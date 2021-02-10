Академик Сергей Комисаренко: «Несмотря на старт массовой вакцинации в мире никто не скажет, когда закончится пандемия»

Почему в то время, как в декабре-январе в ряде стран Западной Европы (прежде всего в Великобритании) произошел всплеск количества заболевших COVID-19, в Украине эпидемия пошла на спад? Не является ли улучшение ситуации в нашей стране лишь временной передышкой, за которой может начаться вторая волна пандемии? Чтобы этого избежать, сколько человек нужно вакцинировать в Украине в ближайшее время? Нужно ли вакцинироваться тем, кто переболел COVID-19 и как долго у этих людей сохраняется иммунитет? На эти и другие актуальные вопросы о пандемии «ФАКТЫ» попросили ответить директора Института биохимии имени Палладина академика Сергея Комисаренко.

«Чтобы победить коронавирус в Украине, надо провести более 30 миллионов вакцинаций. Это свыше 60 миллионов доз»

— В Украине фактически завершилась первая волна пандемии COVID-19, с этим и связано снижение в несколько раз количества новых случаев заболевания по сравнению с ситуацией, которая была в ноябре, — говорит академик Сергей Комисаренко. — Плюс мы постепенно учимся выполнять условия карантина. К тому же в нашей стране было проведено несколько карантинных мероприятий, которые, несомненно, привели к уменьшению распространения вируса. В странах Западной Европы положение иное — там вторая волна пандемии. Особенно большой рост заболеваемости в Великобритании. На мой взгляд, это связано с появлением нового штамма (иными словами, варианта) коронавируса. Он более контагиозный (заразный), чем предыдущий. Новый штамм стал доминирующим в Лондоне и на всем юге Англии. Он быстро распространяется на остальной части Великобритании и уже проник в страны континентальной Европы и в США.

— В Украине сейчас «правит бал» другой штамм коронавируса?

— Да. Я думаю, что он менее контагиозный, чем новый штамм, появившийся в Британии. Хотя научно доказать мы это не можем, поскольку никто в нашей стране не проводит исследования генома коронавируса. Поэтому не известно, чем «наш» вариант коронавируса отличается от «британского» или «американского». Но если действительно в Украине менее заразный штамм, то это является еще одной важной причиной снижения у нас количества случаев заболевания.

— Следует ожидать второй волны заболеваемости COVID-19 в нашей стране?

— Да. Скорее всего, через непродолжительное время она начнется. Ее не удастся упредить или значительно ослабить, если не успеют до лета или, в крайнем случае, до осени вакцинировать не менее половины населения Украины. Но так много людей у нас вряд ли вакцинируют за столь короткий срок. Следует понимать, если Украина в ближайшее время получит, скажем, 100 или 200 тысяч доз, то это будет каплей в море — нам нужно во много раз больше.

— Сколько человек в Украине следует вакцинировать, чтобы предотвратить вторую волну пандемии и выработать коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции?

— Вторую волну укротить мы не успеем. Чтобы победить вирус, надо провести более 30 миллионов вакцинаций. Это свыше 60 миллионов доз.

— Вакцины от коронавируса западных компаний защищают от штамма, возникшего в Великобритании?

— Да. К такому выводу ученые пришли, проведя исследование, опубликованное в январе. Они выделили антитела из крови людей, вакцинированных препаратом Pfizer, и показали, что такие антитела инактивировали мутированный вариант коронавируса. То есть вакцина пока остается действенной защитой.

Однако эти антитела показали себя менее эффективными в борьбе с другими вариантами коронавируса, пришедшими из Южной Африки (вариант В.1.351.) и Бразилии (вариант Р.1.). Ученые уже выяснили, какие конкретно мутации в геноме коронавируса и изменения в структуре S протеина на его поверхности привели к появлению этих вариантов. Исходя из полученных данных, американская компания Moderna внесла необходимые изменения в свою вакцину, чтобы она надежнее защищала от штаммов-мутантов. Поэтому вторую прививку в Южной Африке и Бразилии и в других местах распространения вариантов В.1.351. и Р.1. делают видоизмененной вакциной этой компании, рассчитанной на выработку человеком антител против новых штаммов.

