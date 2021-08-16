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«Позиція „Просто перестати стріляти“ рано чи пізно приводить до руйнування держави», — Мирослав Гай про уроки Афганістану

9:44 16 серпня 2021
Мирослав Гай
Відомий волонтер Мирослав Гай прокоментував захоплення Афганістану талібами і розповів, які висновки має зробити з цього Україна.

«Кабул під контролем талібів, — пише Мирослав Гай на своїй сторінці у соцмережах. — Президент Афганістану складає повноваження.

«Після сірих завжди приходять чорні». Брати Стругацькі.

Історія сирійських курдів та Афганістану мають навчити нас деяким речам:

1. Ніхто не воюватиме за нашу країну. Ми маємо розраховувати тільки на себе.
2. Трільйони долларів допомоги ніколи не замінять бажання народу битися за власну країну.
3. Оркам з калашами можуть протистояти тільки люди, які готові вбивати за свою країну, а не помирати.

Позиція «Просто перестати стріляти» рано чи пізно приводить до руйнування держави. Ви можете зменшити на деякий час втрати, але згодом отримаєте більшу війну, більше смертей та геноцид.

P. S. Афганістан має статус основного союзника США поза НАТО".

Фото Мирослава Гая із соціальних мереж.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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