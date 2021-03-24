Конверсія сайту: як перетворити відвідувачів у покупців

Чому сайт не приводить покупців? Цьому може бути безліч причин, від застарілого дизайну та поганого юзабіліті до банальних граматичних помилок в текстах. Фахівці digital-агентства Ланет CLICK розповідають про те, як збільшити конверсію та підвищити продажі з сайту.

Конверсія сайту — це скільки із загального числа відвідувань було виконано корисних дій (не обов'язково покупок), що вираховується в результаті аналізу відвідуваності сайту. Це ключовий показник в маркетингу, адже від нього залежить успіх бізнесу. На конверсію впливають кількість і якість відвідувачів, зручність сайту, якість розміщеного на ньому контенту, наявність технічних помилок, а також інші фактори. Для розуміння ситуації необхідно для початку порахувати конверсію та проаналізувати поведінку користувачів на сайті.

Базуючись на факторах впливу, можна стверджувати, що існує декілька дієвих способів збільшення конверсії сайту.



1. Робота з цільовою аудиторією. Важливо не просто «гнати» трафік на сайт, а залучати апріорі зацікавлених вашим товаром або послугою користувачів. Для цього необхідно першочергово визначити свою цільову аудиторію та найбільш ефективні й відповідні канали комунікації (e-mail, SMS, push-розсилки).

2. Сегментування аудиторії та ремаркетинг. Перше дозволяє вибудовувати якісну націлену комунікацію з клієнтом, друге — повертати на сайт потенційних клієнтів, вже зацікавлених вашою пропозицією, за допомогою контекстної реклами. Зібрати необхідні для сегментації та ремаркетингу дані про користувачів допоможе веб-аналітика.

3. Робота над контентом. Інформація на сайті повинна бути коректною та точною, максимально повною та достовірною, з якісними ілюстраціями. Бажана наявність оцінок і відгуків — вони допомагають користувачеві прийняти рішення на вашу користь. Також обов'язково слід попрацювати над навігацією по сайту — у нього повинна бути зрозуміла структура, фільтри, посилання на розділи та перелінковка між сторінками, щоб відвідувачам було простіше знайти потрібну інформацію або товар. Проблемні місця легко визначити, якщо відслідковувати трафік на сайті.

4. Робота над інтерактивними елементами. Кнопки, віджети, pop-up вікна, банери та інші елементи дозволяють залучити відвідувача, викликати у нього відгук, продовжити комунікацію після відвідування сайту та стимулюють до покупки.

Інтернет-маркетинг вимагає багато часу, специфічних навичок і знань. Займайтеся бізнесом, а роботу над підвищенням конверсії довірте діджитал-агентству Ланет CLICK, де на вас чекають кваліфіковані фахівці, прозора співпраця та індивідуальний підхід. Залишити заявку на консультацію ви можете на сайті діджитал-агентства [email protected] або за телефоном +38 (044) 225-19-00

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