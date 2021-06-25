Практичні поради, як поділити кімнату на комфортні зони: способи зонування разом із JYSK

Естетична простота в скандинавському стилі вдало поєднується з універсальністю та функціональністю. Однією з характерних рис є відкрите планування, можливість поєднання кухні та вітальні, спальні та кабінету. Саме тому скандинавам немає рівних у зонуванні кімнат. Ми поспілкувалися з данською компанією JYSK, і вони розповіли про секрети розділення простору.

Способи зонування кімнати при відкритому плануванні:

• Штори — вишуканий і економний варіант. Радимо вибирати колір, що відповідає кольоровій гамі штор, які висять на вікнах або вибирати легкі напівпрозорі фіранки, зібрані за допомогою тримачів.

• Ширма — мобільність цього варіанту дозволяє в будь-який час прибрати перегородку або змінити планування кімнати. Крім того, вона додає інтер’єру східної вишуканості. Можна вибрати більш нордичний перфорований варіант для інтер’єру у стилі лофт.

• Фальш-перегородка — до цього виду перегородок відносять каркасні або ґратчасті конструкції. Вони розділяють приміщення візуально, але не відокремлюють зони одну від одної.

• Меблі — для створення ілюзії відокремленої кімнати створені стелажі без задньої стінки. Ви можете поставити на полиці розділювача книжки та декор. Для того, щоб не перенавантажувати простір кімнати, не займайте речами понад 60% місця.

Спробуйте використати центр кімнати — виберіть невеликий круглий стіл, коли обідній стіл «відривається» від звичайного положення «біля стіни», простір одразу грає по-новому. Сфокусуйте увагу на обідньому колі за допомогою освітлення — повішайте красиві стильні лампи над столом.

• Візуальне зонування кімнати, суть якого у відмежуванні спальні та вітальні за допомогою кольору та фактури. Просте рішення, що дозволяє зекономити. Килими та вази з високими квітами будуть ідеально зонувати простір. Наприклад, ви можете повернути диван та відокремити зону для відпочинку килимком.

У магазинах JYSK ви отримаєте професійну консультацію та зможете підібрати те, що ідеально пасуватиме до вашої оселі.

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Наповнюйте свій простір тільки тими речами, що приносять вам користь і тішать око. Адже дім — це найважливіше місце сили.

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