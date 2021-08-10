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Параноя у Лукашенка наростає, — Олеся Яхно

13:08 10 серпня 2021
Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на пресконференції у Мінську вибухнув коментарями на адресу України. В дусі та, ймовірно, за прикладом господаря сусідньої Росії Путіна. Зокрема, Лукашенко сказав, що якби було бажання, то він і його «друг президент РФ Путін могли б дуже швидко поставити Україну на коліна». Політолог Олеся Яхно у блозі на фейсбуці зробила невтішний висновок щодо трансформації Лукашенка.

«Подивилася пресконференцію Лукашенка в частині, що стосується України.

Ну що тут сказати? Заяви Лукашенка зараз і його заяви до виборів рік тому — дві великі різниці.

При цьому в Україні (з точки зору зовнішніх викликів) нічого не змінилося. Анексія Криму та війна на Донбасі тривають з 2014 року. Але чомусь Лукашенко тільки зараз (а не рік, два або три тому) «прокинувся» й побачив «загрозу» від вступу України до НАТО.

Так це не він побачив. Це Путін, типу, «бачить», використовуючи насправді як псевдозагрозу для мобілізації російських громадян і збереження режиму. А Лукашенко зараз повністю відтворює російську пропаганду. Й дедалі більше.

Але параноя у Лукашенка наростає. Він думає, якщо догоджати Путіну, то вдасться всидіти. На певний час. Поки Москва не отримає все, що їй треба, і не поміняє потім на менш токсичного", — написала Олеся Яхно.

Читайте також: Лукашенко — гнида й тиран, КДБ — зло, а Україна — прохідний двір для спецури, — Євген Спірін

Фото https://ua.depositphotos.com/

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