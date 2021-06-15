FAVBET продовжує розіграш 21 авто

FAVBET запускає другий етап масштабного промо-заходу з розіграшем авто та цінних призів. А ще у компанії підбили підсумки минулого розіграшу

FAVBET продовжує масштабну кампанію з розіграшем 21 автомобіля. Промо-захід проходить у три етапи по 6 тижнів. Щотижня розігруватимуть 5 автомобілів Ford Ecosport, а у фіналі — Jaguar XE, а також безліч цінних тематичних призів. Другий етап стартує в період Євро 2020.

FAVBET продовжує слідувати стратегії та змінювати сприйняття індустрії беттінгу. Одне з завдань — підняти довіру до розіграшів та продемонструвати, що виграти може кожен. «Реальні люди, реальні емоції, які показують, що значить бути всередині гри», — підкреслюють у компанії.

Перший етап розіграшу закінчився на початку квітня. Призи знайшли своїх щасливих власників. Назар з Тернополя та Григорій з Києва стали власниками Ford EcoSport, а киянка Любов виграла головний приз — Jaguar XE.

Щоб подарувати максимум емоцій від перемоги і зробити цей особливим, компанія залучила легенд українського футболу В’ячеслава Шевчука та Артема Мілевського. Вони зателефонували щасливцям та сповістили радісну новину. Що відчували та які емоції пережили переможці — у відео.

«Хочеш відчути гру та пережити такі ж емоції? Достатньо зареєструватися та зробити прогноз на будь-яку спортивну подію. Будь всередині гри!» — говорять у компанії.

47

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter