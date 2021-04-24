Побоюючись знавіснілих фанатів, Елвіс Преслі під свої розкішні вбрання вдягав бронежилет

Рівно 65 років тому в Лас-Вегасі відбувся концерт короля рок-н-ролу

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Елвіс Преслі народився в 1935 році в містечку Тьюпело, штат Міссісіпі. Маленький Преслі співав у церковному хорі. У 1948 році сім'я переїхала в Мемфіс. Коли Елвісу виповнилося 11 років, батьки подарували йому гітару. Це зовсім не потышило майбутнього короля рок-н-ролу, адже він мріяв про велосипед, який був його сім'ї не по кишені. Проте, отримавши гітару, підліток почав більш усвідомлено цікавитися музикою, часто відвідував квартали Біль-стріт в Мемфісі, де спостерігав гру чорних блюзменів. Закінчивши школу, влаштувався працювати водієм вантажівки.

Він хотів стати музикантом, але не знав, у якому жанрі. Кілька разів брав участь в аматорських концертах. Шлях до слави розпочався зовсім несподівано. Елвіс хотів записати в подарунок до дня народження своєї мами кілька пісень і звернувся до звукозаписноъ компанії Sun Records. Звукорежисер, який зробив запис, показав його власнику студії Сему Філліпсу, який багато років шукав білого артиста, що міг би виконувати пісні як темношкірий. Почувши Елвіса, Філліпс відразу зрозумів, що знайшов того, хто йому потрібен.

Рання музика Преслі викликала суперечливі думки, оскільки радіослухачам того часу було незрозуміло, співає це білий виконавець чи темношкірий (расове розділення було в той час нормою життя американського Півдня). Влітку 1954 року почалися перші виступи Преслі. Саме тоді народилася характерна хореографія рухів музиканта на сцені, яка полягала в розгойдуванні стегон в поєднанні з емоційними рухами рук і тіла. А перші телевиступи Елвіса взагалі привели в шок добропорядних громадян. Музика, одяг, рухи, манери й молодість Елвіса — все було не схоже на виконавців кантрі та естрадних співаків, наприклад, на Френка Сінатру. Старше покоління обурювалось, звинувачуючи Преслі у вульгарності та бездарності, а молодь була в захваті від нього.

Поворотним у долі Елвіса Преслі став 1956 рік. 23 квітня молодий музикант вперше виступив у Лас-Вегасі, а у жовтні американський журнал Variety назвав Преслі королем рок-н-ролу. Його пісні займали перші місця в хіт-парадах, а пластинки розкуповувалися блискавично. Співак з'являвся на телебаченні, радіо, постійно давав концерти і записував нові альбоми. При цьому він не знав нотної грамоти і так і не освоїв її за всю свою музичну кар'єру.

Елвіс Преслі - один з найуспішніших співаків XX століття

Популярність Преслі була просто божевільна у всьому світі, хоча він не давав концертів ніде, крім Сполучених Штатів. Шанувальники готові були в прямому сенсі розірвати його на частини. Одного разу під час концерту на сцену прорвалися декілька збожеволілих фанаток, здерли зі співака сорочку і почали рвати її на шматки. Елвіс вважав за краще рятувати гітару. Одна «шанувальниця таланту» стягнула з ноги виконавця черевик, а інша зубами розірвала йому штанин. Тож не дивно, що музикант став боятися замахів і, з'являючись на публіці, одягав під свої розкішні вбрання бронежилет. А костюми у музиканта були дуже яскраві. У 1970 році співак зустрічався з Річардом Ніксоном. Президент США сказав королю рок-н-ролу: «Ви одягаєтеся трохи дивно, чи не так?» Преслі посміхнувся і відповів: «Містер президент, у вас своє шоу, у мене — своє».

Крім музичної кар'єри, співак знявся в 31 фільмі. Елвіс мав чорний пояс по карате, і на зйомках у картині «Малюк Галлахед» розбивав рукою цеглу без всяких дублерів. Правда, зламав палець, і ці епізоди до фільму не увійшли. Він був дуже щедрою людиною. Брав активну участь у різних благодійних акціях і часто дарував подарунки. Купував будинку своїм друзям і оплачував їх весілля. Одного разу, зайшовши в автомобільний салон, купив чотирнадцять лімузинів і один з них подарував продавцю-консультанту. На одному з концертів віддав фанату перстень вартістю сім тисяч доларів.

На жаль, на піку своєї слави король рок-н-ролу приохотився до наркотиків і різних препаратів, у тому числі від ожиріння. У 70-ті роки минулого століття лікарі, особливо не замислюючись, прописували ліки у величезних кількостях. У рік смерті музиканта (1977) у співака було 199 різних рецептів від лікарів. Передозування наркотичними засобами і стало причиною смерті Елвіса Преслі. Йому було всього 42 роки.

Пісні Преслі подобаються людям в усьому світі і в теперішній час, а все, що пов'язано з життям короля рок-н-ролу, викликає незмінний інтерес. Грейсленд (маєток співака в Мемфісі) — найбільш відвідуване туристами місце в Америці.

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