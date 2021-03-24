Российская журналистка Наталья Киселева, посмотрев видеоинтервью Ксении Собчак со «скопинским маньяком», пришла к выводу, что авторы фильма занимаются не препарированием зла, а, скорее, развязывают руки новым извращенцам. Получившееся кино — это неуважение и абсолютное отсутствие сострадания к жертвам

Почему фильм о скопинском маньяке Ксении Собчак это умножение зла, а не исследование. И чем он отличается от других проектов про маньяков. По пунктам.

1. Первое и самое главное, маньяк на свободе. Он потенциально опасен как для всего общества в целом, так и для своих жертв. Сравнивать этот фильм с доком Нетфликса про Теда Банди или доком Саши Сулим про ангарского маньяка некорректно. Банди был казнен на электрическом стуле за 30 лет до создания сериала, ангарский маньяк сидит пожизненно. И у Сулим главный герой следователь и там как раз изучение, исследование и анализ, Попков (ангарский маньяк) появляется в самом конце фильма.

Почему он опасен? Потому что он не то, что не раскаивается, он даже не понимает, что он совершил зло. Цитата: «Оступился маленько, с кем не бывает».

2. Этот фильм могут увидеть жертвы и их родственники, это может их ранить, точнее ранит 146%. Одна из жертв Катя выбрала для себя путь просвещения, рассказывая о своём страшном опыте. Она написала книгу, активно дает интервью, в том числе для этого фильма Собчак, хочет открыть фонд по борьбе с насилием. Это ее выбор. Но есть вторая жертва — Лена. Она не дает интервью, не общается с журналистами и не хочет вспоминать эту историю. Это ее выбор, который нужно уважать, на который наплевали создатели фильма. И именно о Лене маньяк говорит в фильме «Надо снова заняться ею, со мной она рожала, а теперь 17 лет родить не может».

Выход Мохова на свободу — это очень тяжёлое испытание для жертв и их семей. Самое главное — для жертв. Делать через неделю после освобождения фильм — это абсолютное неуважение к жертвам. Мы привыкли все измерять тысячами и миллионами людей, но важна каждая жизнь. Жизнь и переживания конкретной Лены и конкретной Кати важнее, чем просмотры на ютьюбе.

3. Комментарии психолога в фильме, которая все свела к тому, что с Моховым плохо обращались в детстве, его подавляла мать и у него не было секса до 29 лет. Это развязывает руки любому злу, теперь можно оправдаться, что тебя не любили в детстве и подавляли, поэтому можно убивать, насиловать и воровать. У многих людей было тяжелое детство, это не делает их преступниками. У меня было очень тяжелое детство, это не даёт мне права совершать зло. Вот это перекладывание ответственности с человека на обстоятельства, одна из самых опасных вещей в фильме.

4. Следователь, который раскрыл это дело НЕ считает (!!!) Мохова маньяком. Потому что «мужчины же живут с женщинами, это даже с конституции прописано. Он решил с ними жить так, выбрал молоденьких женщин. Он мог построить два этажа дачки вверх, а построил подвал вниз. Он выбрал такую схему». Товарищ, следователь, «молодым женщинам» на том момент было по 14 и 17 лет, это не молодые женщины, это ДЕТИ! Педофил, который З, 5 года держал взаперти детей и насиловал их каждый (!!!) день это маньяк. Человек сознательно строил этот бункер пыток три года, это не «построить дачку». И вот этот следователь приезжает к нему как не знаю, как к однокласснику, говорит, что 17 лет прошли как один день и потом они сидят на кухне и разговаривают. То есть закон по-человечески тебя поймёт, чтобы ты не совершил.

5. У маньяков и серийных убийц, я оооочень много их изучала, есть такая штука, как подражание друг другу. Битцевский маньяк, например, подражал Чикатило. Мохов в фильме тоже рассказывает, кем вдохновлялся, когда строил бункер для жертв. Этот фильм подробная инструкция для другого преступника, включая разбор ошибок Мохова. И опять же демонстрация, что потом про тебя снимут фильм, но это не ты такой, это детство сложное. И ещё ведущая несколько раз переспросит действительно ли ты можешь три раза в день и искренне удивится твоей мужской силе.

6. Подмена понятий. В фильме мерзкое насилие рассматривается как секс, даже выясняются позы и листается камасутра. Я напомню, что мы говорим о педофиле и ежедневных изнасилованиях жертв, запертых им в подвале. В насилии важен факт насилия, а не способ. В любом виде насилия — изнасилование, избиение, заточение, пытки, убийство и так далее. Собчак записывает на телефон извинение Мохова и предлагает посмотреть это Кате. Я все понимаю, но сексуальное рабство выходит за рамки «извинений». Это совершенная глухота и непонимание, что произошло с жертвой.

Препарировать и изучать зло — нормально и полезно для общества. Но в этом фильме ничего общего с изучением нет. И это надо четко понимать, особенно создателям фильма, которые так радуются просмотрам. Не все измеряется просмотрами.

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