Кстати, вирус гриппа мутирует значительно быстрее и сильнее, чем коронавирус. Поэтому ежегодно приходится создавать новую вакцину против гриппа. Если через год-два коронавирус сильно изменится, то и для него нужно будет создавать новые вакцины.

— Существует опасность того, что возникнет гибрид «британского» штамма коронавируса и «южноафриканского», «бразильского»?

— Уже есть сообщения ученых о том, что обнаружен гибрид «британского» и «южноафриканского» вариантов коронавируса. Ученые Великобритании заявляют, что их страна, похоже, становится своего рода «котелком», в котором варятся новые штаммы.

— Почему именно там?

— По целому ряду причин. Относительно возникновения «британского» штамма наиболее вероятной является версия, что он возник у одного из местных жителей (кого конкретно, неизвестно), который долго (месяц или больше) болел коронавирусом. Следует сказать, что, попав в организм человека, коронавирус мутирует. Мутации происходят в среднем раз в 12—14 дней. Например, если в стране заболел COVID-19 миллион человек, то произошло примерно столько же мутаций коронавируса. Почти во всех случаях эти мутации не страшны. Ведь иммунная система недели за две уничтожает возбудителя болезни, и человек выздоравливает. Следовательно, мутировавший штамм погибает. Но если пациент страдает иммунодефицитом (имеет слабую иммунную систему), то он может болеть гораздо дольше — до нескольких месяцев. За это время коронавирус успевает несколько раз мутировать. Накопление мутаций может привести к возникновению штамма гораздо более контагиозного, чем исходный. Тогда этот пациент заражает новым штаммом нескольких человек, а они в свою очередь — еще некоторое количество людей. Начинается цепная реакция распространения нового, более заразного, штамма. По такому сценарию, скорее всего, возник «британский» вариант коронавируса. Произошло это, очевидно, в сентябре прошлого года.

«Новые пандемии будут возникать — это безусловный факт»

— Была ли острая необходимость вводить после Рождества локдаун, ведь тогда наблюдался явный спад новых случаев заболевания COVID-19?

— В условиях пандемии любые меры, которые приводят к сокращению непосредственных контактов между людьми, имеют смысл. Это касается и действовавшего в декабре карантина выходного дня. Конечно, многие были недовольны — предприниматели из-за сокращения заработков, молодежь, привыкшая посещать кафе и торгово-развлекательные центры. К слову, молодые люди являются одними из основных распространителей коронавируса, ведь они значительно чаще, чем другие возрастные категории населения, встречаются друг с другом (в тех же кафе), зачастую игнорируют карантинные ограничения. К тому же значительная часть молодежи болеет COVID-19 бессимптомно, а значит, не переходят на режим самоизоляции, живут обычной жизнью, инфицируя окружающих.

— Некоторые специалисты заявляют, что с учетом не вошедших в официальную статистику случаев заражения коронавирусом в Украине COVID-19 переболели не менее 50 процентов населения. Мол, жителям сел и небольших городов трудно добраться до семейных врачей, а тем более до лабораторий, чтобы сдать тесты на коронавирус. Вы согласны с такой точкой зрения?

— Нет. Считаю, что этот показатель иной — в пределах шести процентов населения Украины. А для коллективного иммунитета нам нужно порядка 70 процентов переболевших.

— Тем, кто переболел COVID-19, нужно вакцинироваться? Если, да, то через какой срок после выздоровления?

— Вакцинация таким людям рекомендована. Но поскольку у них пока есть иммунитет, они, по возможности, должны уступить очередь на вакцину тем, кто не болел COVID-19.

— Как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу?

— Это очень важный вопрос, на который наука пока не нашла четкого ответа. Вначале считалось, что иммунитет сохраняется около полугода. Затем — три-четыре месяца. Сейчас часть ученых заявляет, что год или более. Уверенно можно говорить, что иммунитет после вакцинации держится дольше, чем после заболевания.

