Валерий Борзов: «Спорт без допингов реален. Могу предложить вариант решения этой проблемы»

Сегодня, когда бушует пандемия, спорт, как и многие другие сферы жизни, переживает сложное время. Каким он может стать в новых реалиях, своим видением с «ФАКТАМИ» в проекте «Мир после пандемии» (серии интервью с известными людьми и лидерами отраслей) поделился легендарный спортсмен, чемпион Олимпийских игр Валерий Борзов.

«Парадокс: чем в лучшей спортсмен форме, тем выше риск простуды»

— Валерий Филиппович, пустой стадион — печальное зрелище, поэтому живых зрителей теперь во многих странах заменяют картонные болельщики. Покупая виртуальный билет на матч, человек может загрузить свое фото, его распечатают на картоне и разместят на трибуне. Болельщик даже сможет увидеть свое лицо в телетрансляции. Как вам такая идея?

— Сейчас мы оказались в новых реалиях. Ограничение количества зрителей на трибунах — необходимость сегодняшнего времени. Один из вариантов — картонные зрители и шумовые эффекты, воссоздающие атмосферу переполненного стадиона. Но когда отсутствуют живые зрители, возникает вопрос: для кого же соревнуемся? Выступать спортсменам самим для себя — похоже на дворовые игры. И это не единственная проблема. Невозможность участвовать в нынешнем году в Олимпийских играх для многих спортсменов означает, что в будущем они рискуют не выполнить высокие отборочные нормативы, а это может не лучшим образом отразиться на их судьбах.

— Какой же выход?

— Продолжать тренироваться! Я бы, оказавшись в такой ситуации, придумал свою систему противодействия внешним условиям, которые загоняют в тупик. Тренировался бы не на стадионе и в зале, а в природных условиях. Даже зимой! Злился бы, но работал в два раза больше прежнего. Это способ оптимально сохранить спортивную форму. Глобальный же выход из ситуации — вакцинация. Правда, не все так просто: уже сейчас необходимо с медицинской комиссией Международного олимпийского комитета обсудить вопрос по поводу фармакологического состава антиковидных вакцин на предмет того, не содержат ли они допинговые вещества.

— Имеете в виду, что существует опасность, чтобы под видом вакцины спортсмен не получил порцию допинга?

— Манипуляции не исключены.

— Тогда, быть может, проще вакцинировать всех спортсменов одной вакциной?

— Не все так просто. Есть права человека, собственный выбор…

— А в то время, когда вы стали чемпионом Олимпийских игр, спортсменов вакцинировали от гриппа и других инфекций, которые могли бы выбить из колеи на соревнованиях?

— Нет. Достаточно было комплексных вакцин, которыми нас обезопасили в детстве. А глобальных эпидемий за все это время еще никогда не было.

— Вас лично грипп никогда не выводил из строя накануне ответственных состязаний?

— Такого не было. Но существует такой парадокс. Чем в лучшей спортсмен форме, тем выше риск простуды.

— Чем же это объяснить?

— Думаю, тем, что, когда организм мобилизован, ослабевают защитные функции.

— И что же делать?

— Беречься! Не пить холодное, не есть мороженое пачками, не стоять на сквозняке…

«Мысль о том, что, когда побегу, в меня выстрелят, всячески от себя гнал»

— Что касается проблемы допингов, мне кажется, в последнее время она стала зашкаливать. Пришло время что-то кардинально менять. Как считаете, реально ли, чтобы допинговая проблема канула в Лету?

— Да, спорт без допингов реален, могу предложить вариант решения проблемы. Если появится тест, который в течение минуты даст ответ на вопрос, употреблял человек допинг или нет, это позволит перейти от полицейской системы контроля — обнаружения запрещенных веществ и дисквалификации после соревнований — к тому, чтобы не допускать нарушителей к соревнованиям, тестируя их перед стартом. Дисквалификация возможна в течение семи лет, так как появились более точная технология определения допинга в пробах в такой длительный период. Но что это значит? Обман обнаружен — и что: забрать у спортсмена награды, премиальные, подаренную ему квартиру? Поэтому уверен: тест нужно делать до, а не после соревнований.

— Печально, что искусственными стали не только разные продукты питания, но и во многих случаях спортивные успехи. И тем более впечатляют фантастические сверхвозможности спортсменов. В 1972 году вы пробежали сто метров всего за 10 секунд. Я правильно понимаю, что вы могли бежать со скоростью поезда?

— Приблизительно.

— И правда, что однажды вы догнали поезд, который шел на полной скорости, и на бегу вскочили в вагон?

— Не на полной, но состав уже тронулся. Я перепутал на вокзале выходы, и поэтому пришлось догонять поезд. Я мчался с двумя чемоданами в руках. Хорошо, что мне помог проводник. Он меня узнал, открыл двери, я забросил чемоданы и сам вскочил. К слову, это был единственный в моей жизни случай, когда я опоздал. С тех пор всегда приходил куда бы то ни было заранее.

Валерий Борзов. Олимпиада-1972 в Мюнхене

— Известно, что на пике славы вы столкнулись с угрозой оказаться под прицелом снайпера.

— Эта угроза, скорее всего, имела политическую окраску. В Монреале (это был 1976 год) я получил официальное сообщение — и сразу же попал под охрану.

— Страшно было?

— Я тогда был молодой, поэтому страха особо не испытывал. Мысли были такие: если я сейчас снимусь с соревнований, то с каким лицом приеду в Киев? А мысль о том, что, когда побегу, в меня выстрелят, всячески от себя гнал. Думаю, задача у провокаторов была не столько меня уничтожить, сколько выбить из колеи. Проблема провокаций есть всегда. В основе большинства из них вот что. Олимпиаду смотрят миллиарды зрителей. Получить такую аудиторию — для многих мечта. На провокации ради собственной рекламы идут и криминальные, и политические структуры — да какие угодно! Поэтому бюджеты на безопасность приходится увеличивать.

«В спорте появились молодые люди, которые хотят стать олимпийскими чемпионами, просто нажав кнопочку»

— Как вы и ваша жена Людмила Турищева (четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. — Ред.) поддерживаете форму во время карантина?

— Каждый день минут 40−50 ходим пешочком. Люда посещает бассейн, регулярно делает зарядку.

Людмила Турищева

— Как, с вашей точки зрения, может измениться жизнь после пандемии?

— Изменения в психологии повлекут изменения в стиле жизни людей. Риск и неизвестность включают инстинкт самосохранения, а он не предполагает коллективности. И это является угрозой для общества. Чтобы не заразиться, люди меньше контактируют. А если это продлится долго, что произойдет? Разойдемся по своим скворечникам и будем в них сидеть?

— Как считаете, онлайн-общения в жизни станет больше?

— Знаете, за границей я видел молодых людей, которые очень много времени проводят в виртуальном мире. К сожалению, эти ребята не знают, как мячик бросить. В реальной бытовой жизни они совершенно беспомощны. Живут в своем мире и совершенно отрешены от реальности. Она для них — что-то непонятное и неизвестное. Это крайность, конечно. Мы же пока еще в переходном периоде, но будущее, вероятно, там. К слову, и в спорте появились молодые люди, которые хотят стать олимпийскими чемпионами, просто нажав кнопочку, и чтобы сразу все появилось. И удивляются, если нет результата. А чтобы он был, нужно работать, себя не щадя, превозмогая усталость и боль. Это и называется элитный спорт.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— Занимайтесь спортом, который вам нравится. Это прекрасное средство укрепления здоровья и повышения иммунитета!

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Фото из семейного альбома Валерия Борзова



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