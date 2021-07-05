Журналістка з Росії Олена Риковцева, яка останнім часом працює в Україні, в своєму пості у фейсбуці розмірковує про те, як працює російська пропаганда й навіщо в Росії тиражують брехню про нашу країну.

«Ось я тут пожила майже два місяці та зрозуміла, що правильно російська пропаганда залякує людей Україною, правильно їм впарюють, що тут п'ють кров немовлят і будь-яку іншу, правильно їм навішує моторошної нацистсько-бандерівської локшини на їх довірливі вуха, правильно їх доводить до того стану, що вони реально бояться сюди їхати (я зараз виключаю будь-якого роду вірусну складову і той природний факт, що їх в принципі сюди ніхто особливо й не запрошує). Вони бояться, тому що їх навчили боятися. І ненавидіти. І вірно. Тому що якщо росіяни знову стануть їздити в Україну так само масово, як і раніше, вони прямо носом відчують, наскільки ж тут вільніше, вони побачать, що можна, виявляється, жити, гуляти, збиратися на „масові заходи“ без поліції, автозаків та черг до рамок металошукачів, можна навіть владу лаяти по телеку, причому свою, не сусідню, й, до речі, якщо б Росія до них не полізла, тут було б набагато вільніше, тому що є ряд обмежень, які строго і виключно пов'язані з цією війною, на кшталт не можна пускати до себе чужих прихильників анексії, не можна терпіти своїх прихильників агресора та ін. Але якщо за великим рахунком, то звичайно свобода. Звісно. Тому обов'язково треба ще більше брехати, ще сильніше залякувати, а то ж, блін, все буде як в совку, коли вирвалися за залізну завісу ф побачили, що ті, у яких теж по дві руки й дві ноги, які начебто такі ж, а ось дихають. Ну і звалився цей колос. А тут не просто ж по дві руки й ноги, тут взагалі, як їх вчить їхній президент, „рідні по крові“, і ось ця „рідня“, вона дихає, вона живе, вона вибирає, а ти сиди задавлений, ані вийди, ані пікни, та жери вже третій десяток років одного й того ж цвілого. Це ж відразу люди схавають, цей контраст, який за останні пару років став просто божевільним, став в рази більше опуклим, ніж був раніше. Не можна їм таке. Так що так, працюйте, працюйте. Пропаганда — єдиний спосіб збереження країни в її нинішньому вигляді, вся надія і вся опора лідера нації», — пише Риковцева.

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