«Извини, Оля, ты хорошая. Но у твоего подозреваемого „касса“ в МВД», — журналистка про ограбление ее квартиры

Журналистка Ольга Омелянчук рассказала, что с ней все же связались из МВД и пообещали проверить информацию о возможном злоумышленнике и его «крыше» в правоохранительных органах.

«Меня ограбили, — пишет Ольга Омелянчук в соцсетях. — Это произошло не сегодня — месяц назад, в последний день февраля. И я не собиралась рассказывать о том, как группа подонков «вскрыла» мой дом (попутно благодарю, что с кошкой все Ок), если бы не одно НО.

У меня забрали ювелирку, сделанную руками лучшего в мире отца Сергея Степановича Омельянчука, наличные (десятки тысяч гривен) и новенький «Макбук» в пленке. Мне перевернули вверх ногами всю мою жизнь и, бляха, перевернули даже белье. Заставили оглядываться, чувствовать незащищенность и злость.

Но не это на самом деле заботится меня. Самая жесть — это то, что я (не одна, конечно) установила имя вероятного подозреваемого, а полиция — нет. Что я в первые 12 часов после ограбления опросила чуть ли не всех свидетелей, а полиция (насколько мне известно) — до сих пор не допросила предполагаемого вора. Пабам …

А самая большая несправедливость (здесь мне просто пылает и бомбит), что офицеры ВСЕХ возможных силовых структур (абсолютно всех), как один, развели руками: «Извини, Оля, ты хорошая. Но у твоего подозреваемого „касса“ в МВД. Ничем тебе помочь не поможем». Еще разок. Касса в Министерство внутренних дел.

Вы ****** там совсем? Вы в себе ваще, пацаны?

PS На фото: вероятный подозреваемый. Его зовут Придон Бибишадзе. Он — гражданин Грузии, который с высокой вероятностью ограбил мою квартиру, и 99,99% «вынес» в августе 2020-го квартиру на Троещине. Ничего больше не пишу, я месяц держалась из последних «.

Позже она добавила: «Справедливости ради: со мной оперативно связались из МВД. Пообещали проверить информацию, как о том, можно ли связать квартирные кражи (мою и еще одной потерпевшей), так и о „кассе / крыше“. Надеюсь на сдвиги и справедливость».

Фото со страницы Ольги Омелянчук в соцсетях.

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