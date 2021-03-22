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«Смету на работы по отмыванию Офиса президента уже засекретили решением СНБО?» — Борислав Береза

12:59 22 марта 2021
Борислав Береза

Народный депутат Украины VIII созыва утверждает, что из желающих отмыть обрисованные участниками протестной акции на Банковой стены Офиса президента выстроилась очередь. Причем, ремонт готовы сделать за более скромные суммы.

«Офис президента озвучил цену отмывки здания в 2 миллиона гривен, — пишет Береза на своей страничке в соцсетях. — Хорошо, что не евро.

Но цена очень интересная. Теперь я хочу увидеть калькуляцию. Потому что есть уже очередь из тех, кто готов отмыть и вставить стекла за миллион, но и им уже есть конкуренция из тех, кто готов это сделать за 500 тысяч. гривен. Не евро.

Вот у меня и возник вопрос, кто будет этим клинингом заниматься? Потому что со стороны это выглядит, как чья-то попытка из ОП и тут заработать. Эти аферисты ищут варианты, как бы хоть копейку из бюджета урвать. Вот я и хочу увидеть калькуляцию сметы. А потом сравним ее с теми предложениями, что есть на рынке.

Или смету уже засекретили решением СНБО?"

Фото со странички Борислава Березы в социальных сетях.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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