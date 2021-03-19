«Создана запрещенной в Украине коммунистической партией во главе с палачом Сталиным», — Ярош про УПЦ МП

Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош назвал Московский патриархат «надежным оплотом пророссийских сил» в Украине, несущим угрозу существованию государства.

«Накануне очередного заседания СНБО хотелось бы обратить внимание его членов на влиятельную и финансово-мощную агентурную сеть Российской Федерации в Украине, — пишет Дмитрий Ярош на своей странице в соцсети. — Речь идет о филиале так называемой «Русской православной церкви» — «УПЦ МП».

Во-первых, эта структура была создана запрещенной в Украине коммунистической партией во главе с палачом Сталиным (архивных документов достаточно).

Во-вторых, все годы независимости Украины это дитя НКВД, прикрываясь религиозными лозунгами, ведет целенаправленную антигосударственную деятельность (фактов, в том числе задокументированных СБУ, множество).

В-третьих, с началом русско-украинской войны РПЦ в Украине стала надежным оплотом пророссийских сил, превратив культовые сооружения (храмы и монастыри) в питомники антиукраинской пропаганды, базы и штабы российских боевиков. В Крыму, в Донецкой и Луганской областях, с самого начала оккупации, московские попы стали одной из главных движущих сил по захвату украинской земли. Практически во всех областях, где Кремль планировал реализовать свой план по созданию так называемой «Новороссии», московские попы активно поддержали эти попытки …

В-четвертых, московская «церковь» в Украине в своих антигосударственных намерениях и действиях практически соединилась с еще одним политико-олигархической антиукраинской группировкой — «ОПЗЖ». То есть, вся их деятельность координируется из единого кремлевского центра и направлена на ликвидацию государства Украина. Опять же ж, фактажа более чем достаточно …

В конце концов, РПЦ в Украине имеет такое же отношение к христианской религии, как морская свинка к морю … Эта группировка является по своей сути агрессивно антигосударственной и подчиненной российским спецслужбам.

Следовательно, деятельность российской «церкви» во время войны Украины за свою независимость несет непосредственную угрозу существованию нашего государства, поэтому она должна быть ликвидирована, ее имперская деятельность — запрещена, а имущество и материальные ресурсы — возвращены украинскому народу.

Вон московских попов из Украины!

Победа будет за нами! «

Фото Дмитрия Яроша из социальных сетей.

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