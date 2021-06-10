«У вигідному світлі»: чому важливе освітлення для магазинів одягу

Збільшити продажі магазину одягу можна не тільки за допомогою реалізації якісного товару, хоча модні та добротні речі сприяють побудові успішного рітейлу. Щоб товар купили, його потрібно показати покупцеві у вигідному світлі. Під словосполученням «у вигідному світлі» маркетологи мають на увазі грамотний інформаційний супровід, рекламу та правильне освітлення одягу й текстилю в торговому залі.

Як грамотно облаштувати освітлення магазину одягу

Правильно освітити торгову площу неможливо без створення проєкту. Низьке насичення приміщення світлом робить його непривабливим. Такий магазин не врятують ні акції, ні яскраві вітрини. Для реалізації грамотного освітлення магазину потрібно враховувати кілька важливих факторів:

• площу приміщення і висоту його стель;

• нормативний рівень освітленості приміщення;

• стилістику бренду і логотип торгової точки;

• розподіл потоку споживачів в торговому залі;

• розташування і тип торгового обладнання (полиці, стелажі, стенди, інсталяції);

• спосіб викладення товару.

Перший і передостанній пункти впливають на вибір виду світильників і їхню кількість. Розрахунок сили світлового потоку, який формується загальною та акцентною системами освітлення, має бути в межах від 300 до 1500 лк. Для великого стокового магазину одягу в проходах досить 300−500 лк, для маленького бутика цей показник повинен бути вище — 700−800 лк.

Акцентне підсвічування в торговому приміщенні має бути не нижче 400 лк. При створенні акцентного освітлення маркетологи рекомендують враховувати колір речей. Чим темніше матеріал виробу, тим більше світла необхідно для якісного підсвічування. Тому для магазинів, що пропонують костюми темного кольору і шкіряні чорні куртки, необхідно підвищити рівень освітленості до 900−1000 лк. Для виробів зі світлих тканин і яскравого матеріалу досить 600 лк. Джерела світла, які застосовуються в магазинах одягу, повинні мати високу передачу кольору з індексом CRI від 80Ra і вище.

Правильні лампи для магазину одягу

З урахуванням всіх нормативних вимог за рівнем освітленості та передачі кольору виробники створили спеціальні джерела світла для магазинів одягу. Галогенні та світлодіодні лампи MR16 й AR111 стали оптимальним рішенням для освітлення торгових залів з готовим одягом. Їх головна відмінність — наявність відбивача та висока передача кольору. Спектр світіння цих джерел світла ідеально передає колір будь-якої речі. Конструкція лампочок MR16 і AR111 включає рефлектор, який посилює відбивання світлового потоку й допомагає його фокусувати.

Лампочки MR16 мають особливий мультіфасетний рефлектор, який складається з дрібних граней, він спрямовує і розподіляє світло таким чином, що волокна тканини виглядають під променями цих джерел світла найбільш виграшно. Кілька років тому в ніші освітлення для магазинів одягу переважали галогенні лампи MR16 і AR111, сьогодні виробники пропонують замінити їх ЛЕД лампами.

Переваги світлодіодних ламп MR16 і AR111:

• високі показники передачі кольору — вище 80Ra;

• відсутність виділення тепла при роботі;

• низька витрата електроенергії;

• відмінний розподіл світлового потоку;

• великий термін служби — до 50 тис. годин;

• відповідність типу цоколя галогенкам.

При заміні галогенної лампи на світлодіодну можна легко знайти модель з таким же цоколем. Посиленої уваги вимагає підключення низьковольтних ЛЕД ламп, що працюють за допомогою трансформатора, який перетворює напругу мережі в робочу напругу 12V. При заміні низьковольтних галогенок слід прибрати трансформатор для галогенної лампочки та встановити блок живлення для світлодіодної. Блок живлення повинен відповідати сумарній потужності лампочок.

Світильники для магазинів одягу

Для облаштування загального, акцентного і комбінованого освітлення магазинів одягу потрібні не тільки спеціальні джерела світла, але і світильники. У магазинах освітлення Brille.ua можна знайти галогенні та світлодіодні лампи для одягу MR16 і AR11 з цоколем GU5.3, G53 і GU10, а також величезний асортимент відповідних освітлювальних приладів. Для магазинів одягу відмінно підійдуть:

• точкові світильники;

• трекові системи;

• поворотні споти;

• люстри-підвіси;

• карданні світильники.

Вони забезпечать якісне освітлення товарів, допоможуть зонувати торговий зал, підсвітити одяг різної палітри холодним, теплим або нейтральним світлом. Споти, трекові та поворотні світильники дозволяють змінювати напрямок світлового потоку.

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