Генерал Залужний, вітаю з посадою. Ви потрапили у пекло, — Мирослав Гай

Відомий волонтер Мирослав Гай вважає, що нового Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного чекає надважкий шлях.

«Я не знаю жодного полководця, якого б не критикували, — пише Мирослав Гай на своїй сторінці у соцмережах. — Муженка піддавали ніщивній критиці, але тепер ми згадуємо період його керівництва, як героїчний, коли тримався ДАП та звільнялися окуповані території.

Муженка звільнили таємно, під час міжнародної зустрічі у країнах НАТО, і тим самим принизили. Не залишивши ані охорони, ані власного транспорту.

Період Руслана Хомчака більшість сприймає, як період застою, режиму припинення вогню, який так і не відбувся, невеликої паузи, коли загиблих трохи менше, але так само, як у міжнародної коаліції в Іраку, ще й без геноциду, тільки без міжнародної коаліції. Я певен, що період Хомчака ми будемо сприймати, як найбільш мирний у цій війні. Саме цим він і залишиться в історії, попри всі скандали, які були і ще будуть.

Хомчака звільнили перед етапом міжнародних навчань спільно з Україною, які мають бути зараз, та перед великими навчаннями Росії, що несуть нам загрозу — Захід 2021. І це серйозне питання. Але забезпечили посадою у РНБО.

Далі тепер новий Головнокомандувач — генерал-майор Валерій Залужний. Це фаховий офіцер, бойовий генерал, шанована мною людина. Його чекає надважкий шлях.

Росія нарощує оперативні спроможності. Обстрілює наші КСП батальонів. Він знає все це і більше.

Державне оборонне замовлення не виконується вже більше півроку.

Не закуповуються берці, снаряди, не роблять нову техніку, повністю заморожені відпускні, підйомні на житло. У мене в багажнику деталь для лагодження мотору БТРу однієї з рот рідної бригади, яку я знайшов приватно, бо бригаді йти на бойові. Не платять відпускні, медичні, одноразову допомогу скоротили.

Ворог це все знає, бо він всередині країни. Політична влада слабка і корумпована…

З усім цим треба буде мати справу новому Головнокомандувачу.

Вітаю з посадою. Ви потрапили у пекло".

Фото Мирослава Гая із соціальних мереж.

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