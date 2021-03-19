Бутусов считает, что политика Офиса президента Украины уже не просто не отвечает реальности, а прямо противоречит политике США по отношению к РФ

«Байден уже провалил „мирный курс“ Ермака и Козака и попытки сдать Донбасс под видом „прекращения огня“. Война продолжается, и большая война еще впереди», — пишет главный редактор ресурса Цензор.Нет Юрий Бутусов.

«Путин — убийца» — сегодня официально подтвердил Белый дом всему миру. А убийце нельзя «заглянуть в глаза». Байден определил новый курс администрации США, и все американские союзники будут вынуждены с этим курсом считаться.

А это значит, что вся политика Офиса Ермака уже не просто не отвечает реальности, а прямо противоречит политике США по отношению к РФ.

Украина должна готовиться к войне. Это реальность, а все, кто обманывает страну обещаниями скорого мира — просто циничные и лживые политиканы, всегда готовые предать и свалить.

Нам нужна стратегия долгой войны с Россией.

Нам нужна власть, которая готова сражаться и которая сумеет определить путь к победе.

Война — это не просто личная воля, это комплекс интеллектуальных решений, это необходимость достижения качественного превосходство, это необходимость опережать и упреждать врага. Для этого надо начинать с доктрины, которой нет и которую власти просто не осознают. С доктрины войны начинается настоящая стратегия.

Доктрины ведения войны нет.

Реформы армии нет: отток кадров продолжается, некомплект и нехватка любых ресурсов, сборы со своих зарплат и с волонтеров буквально на любые нужды. Генштаб вообще не понимает, как это исправить, и просто запрещает военным жаловаться в Фейсбуке.

Территориальной обороны нет — только разговоры.

Реформы оборонной промышленности нет — только позорная афера с созданием нового «оборонпрома» на месте старого.

Гособоронзаказ не выполняется и не планируется к исполнению — Минобороны не сформулировало оборонную политику и приоритеты закупки.

Реформы срочной службы нет — пустая полуторагодичная профанация в казармах.

Главой комитета по разведке по-прежнему является открытый российский шпион.

Офис Ермака вместо обороны страны занят прежде всего решением личных вопросов, коррупцией, распилом бюджета, контролем лайков в Фейсбуке и наемными интернет-ботами. А вместо Медведчука Кремль лоббирует Козак.

В стране война, но война никого не волнует на Банковой.

Ну, продолжайте ждать звонка Байдена. Хотя с чего бы ему звонить бездельникам и имитаторам, которые ни на что стратегически не влияют и ничего изменить не могут?".

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