хурма — твердый плод, богатый растительными волокнами, имеющий вяжущий, дубильный вкус. У малышей употребление хурмы может привести к образованию растительных камней — фитобезоаров. Они также возникают из-за кожуры фруктов — яблок, груш (у зимних сортов кожица очень твердая), семечек, сладостей, густо посыпанных кунжутом. Иногда «виноваты» плохо размоченные сухофрукты, например, курага или обильная еда.

Если просвет кишки перекрыт, возникает полная кишечная непроходимость. Малыша беспокоят рвота, вздутие живота, отсутствие стула, боли, видимая перистальтика — симптом, который хорошо виден на фоне тонкой брюшной стенки. Бывает частичная непроходимость, когда камень перекрывает просвет не полностью.

Такому ребенку нужна помощь специалиста. В несложных случаях, когда непроходимость обнаружена снизу, в толстой кишке, можно удалить ее с помощью высокой (сифонной) клизмы. Но это строго врачебная манипуляция — родители ее не должны делать: в неумелых руках она опасна для жизни. Крайне важно отслеживать количество введенной и вышедшей жидкости. Оно должно совпадать. В противном случае у ребенка может начаться угрожающее состояние — мозговая гидрофильная кома. Если непроходимость в средних отделах кишечника, куда не достать ни снизу, ни сверху эндоскопом, тогда — только операция.

Признаки кишечной непроходимости Рвота.

Боль в животе и вздутие.

Отсутствие стула.

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Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»



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