«Восьмой день ничего не слышно о состоянии здоровья главного санитарного врача Виктора Ляшко», — Павел Розенко
Бывший высокопоставленный чиновник удивляется тому, что заболевший ковидом после вакцинации Виктор Ляшко ничего не рассказывает о том, как себя чувствует.
«Восемь дней. Ничего не слышно о состоянии здоровья главного санитарного врача Виктора Ляшко, — пишет Павел Розенко на своей странице в соцсети. — Напомню… Он заболел ковидом через 12 дней после вакцинации индийской вакциной CoviShield!
Офис Президента запретил говорить и писать посты? Зря!
Если бы общество увидело легкую форму протекания болезни после прививки, то доверие и к вакцине, и к самому процессу значительно бы возросло!
Есть ли легкая форма? Тогда было бы правильно и честно об этом также людям рассказать!
Виктору желаю скорейшего и без осложнений выздоровления!
Но молчать нельзя! Потому что еще больше подозрений возникает.
Но почему МОЗ молчит? А может после индийской вакцины люди начинают танцевать и петь как Митхун Чакроборти?
Так надо вывалить этот козырь!"
Фото со страницы Павла Розенко в соцсетях.
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