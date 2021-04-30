Страсна п'ятниця: чому присвятити цей день

Після Вербної неділі, з понеділка, 10 квітня, розпочався Страсний тиждень. У православних календарях вона називається «Страсна седмиця». В цей час в храмах проходять спеціальні служби. Всі сім днів перед Воскресінням Христовим не святкують дні святих, які не поминають померлих, не проводять вінчання і хрещення.

Один з найважливіших днів Страсного тижня — Велика п'ятниця, яку також називають Страсна п'ятниця — день жалоби. Саме в п'ятницю Христос був засуджений і розп'ятий. Служба присвячена спогаду про страждання Спасителя на хресті. З вівтаря виносять плащаницю, зображення Христа, що лежить у труні. Це день найсуворішого посту. Також не можна шити, прати, колоти дрова, що-небудь різати.

У церквах проходить важлива служба. У день великої скорботи дотримувався найсуворішого посту. Віруючі в цей день нічого не їдять, поки на середину храму не винесуть Плащаницю з вівтаря — полотно із зображенням тіла Спасителя у гробі. На Вінниччині, наприклад, Плащаницю обносили тричі навколо церкви.

Не можна було грати на музичних інструментах, співати, танцювати, лаятися, підвищувати голос, розваги заборонялися. Вважалося гріхом також виконувати важку роботу, не можна було прати, різати, тесати, шити, колоти дрова. П'ятниця була днем скорботи і молитви. Замовкали повсюдно дзвони, а на Західній Україні замість дзвони використовували грубі дошки (било), в які стукали дерев'яними молотками біля церкви або у дворі (в знак того, що Ісуса розпинали на хресті).

І служба тривала зазвичай до обіду. Люди розходилися по домівках, трапезували продуктами з городу — картоплею, капустою, квашеними огірками. Єдине, чим могли зайнятися господині, так це посадити на городі капусту (вважалося, що день для цього найсприятливіший і обіцяв кращий урожай овоча). Також жінки ставили в піч паски, але в основному це були прості поминальні (на гробки).

А ще сортували заздалегідь приготовані писанки на подарунки: якщо, скажімо, попадалася з дубовим листочком, то годилася для хлопців, а якщо з зображенням сердечка або рибки — для дівчат. Для писанок існувало чимало зображень (геометричні, рослинні, космічні, зоологічні орнаменти і т. Д.) Зі змістом і побажаннями: ромб — символ землі, зерно — врожаю, сосна, олень — на здоров'я, дзвіночок — натяк на поповнення в сім'ї.

Фото з Pixabay

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