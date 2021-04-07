«Звездный» продюсер шоу «Танці з зірками» Майя Двалишвили порассуждала о людях, которые хотят стать звездами, чтобы иметь возможность безнаказанно вести себя как попало.

«Все больше людей считают, что крутость — это иметь возможность хамить, орать, подавлять и нарушать правила, — пишет Майя Двалишвили на своей страничке в соцсетях. — Мол, типа, смотрите, какой я крутой, что я могу себе позволить. Все хотят быть звездами, чтобы иметь возможность позволять себе всякую херь безнаказанно.

Крутость — это когда ты можешь позволить себе что угодно, но именно поэтому остаешься настолько крутым, чтобы, как Чак Норрис, всегда быть ровным. Вот это истинно круто — не орать и не унижать других, когда у тебя есть такая возможность. Это по-настоящему возвышает тебя над другими людьми-спичками, способными загореться в любой момент.

Вообще, между спокойствием и успешностью есть прямая взаимосвязь. Физики доказали, что все в этой Вселенной — энергия, просто разной плотности. И когда мы орем или сильно беспокоимся, мы свою жизненную энергию теряем. А тот, кто теряет свою энергию, теряет вместе с ней успех и деньги, потому что деньги — это энергия тоже.

И тот, кто расшатывает нас на такое, нас не любит, даже если это близкий человек и вроде бы такой милый, но рядом с ним ты почему-то всегда в неадеквате. Тот, кто любит, постарается сохранить твой покой и твои силы. Даже если он не милый с тобой постоянно и не лижет тебе зад. Потому что лизать зад и любить — вещи кардинально противоположные".

Фото со странички Майи Двалишвили в социальных сетях.

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