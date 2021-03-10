Теперь при перевозке детей в транспорте имеет значение не возраст, а рост ребенка

Помимо детских сидений, разрешено использовать специальные подушки

Кабинет министров Украины принял постановление о новых требованиях к правилам перевозки детей в автотранспорте, имплементировав европейские стандарты, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Постановлением Кабмина изменены термины, касающиеся применения детских автокресел, перечислены особые требования к установке таких сидений, перечислены транспортные средства, в отношении которых допустимы исключения по использованию детских автокресел.

Например, правительство заменило в ПДД термин «специальные средства», в которых нужно перевозить детей в автомобилях, на «детская удерживающая система», то есть устройство, способное держать ребенка в сидячем или наклонном положении, которое в случае столкновения или резкого торможения уменьшает опасность травмирования ребенка. Почему же тогда не задекларировали термин «детские сиденья»? Потому что, кроме них, могут применяться специальные подушки с каркасом, также закрепляющиеся ремнем безопасности автомобиля или системой ISOFIX, на которых должны ездить дети, не достигшие определенного роста, или специальные люльки и прочие приспособления.

Изменен также пункт ПДД, касающийся запретов на перевозку пассажиров в транспорте. Теперь уже нет ограничения по возрасту (до 12 лет). Отныне ключевым критерием является рост — до 145 сантиметров. Сформулировано это так: «Запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 сантиметров, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; на заднем сиденье мотоцикла и мопеда».

Исключением из правил являются:

маршрутки и автобусы;

спецмашины скорой помощи, оперативные авто Минобороны, МВД, Нацполиции во время выполнения ими неотложного служебного задания.

Теперь четче прописаны и требования к установке детских удерживающих систем. В частности, они должны размещаться только на задних сиденьях автомобиля. В порядке исключения на переднем пассажирском кресле можно установить детское сиденье для ребенка возрастом до трех лет, но при этом оно должно быть закреплено против хода движения с обязательным отключением фронтальной подушки безопасности этого места для сидения. Характеристики удерживающих систем должны соответствовать массе и росту ребенка, а дети в них должны ехать пристегнутыми.

По-прежнему запрещена перевозка детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля и организованных групп детей в темное время суток.

Напомним, что в конце прошлого года Верховная Рада приняла закон, которым впервые в нашей стране была введена административная ответственность за перевозку маленьких пассажиров вне детских автокресел. В соответствии с ним за подобное нарушение водителям грозит 510 гривен штрафа, а при повторном в течение года нарушении — 850 гривен.

Новая разметка на дорогах появится уже этим летом

Вскоре отечественные автомобилисты столкнутся с очередными изменениями — на наших дорогах появится новая дорожная разметка. Увидеть ее воочию можно в конце лета. С 1 августа 2021 года вступит в силу стандарт дорожной разметки ДСТУ, который заменит прежний — от 2010 года. Над разработкой ДСТУ трудились специалисты госпредприятия «ГосдорНИИ». Они утверждают, что усовершенствованная разметка полностью соответствует мировой практике и поможет участникам дорожного движения лучше ориентироваться в ситуации.

В соответствии со «свежим» дорожным стандартом, например, по-новому будет обозначена зона, приближенная к школам, детским садам, круговому движению и пешеходным переходам. В свою очередь желтой разметкой обозначат остановки трамваев, запрет выезда на перекресток при скоплении там транспорта (при заторе). А еще появятся несколько вариантов дорожной разметки, касающихся велосипедного движения, и специальные обозначения для мест зарядки электромобилей.

Напомним, в Украине существенно ужесточили ответственность участников дорожного движения, причем не только водителей, но также пешеходов и велосипедистов.



172

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter