В Україні вільно себе почувають спецслужби країни-агресора та їхні філії, — Ірина Геращенко

26-річного білоруса Віталія Шишова, який зник у Києві напередодні за дивних обставин, вранці 3 серпня знайшли мертвим. Громадянина Білорусі виявили повішеним у київському парку, неподалік від будинку. Народний депутат Ірина Геращенко вважає трагедію ганьбою для українських спецслужб

«В Києві знайдено повішеним керівника «Білоруського дому» Виталія Шишова, — пише Ірина Геращенко на своїй сторінці у соцмережах. — Його тіло виявили на дереві у лісосмузі Святошинского району. Поряд валявся його мобильний.

«Білоруський дім» допомогав опозиціонерам режиму Лукашенка, надавав політичним біженцям юридичні консультації, сприяв з пошуком роботи та житла. Немає сумніву, що Віталій був особистим ворогом диктатора.

Шишов вийшов на пробіжку і не повернувся. Він скаржився, що останнім часом помічав за собою стеження. Ця трагедія потребує найретельнішого професійного розслідування украінських правоохоронних органів. Не покидає відчуття, що на нашій території вільно себе почувають спецслужби країни-агресора та їхні філії…



Якщо Лукашенко у маніакальній ненависті викрав іноземний літак, немає сумніву, що у полюванні за опозицією він не зупиниться ні перед чим.

Украінським спецслужбам, СБУ і розвідці, варто, нарешті, зосередитися на своіх ключових функціях — контррозвідці та протидії гібридним загрозам, а не кошмарити українську опозицію і слідкувати за нею.

Родині Віталія Шишова найщиріші співчуття. Це страшна трагедія…"

Фото Ірини Геращенко із соціальних мереж.

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