— На сколько дольше?

— Пока рано об этом судить, ведь массовая вакцинация стартовала лишь в минувшем месяце. Впрочем, известно, что у добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях вакцин, иммунитет сохраняется уже полгода.

— Существуют анализы крови, позволяющие определить наличие различных антител к коронавирусу и их количество. Можно по результатам этих анализов высчитать, как долго у человека будет сохраняться иммунитет?

— Считается, если антител много, то и иммунитет сильнее. Не вдаваясь в научные подробности, скажу, что это правило срабатывает не во всех случаях. Кроме того, следует учесть, что иммунный ответ на вторжение коронавируса возникает не только благодаря антителам, но и Т-лимфоцитам, и В-лимфоцитам. Так что нет однозначной зависимости эффективности иммунной защиты от количества антител в крови. К тому же часть антител может не обладать протектирующими (защитными) свойствами.

— Как часто люди повторно заболевают коронавирусом?

— Сейчас таких случаев немного. По данным британских ученых, в их стране на пять-шесть тысяч переболевших приходится один заболевший повторно. В Украине это соотношение, возможно, несколько другое.

— Можно ли сказать, какая из имеющихся вакцин против коронавируса лучшая?

— Пока что нет. Ведь мы не знаем, как каждая из них покажет себя в ходе массового и длительного применения. Во время третьей фазы клинических испытаний с участием десятков тысяч добровольцев вакцин, которые уже сейчас приняты к массовому применению, показали свою высокую эффективность — Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Однако клинические испытания не дали ответов на ряд важных вопросов. Например, как долго будет сохраняться иммунитет? Если вакцинированный человек все же заболеет, защищен ли он от развития тяжелой формы COVID-19 и летального исхода? Будет ли он заражать окружающих? Когда получим ответы на эти и другие ключевые вопросы, можно будет говорить, какая из вакцин лучше и чем она лучше.

— Когда можно ожидать прекращения пандемии?

— На этот вопрос никто не ответит, поскольку невозможно просчитать, как поведет себя коронавирус в будущем. Он может стать хуже — мутировать так, что станет гораздо более контагиозным, чем сейчас. Или не восприимчивым к имеющимся вакцинам. Или, наоборот, исчезнет совсем. Или будет вызывать легкие респираторные заболевания, как другие (не патогенные) коронавирусы. Он непредсказуем.

— Ваш институт занимается созданием вакцины против коронавируса. Она будет готова до конца нынешнего года?

— Прототип вакцины будет готов значительно раньше — один из вариантов уже почти готов. Причем делаем вакцину в нескольких вариантах. Но это прототипы вакцины, ведь в Украине нет ни одной лаборатории с достаточным уровнем защиты, в которой можно было бы работать с жизнеспособным коронавирусом. Смысл наших усилий в том, чтобы на деле показать — нам под силу создать вакцину. И когда в будущем возникнет необходимость разработать вакцину для какого-либо заболевания, возможно, нового патогенного коронавируса, у нас будут основания сказать властям: предоставьте финансирование, мы справимся с этой задачей.

— Мировая звезда бизнеса Билл Гейтс, предсказавший нынешнюю пандемию, призывает человечество готовиться к следующей. Вы согласны с ним?

— Конечно, да. Новые пандемии будут возникать — это безусловный факт. Вот только когда это озвучивает Бил Гейтс, находятся люди, заявляющие абсурд, будто он и готовит пандемии. Кстати, после того, как в Китае в 2002—2004 годах была эпидемия первого вида коронавируса и стало понятно, что нужно тщательно изучать разные аспекты коронавирусной инфекции, Гейтс оказал финансовую помощь институту в Ухане, который исследует коронавирусы. Так что этот человек, что называется, в теме.

Ранее семейный врач из Израиля рассказал «ФАКТАМ», как проходит вакцинация в этой стране.

Фото предоставлено Сергеем Комисаренко

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