Війни неможливо уникнути. Маніяк тактично переміг: Мирослав Гай про зустріч Байдена і Путіна

Волонтер Мирослав Гай, коментуючи факт зустрічі президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна у Швейцарії, зазначив, що господар Кремля домігся свого — американський лідер визнав його гідним партнером-супротивником.

«Маніяк тактично переміг. Йому тисли руки, його вітали на найвищому рівні, його визнали, — пише на своїй сторінці у соцмережі відомий волонтер Мирослав Гай. — Він, всесвітній убивця та гвалтівник, визнаний президентом США, як достойний перемовник та партнер-супротивник.

Що це означає для України? Агресія посилиться, особливо її гуманітарні та інформаційні аспекти. Розширення війни неминуче, бо абстрактні Байден, Меркель, Макрон, тощо тимчасові, а Путін політично, умовно, «вічний», а отже вектор не зміниться.

У цьому принада демократії та її тактична слабкість. Звичайно, що стратегічно демократичний світ переможе, але це буде за рахунок українських територій та життів українських громадян. Все, як завжди. Цивілізовані країни бояться війни, що природньо. Не хочуть війни, що логічно. І пришвидшують війну, як це вже було неодноразово в світовій історії.

Скоріше за все, керівництво США та ЄС це розуміють, тому продовжують готуватися до протидії агресії РФ, підтягуючи війська до кордонів з РФ та посилюючи оборону, але не можуть діяти інакше політично, бо є політична доцільність та власні громадяни.

Війни неможливо в такій ситуації уникнути. Її можна тільки спробувати відтермінувати. Можливо, навіть це для нас безцінно".

Фото Мирослава Гая із соціальних мереж.

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