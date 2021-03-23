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«Восьмой день ничего не слышно о состоянии здоровья главного санитарного врача Виктора Ляшко», — Павел Розенко

11:35 23 марта 2021
Павел Розенко

Бывший высокопоставленный чиновник удивляется тому, что заболевший ковидом после вакцинации Виктор Ляшко ничего не рассказывает о том, как себя чувствует.

«Восемь дней. Ничего не слышно о состоянии здоровья главного санитарного врача Виктора Ляшко, — пишет Павел Розенко на своей странице в соцсети. — Напомню… Он заболел ковидом через 12 дней после вакцинации индийской вакциной CoviShield!

Офис Президента запретил говорить и писать посты? Зря!

Если бы общество увидело легкую форму протекания болезни после прививки, то доверие и к вакцине, и к самому процессу значительно бы возросло!

Есть ли легкая форма? Тогда было бы правильно и честно об этом также людям рассказать!

Виктору желаю скорейшего и без осложнений выздоровления!

Но молчать нельзя! Потому что еще больше подозрений возникает.

Но почему МОЗ молчит? А может после индийской вакцины люди начинают танцевать и петь как Митхун Чакроборти?

Так надо вывалить этот козырь!"

Фото со страницы Павла Розенко в соцсетях.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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