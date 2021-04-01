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Клуб потребителей

Торговая сеть «АТБ» подтвердила титул лучшего работодателя в отрасли торговли товарами

12:09 1 апреля 2021
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Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Торговая сеть «АТБ» вошла в рейтинг топ-25 лучших работодателей Украины, а также стала единственным представителем отрасли торговли товарами повседневного потребления и продуктами питания среди самых привлекательных работодателей страны по версии влиятельного журнала «Власть денег».

Работа в большой команде лидера украинского ритейла привлекает многих соискателей вакансий, поскольку за долгие годы деятельности «АТБ» заслужила устойчивую репутацию надежного работодателя, что подтвердили эксперты рейтинга «Топ-25 лучших работодателей Украины». Среди преимуществ трудоустройства в «АТБ» отметили не только официальную зарплату, соцпакет и возможность карьерного роста. Компания также продемонстрировала устойчивость к кризисным вызовам 2020 года: смогла сохранить коллектив и привлекательные условия работы.

«Особенно актуальной в этом году будет оценка сохранения числа сотрудников и уровня заработной платы в компаниях, успешно противостоящих вызовам пандемии, но во главу угла, как всегда, мы ставим общие условия трудоустройства и заботу компании о своих сотрудниках, а также возможности для их профессионального и карьерного роста. Также принимались во внимание особенности HR-стратегии и HR-политики компании», — пишут авторы рейтинга лучших работодателей о критериях оценки, которые применялись и к украинским компаниям, и к международным бизнес-флагманам, работающим в Украине.

Как подчеркнули эксперты рейтинга топ-25 лучших работодателей Украины, корпорацию «АТБ» можно назвать ярким примером социально ответственной компании, обеспечивающей достойные условия труда, конкурентный уровень заработной платы и ее своевременную выплату.

«АТБ-Маркет» — крупнейший работодатель. Сегодня на предприятии работают свыше 50 тыс. человек, — пишут авторы рейтинга. — Сотрудники, занимающие административные должности, и те, кто работает в торговой сети, получили профессиональную подготовку в учебных центрах компании. Предприятия корпорации «АТБ» стремятся формировать корпоративную культуру, в которой работники могут эффективно применять и развивать свои компетенции и профессиональные навыки".

Ранее по итогам оценки привлекательности работодателей международный кадровый портал grc.ua (бывший HeadHunter) также назвал «АТБ» наиболее привлекательным как в своей индустрии, так и в стране. Стремительное расширение географии присутствия сети «АТБ» позволило даже в сложный в пандемическом и экономическом плане 2020 год 5,5 тысячи людей обрести работу и начать успешную карьеру в команде лидера отрасли. В 2020 году 127 новых супермаркетов по всей Украине встретили своих первых покупателей, тогда как, например, в 2019 году было открыто только 88.

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