Політична експертка Олеся Яхно прокоментувала «образу» російського міністра Лаврова на нове український свято — День Української Державності. Точка відліку — рік заснування Києва — столиці Київської Русі — України. На її думку, Росія боїться самодостатності пострадянських держав.

«Лавров, типу, поіронізував, що «Україна приватизувала День Хрещення Київської Русі» (у відповідь на ініціативу Зеленського заснувати 28 липня свято Української Державності), — пише Олеся Яхно на своїй сторінці у соцмережах. — Мабуть, російської влади прикро, що даремно встановили 25-метровий пам'ятник великому київському князю, хрестителю Київської Русі Володимиру у Москві на Боровицькій площі у 2016 році.

Москві так хочеться застовпити за собою нішу головного, навіть в історії Київської Русі, і навпаки — завжди підкреслювати «окраїнність» України.

Ще я пам'ятаю, як у 2017 році Макрон після зустрічі з Порошенком згадав про роль Анни Київської (Анни Ярославни) у встановленні «давніх відносин» між Україною і Францією. Макрон тоді саме так і сказав — «Анни Київської». До цього він говорив телефоном з Путіним, і, мабуть, зрозумів всю «хворобливість» для російської влади теми історії в цій частині.

І не тільки через питання «історичного первородства».

Думаю, що в Росії дуже бояться постановки питання про те, що таке РФ у 21 столітті, у тому числі на рівні ідентичності (в Росії проживає більше 200 національностей). Як і бояться — самодостатності колишніх пострадянських країн.

Це одна з причин війни. Коли є ризик справжньої «російської весни» в самій РФ, куди зручніше (з точки зору перенаправлення внутрішніх викликів на нібито зовнішні загрози) влаштувати «псевдо-руську війну» в Україні.

При цьому для України важливо не виходити виключно з мотивації відповіді Путіну. Справжня невразливість (у тому числі й від зовнішніх зломів) — це коли держава сильна зсередини".

Фото Олесі Яхно із соціальних мереж.

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