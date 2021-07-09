Електросамокати у центрі Києва будуть вимикатися автоматично: про що домовилися столична влада та оператори прокату

Жителі столиці не могли не зауважити масове вторгнення на вулиці та дороги Києва компактного електротранспорту. В умовах карантину, коли запроваджувалися обмеження роботи громадського транспорту, ця техніка стала у пригоді багатьом людям. Але виявилося, що столиця не готова до такої масштабної експансії нових учасників дорожнього руху — без зіткнень з перехожими не минає й дня. Поки в Україні немає закону, що регулює рух такої техніки, столична влада разом з операторами прокатних компаній домовилися про введення тимчасових правил.

На кожен самокат має бути нанесено спеціальний номер

Недисциплінованість водіїв такого транспорту не голослівне твердження. Наша співробітниця днями дивом не стала жертвою самокатника, який буквально в міліметрі просвистів біля неї, ледь не збивши з ніг, а вже через секунду врізався у захисний стовпчик. У результаті сам драйвер отримав травми, а його прокатний електросамокат було серйозно пошкоджено.

Мені й самому, коли був за кермом, не раз доводилося спостерігати, як проїжджою частиною хвацько мчить електроскутер, раз у раз небезпечно виляючи на дорозі, об'їжджаючи ями та ризикуючи при цьому або впасти під колеса, або бути збитим з необережності. Тобто компактний електротранспорт сьогодні розвантажив громадський транспорт, що був «у комі», але став водночас загрозою для пішоходів і водіїв.

Усвідомлюючи це, міська влада та оператори прокату електросамокатів підписали меморандум про співпрацю, яким запровадили для столиці правила використання малої електротехніки, поки такі не будуть затверджені на законодавчому рівні. Тому що законопроєкт № 3023 про персональний легкий електротранспорт, прийнятий в першому читанні, після цього вже майже рік припадає пилом у Верховній Раді.

За даними КМДА, вулицями столиці їздить майже 4 тисячі прокатних електросамокатів і працюють 7 сервісів, що надають подібні послуги. З ними й було підписано меморандум. Про це повідомив заступник голови столичної адміністрації Костянтин Усов, який підкреслив, що «Київ, як і всі великі міста світу, приречений на розвиток засобів мікромобільності, але оператори прокату цих засобів мають взяти на себе певні зобов'язання».

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За словами Костянтина Усова, найскладнішим етапом переговорів став пункт про згоду операторів надавати місту дані, необхідні для контролю якості послуг прокату: пікові години використання самокатів, перелік місць, де вони мають найбільший попит, динамічну теплову карту користування по годинах і днях і щотижневий звіт про інциденти з самокатами.

Про що домовилися

Максимальна швидкість електросамокатів знижується з 30−35 до 20 кілометрів на годину. У спеціально визначених (зелених, пішохідних та історичних) зонах швидкість має бути ще нижче — не більше за 14 кілометрів на годину.

Запроваджуються певні зони, де буде заборонено залишати самокати: історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб'єктів, які ведуть свою діяльність у сфері національної безпеки та оборони.

Введено також спеціальний перелік зон, при наближенні до яких самокат буде вимикатися. Серед них Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина територій навколо органів державної влади.

Будуть впорядковані точки ранкового старту: 1 025 точок в усіх районах Києва на чітко затверджених паркомісцях на 5 і 10 самокатів. І тільки з них самокати можуть стартувати.

Меморандум зобов'язує операторів страхувати кожного користувача на випадок НП і травм. Поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, заподіяну майну третіх осіб, — від 100 000 гривень.

На кожен самокат з обох боків має бути нанесено спеціальний номер у форматі букви та трьох цифр. Це дозволить людям скаржитися адресно.

У Польщі електросамокати прирівняли до велосипедів

Взагалі електросамокати на вулицях міст — не такий вже й новий тренд, і в усіх країнах роблять кроки щодо врегулювання руху такої техніки. Наприклад, в сусідній Польщі це питання остаточно владнали лише минулого місяця, у Німеччині — у квітні минулого року, а у Великобританії — у вересні 2020 го. Тоді як у Туреччині цей спосіб пересування не врегульовано, а в Сінгапурі законодавство щодо електросамокатів змінювали тричі за останні два роки.

У Польщі електросамокати прирівняли до велосипедів, і на них дозволено їздити по велодоріжках та спеціальних смугах на дорогах. По тротуарах можна їздити лише в тому випадку, якщо вони мають ширину не менше двох метрів, а поруч немає велодоріжки чи дороги з обмеженням їзди до 30 кілометрів на годину. Дітям до 10 років заборонено їздити на електросамокатах навіть у супроводі батьків. А ось на велосипеді — можна. Правда, перед цим дитина повинна отримати карту велосипедиста, склавши легкий іспит з питаннями з Правил дорожнього руху (ПДР).

У Бельгії легкий електротранспорт зі швидкістю до 18 кілометрів на годину може їздити по тротуарах і велодоріжках. Весь транспорт, який може розвивати швидкість понад 18 кілометрів на годину, підпадає під загальні правила ПДР.

Але найґрунтовніше до розробки правил для власників легкого електротранспорту поставилися у Німеччині. Педантичні німці врахували всі можливі варіанти їхнього використання та відповідальність користувачів. Так, зокрема, на електросамокатах дозволено пересуватися з максимальною швидкістю 20 кілометрів на годину, а їздити на них можна тільки з 14 років. Водночас права водієві самоката не потрібні, а ось страховка має бути обов'язково. Якщо підліток порушить правила, надалі у нього можуть виникнути труднощі з отриманням прав у повнолітньому віці. Розроблено шкалу зі штрафами — від 15 до 500 євро й вище. У Німеччині на електросамокатах заборонено їздити по тротуарах — можна тільки по велодоріжках та проїжджою частиною. Шолом рекомендований, але не обов'язковий.

Детально про ситуацію з електросамокатами та іншими новітніми засобами пересування — моноколесами, гіроскутерами, електровелосипедами в Україні — читайте у статті «Електросамокати в Україні поки «поза законом».

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