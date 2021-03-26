«Арестович только что так тупо спалился в эфире», — Худецкая про политзаключенных

Журналистка Ольга Худецкая отметила, что спикер Трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович публично признал, что уголовные дела в отношении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко, Яны Дугарь и Сергея Стерненко являются политическими

«Арестович только что так тупо спалился в эфире.

«Нельзя увеличивать количество людей, которые сидят по политическим делам. Хватит Антоненко. Хватит Стерненко, Кузьменко, Дугарь».

То есть названные дела он признал политическими.

И он уже почему-то знает, что они ими останутся.

А еще им зачем-то их «хватает». Для чего?" — написала Худецкая в Facebook.

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