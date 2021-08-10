«Подивилася пресконференцію Лукашенка в частині, що стосується України.

Ну що тут сказати? Заяви Лукашенка зараз і його заяви до виборів рік тому — дві великі різниці.

При цьому в Україні (з точки зору зовнішніх викликів) нічого не змінилося. Анексія Криму та війна на Донбасі тривають з 2014 року. Але чомусь Лукашенко тільки зараз (а не рік, два або три тому) «прокинувся» й побачив «загрозу» від вступу України до НАТО.

Так це не він побачив. Це Путін, типу, «бачить», використовуючи насправді як псевдозагрозу для мобілізації російських громадян і збереження режиму. А Лукашенко зараз повністю відтворює російську пропаганду. Й дедалі більше.

Але параноя у Лукашенка наростає. Він думає, якщо догоджати Путіну, то вдасться всидіти. На певний час. Поки Москва не отримає все, що їй треба, і не поміняє потім на менш токсичного", — написала Олеся Яхно.

Фото https://ua.depositphotos.com/

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

314

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter